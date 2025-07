Donald Trump l-a invitat oficial pe Nicușor Dan la Casa Albă. MAE demarează pregătirile pentru vizita în SUA

Președintele Donald Trump l-a invitat oficial pe Nicușor Dan, președintele României, la Casa Albă, potrivit lui Cristian Diaconescu, consilier prezidențial la Cotroceni. Ministrul de Externe român va merge în SUA pentru a pregăti vizita.

„Există o invitaţie oficială din partea preşedintelui Donald Trump, adresată preşedintelui Nicuşor Dan. Au avut un dialog bilateral foarte bun în urmă cu o lună de zile, şi această invitaţie a fost transmisă de o manieră formală. Sigur, toţi cei care au responsabilităţi pentru organizarea unei astfel de întâlniri extrem de importante se implică. Mă bucur că în egală măsură, conducerea Ministerului de Externe îşi asumă această responsabilitate, pentru că într-adevăr trebuie să concretizăm o astfel de bilaterală cât mai curând posibil”, a declarat Cristian Diaconescu pentru presa din România.

Întrebat cât ar dura pregătirea unei astfel de vizite prezidențiale, Diaconescu a spus că „depinde de rapiditatea cu care se stabileşte agenda vizitei”.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Ministrul afacerilor externe Oana Ţoiu a anunţat că va pleca în luna septembrie în New York şi Washington, pentru a face pregătirile cu privire la întâlnirea bilaterală dintre Donald Trump şi Nicuşor Dan.

„Cu Marco Rubio am avut aceste discuţii în cadrul Summitului de la Haga. Am stabilit că această vizită va avea loc. Nu am stabilit final calendarul ei, însă, vom reveni cu datele finale în momentul în care vor fi bătute în cuie. Eu ajung în Statele Unite în septembrie – în New York şi Washington, inclusiv cu miza de a pregăti întâlnirea bilaterală dintre Donald Trump şi Nicuşor Dan”, a afirmat Oana Țoiu, ministrul de externe al României.

Foto: Administrația Prezidențială

Share this: Facebook

X