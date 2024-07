Donald Trump, primul interviu după atentat: „Ar fi trebuit să fiu mort”

Un Donald Trump recunoscător și pe alocuri sfidător a declarat duminică pentru The New York Post că „ar trebui să fiu mort”, amintindu-și de momentul

Un Donald Trump recunoscător și pe alocuri sfidător a declarat duminică pentru The New York Post că „ar trebui să fiu mort”, amintindu-și de momentul dureros în care un atacator l-a împușcat la un eveniment de campanie din Pennsylvania, titrează The New York Post în primul interviu cu Trump după tentativa de asasinat asupra sa de sâmbătă.

„Medicul de la spital a spus că nu a mai văzut niciodată așa ceva, a spus că este un miracol”, a declarat Trump, care purta un bandaj alb larg și larg care îi acoperea urechea dreaptă.

„Nu ar trebui să fiu aici, ar trebui să fiu mort”, a spus Trump. „Ar trebui să fiu mort”.

El spune că ar fi fost mort dacă nu și-ar fi întors ușor capul spre dreapta pentru a citi un grafic privind imigranții ilegali. În acel moment, ceea ce ar fi fost o lovitură mortală i-a smuls o bucățică din ureche și i-a împrăștiat sânge pe frunte și pe obraz.

Ce spune despre Secret Service

Trump spune că în timp ce agenții Secret Service îl duceau în afara scenei, a vrut să continue să le vorbească susținătorilor, dar agenții i-au spus că nu este sigur și că trebuie să îl ducă la spital.

El s-a minunat de modul în care agenții au sărit pe scenă ca niște „linebackeri” imediat ce au început împușcăturile. Și-a descheiat lungă pentru a le arăta reporterilor de la The New York Post o vânătaie mare pe antebrațul drept.

De asemenea, el a lămurit un mister legat de pantofii săi. Pe înregistrarea video a împușcăturilor și a consecințelor acestora, în timp ce agenții încercau să îl scoată de pe scenă pentru siguranță, el poate fi auzit spunând: „Stați, vreau să îmi iau pantofii”.

„Agenții m-au lovit atât de tare încât mi-au căzut pantofii, iar pantofii mei sunt strânși”, a spus el zâmbind.

Donald Trump a felicitat personalul Secret Service pentru acțiunile lor eroice și i-a lăudat pentru că l-au împușcat pe trăgător, care era poziționat pe un acoperiș la aproximativ 100 de metri de scena unde vorbea Trump.

„L-au doborât cu o singură lovitură între ochi”, a declarat fostul președinte arătând spre podul nasului său.

„Au făcut o treabă fantastică”, a adăugat el. „Este suprarealist pentru noi toți”.

„Prin șansă sau prin Dumnezeu, mulți oameni spun că prin Dumnezeu sunt încă aici”, a spus el.

Tribuna.US

Foto: X