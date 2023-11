Două femei astronaut au pierdut o geantă în spațiu. Cât valorează geanta cu scule care orbitează în jurul Pământului | VIDEO

Observatorii cerului au acum un nou obiect spațial pe care să-l urmărească: o geantă de scule care plutește în spațiu, în jurul Pământului.

Aflate la prima lor ieșire în exteriorul Stației Spațiale Internaționale (ISS), astronauții NASA Jasmin Moghbeli și Loral O’Hara efectuau niște reparații, atunci când au pierdut o geantă cu scule, anunță NASA, citată de The Guardian.

Geanta albă, asemănătoare unui ghiozdan, este surprinzător de luminoasă, strălucind chiar sub limita de vizibilitate cu ochiul liber, ceea ce înseamnă că observatorii ar putea să o observe folosind un binoclu, potrivit EarthSky. Magnitudinea sa vizuală este de aproximativ 6, ceea ce o face puțin mai puțin strălucitoare decât gigantul de gheață Uranus.

Potrivit informațiilor, valoarea genții spațiale s-ar ridica la suma de 100.000 de dolari.

