DOJ se implică în cazul bisericii discriminate din Mississippi

Departamentul de Justiție (DOJ) a anunțat public că va lua acțiuni juridice într-un dosar de libertate religioasă care implică bisericile din Greenville, Mississippi, unde polițiștii au dat amenzi de 500 de dolari membrilor bisericii care au refuzat să părăsească parcarea bisericii, unde asistau la slujba de Paște din mașinile personale, potrivit The Federalist.

DOJ a declarat pentru Fox News că departamentul consideră că dosarul din instanță „sugerează cu convingere că acțiunile administrației orașului țintesc conduita religioasă”. DOJ a declarat că Statele Unite acționează juridic în cazurile care prezintă „probleme importante de libertate religioasă înregistrate în instanțele de judecată de la toate nivelurile, de la curțile inferioare la Curtea Supremă”.

Procurorul General William Barr a emis o declarație prin care a oferit îndrumări despre modul în care DOJ ar trebui să funcționeze în cazurile de libertate religioasă.

„Libertatea religioasă este un principiu fundamental al importanței durabile în America, consacrat în Constituția noastră și în alte surse de drept federal”, a spus Barr.

Pe 7 aprilie, primarul din Greenville, Errick Simmons, a emis un ordin executiv prin care a impus izolarea la domiciliu, având ca țintă directă serviciile bisericii. Ordinul impunea ca „toate bisericile să fie închise pentru slujbele din interior și din parcare, până la ridicarea ordinului executiv nr. 1466 al statului Mississippi de către guvernatorul Tate Reeves”.

O altă biserică din Greenville, King James Bible Baptist Church, a încercat organizarea unei slujbe „drive-in”, permițând membrilor bisericii să rămână în mașinile personale. Înregistrarea video făcută de Rev. James Hamilton arată parcarea bisericii inundată de ofițerii de poliție care încercau să blocheze slujba religioasă.

