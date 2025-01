Donald Trump, pe urmele studenților străini care au participat la protestele pro-Hamas. „Vă vom găsi și vă vom expulza”

Președintele Donald Trump va semna miercuri un ordin executiv pentru combaterea antisemitismului și se va angaja să deporteze studenți fără cetățenie și alte persoane care au luat parte la protestele pro-Hamas din SUA, a declarat un oficial al Casei Albe, citat de Reuters.

O fișă informativă privind ordinul promite „acțiuni imediate” din partea Departamentului de Justiție pentru a urmări în justiție „amenințările teroriste, incendiile, vandalismul și violența împotriva evreilor americani” și pentru a mobiliza toate resursele federale pentru a combate ceea ce a numit „explozia antisemitismului în campusurile și pe străzile noastre” de la atacul din 7 octombrie 2023 asupra Israelului de către grupul islamist terorist Hamas.

„Către toţi rezidenţii străini care s-au alăturat protestelor pro-jihadiste, vă avertizăm: în 2025 vă vom găsi şi vă vom expulza”, a spus Trump.

„De asemenea, le voi anula rapid vizele de studenţi tuturor simpatizanţilor Hamas din campusurile colegiilor, care au fost infestate cu radicalism ca niciodată până acum”, adaugă liderul de la Casa Albă.

Atacurile atroce ale Hamas și asaltul israelian ulterior asupra Gazei au dus la câteva luni de proteste pro-Hamas care au zguduit campusurile universitare americane, iar grupurile pentru drepturile civile au documentat creșterea numărului de incidente antisemite și pro-terorism.

Protestele din campusurile americane, conduse de grupuri care susțin teroriștii Hamas

Cele mai multe dintre organizațiile care au asigurat coloana vertebrală a protestelor din campusuri împotriva războiului Israelului din Fâșia Gaza au fost susținători ai organizației teroriste Hamas, iar unele au primit finanțare, cel puțin indirect, de la miliardari de stânga.

O analiză realizată de Capital Research Center, care analizează organizațiile nonprofit, a constatat că marea majoritate a grupurilor care se aflau în spatele valului de proteste din campusurile universitare au funcționat ca fațade pentru Hamas, care s-a angajat să distrugă Israelul și să ucidă evrei.

Datele Capital Research Center au arătat că unele grupuri care au susținut protestele din campusurile sunt legate de finanțări de stânga, printre care U.S. Campaign for Palestinian Rights, care în 2018 a primit 300.000 de dolari de la Open Society Foundation, o filantropie fondată de miliardarul de stânga George Soros.

Fondul Rockefeller Brothers Fund, cu orientare de stânga, a oferit grupului suma de 410.000 de dolari din 2017 până în 2021.

Grupul Columbia University Apartheid Divest a ținut conferințe de presă și a asigurat conducerea demonstrațiilor pro-palestiniene ale școlii din New York, care au închis campusul timp de câteva zile înainte ca poliția să intervină.

Unul dintre cei mai proeminenți organizatori, Students for Justice in Palestine, care a condus multe dintre protestele din campusurile universitare, inclusiv cele de la Columbia, UCLA și Universitatea George Washington, „a lăudat în mod deschis teroriștii Hamas și moartea unor cetățeni israelieni nevinovați”, a raportat Comitetul Evreiesc American. Grupul este acuzat, de asemenea, de hărțuirea studenților evrei și pro-Israel din campusurile universitare.

