Donald Trump este „furios” pe Putin și recurge la amenințări

Președintele Trump nu și-a reținut frustrarea față de președintele rus Vladimir Putin, spunând că este „foarte furios” și „supărat” din cauza negocierilor de pace blocate de partea rusă. El a avertizat, de asemenea, că va impune tarife severe pentru petrolul Moscovei ca răspuns.

Trump a părut să se fi săturat după ce Rusia a impus noi condiții înainte de a accepta un acord susținut de SUA care vizează limitarea atacurilor în Marea Neagră și protejarea infrastructurii energetice.

Trump a criticat în special un raport care dezvăluia că Putin a făcut apel la un guvern de tranziție în Ucraina, un guvern care l-ar fi înlăturat pe președintele Volodimir Zelenski. Chiar mai fățiș, Putin a sugerat că generalii ucraineni ar trebui să ia problema în propriile mâini și să-l înlăture ei înșiși pe Zelenski.

„Dacă Rusia și cu mine nu reușim să ajungem la o înțelegere pentru a opri vărsarea de sânge din Ucraina, și dacă eu cred că a fost vina Rusiei – ceea ce s-ar putea să nu fie – dar dacă cred că a fost vina Rusiei, voi impune tarife secundare pe petrol, pe tot petrolul care vine din Rusia”, i-a spus Trump duminică lui Kristen Welker de la emisiunea „Meet The Press”.

„Asta ar însemna că dacă cumperi petrol din Rusia, nu poți face afaceri în Statele Unite”, a adăugat Trump. „Va fi un tarif de 25% pentru tot petrolul, un tarif de 25 până la 50 de puncte pentru tot petrolul”.

Trump a avertizat că tarifele împotriva Rusiei vor veni într-o lună dacă nu se ajunge la un acord de încetare a focului. În ciuda faptului că Trump s-a făcut ecoul afirmațiilor Moscovei împotriva legitimității lui Zelenski la începutul acestui an, președintele a pivotat și a condamnat comentariile lui Putin. El a declarat că astfel de cuvinte „nu merg în direcția corectă”. Cu toate acestea, președintele a declarat că menține încă o „relație foarte bună” cu Putin și a adăugat că furia sa se va potoli atâta timp cât omul puternic rus „face ceea ce trebuie”. Cei doi lideri sunt așteptați să vorbească din nou în această săptămână pentru a încerca să avanseze cu încetarea focului, a declarat Trump pentru NBC. Administrația Trump continuă să facă presiuni pentru a pune capăt războiului pentru a îndeplini promisiunea de campanie a președintelui, SUA obținând săptămâna trecută două acorduri de încetare a focului pentru a opri atacurile împotriva rețelei energetice a fiecărei națiuni și pe ruta comercială aglomerată din Marea Neagră.

Moscova a încălcat ambele acorduri în câteva ore și apoi a cerut o serie de noi condiții pentru a îndeplini acordul, inclusiv apeluri pentru ca Europa să ridice sancțiunile asupra afacerilor rusești.

„Remarcile dlui Trump au reflectat, de asemenea, promisiunea sa tot mai mare de a folosi tarifele pentru a obliga țările să se plieze pe obiectivele sale de politică internă și externă”, a relatat New York Times. „În aceeași convorbire telefonică, el a spus că va lua în considerare tarife secundare asupra Iranului dacă acesta nu va ajunge la o înțelegere cu Statele Unite pentru a se asigura că nu va dezvolta o armă nucleară, a declarat Welker”.

„Dacă ei [Iranul] nu fac o înțelegere, aici vor fi bombardamente. Vor fi bombardamente cum nu au mai văzut până acum”, a spus Trump.

