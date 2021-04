Dovada că Vicepreședintelui Harris nu îi pasă de copiii care suferă în centrele de frontieră

Nu vă înșelați. Kamalei Harris nu-i pasă de condițiile cumplite în care administrația Biden – pardon, administrația Biden-Harris – ține în prezent copiii imigranți, analizează PJMedia.

Imigranții ilegali minori sunt puși la grămadă ca sardinele în cuștile lui Biden, unde nu primesc suficientă hrană sau posibilitatea de a face mișcare și sunt chiar abuzați sexual. Kamala Harris, care a fost numită să soluționeze criza, a dispărut în misiune. Ea susține că treaba ei nu este să rezolve criza, ci să descopere cauzele profunde ale acesteia.

În mod clar nu o interesează găsirea unei soluții. Faptul că acei copii rabdă de foame și sunt agresați sexual cât timp se află în grija administrației Biden-Harris nu pare să o deranjeze vreun pic.

Dar, din păcate, la un moment dat, ea s-a prefăcut că îi pasă de copiii imigranți … Când Trump era președinte, chiar a numit detenția aplicată de guvern copiilor drept „abuz al drepturilor omului“.

În timpul unei dezbateri din primul tur de scrutin, ea s-a prefăcut emoționată de faptul că imigranții minori sunt cazați într-o unitate de detenție privată.

„Nu ne-au lăsat să intrăm acolo [pe noi, membrii Congresului]“, a spus Harris, pretinzând că a trebuit să urce pe o scară pentru a se uita peste gard și a verifica ce se întâmplă.

„Am văzut cum copiii erau înșirați într-un singur rând, în funcție de sex, și duși în cazarmă. Politicile acestei administrații au fost facilitate de legi care permit încarcerarea lor ca și când ar fi comis infracțiuni. Acești copii nu au comis infracțiuni și nu ar trebui tratați ca niște infractori.“

În mod curios, nu pare să-i pese că propria administrație refuză să permită accesul mass-mediei sau membrilor Congresului în centrele de frontieră care găzduiesc copii imigranți. Datorită supraaglomerării majore, într-o unitate din Donna, Texas, copiii dorm pe podele, rabdă de foame și ajung la duș o dată pe săptămână.

Acești copii sunt tratați mai rău decât infractorii de către administrația Biden-Harris, iar Kamala nu poate stoarce nici măcar o singură lacrimă de crocodil, sau să admită că propria administrație comite abuzuri asupra drepturilor omului.

Imigrația, în special în ceea ce privește minorii neînsoțiți de la frontieră, este doar o altă chestiune despre care democrații se prefac că le pasă atâta timp cât republicanii sunt la putere.

Adevărul este că, sub Trump, nu am avut criza de frontieră pe care o vedem acum. Traversările ilegale ale graniței au scăzut în timpul administrației Trump – un rezultat incontestabil al politicii lui de zero toleranță pentru imigranții ilegali. Zidul de frontieră s-a dovedit, de asemenea, un mare succes în împiedicarea trecerilor ilegale.

Această criză de la graniță este lucrătura administrației Biden-Harris. Faptul că acești copii suferă de foame, nu se spală și sunt agresați sexual în centrele lor, nu pare să conteze pentru o administrație care neagă complet existența unei crize.

Dacă lui Harris i-ar fi păsat cu adevărat de copiii imigranți, ar fi criticat abuzurile asupra drepturilor omului comise de propria administrație.

Tribuna.US