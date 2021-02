Dr. Ben Carson: American Cornerstone Institute – un proiect extrem de necesar

Dr. Ben Carson, fost ministru pentru Locuințe și Dezvoltare Urbană, este inițiatorul noii organizații American Cornerstone Institute, al cărei țel este readucerea Americii la statutul de „națiune unită“, informează TheEpochTimes.

Ne-am creionat conaționalii ca fiind „deplorabili“, „proști“ și alte apelative mai rele de atât. Exact acest tip de retorică politică răuvoitoare, alimentată de politicieni oportuniști și organizații media orientate spre profit, este ceea ce a tulburat națiunea noastră profund divizată, analizează Ben Carson.

Putem mai mult de atât. Cuvinte precum compromis, compasiune și politețe sunt pervertite, criticate și alterate ca fiind cumva murdare, sau ca și cum au dispărut cu totul în mod magic.

Trebuie să facem mai mult. Mi-e dor de zilele în care americanii luptau uniți pentru libertate și dreptate pentru toți – în mod egal. Mi-e dor de perioada în care compromisul, compasiunea și politețea nu numai că erau încurajate, ci și celebrate, când indivizii își acceptau consecințele acțiunilor lor, când politicienii urmăreau binele public, nu doar al lor propriu.

Ca ministru al Departamentului de Locuințe și Dezvoltare Urbană, în ultimii patru ani, am învățat multe lucruri, cel mai important fiind necesitatea colaborării și înțelegerii reciproce. Am văzut personal că, atunci când funcționăm ca o națiune unită, Visul American devine realizabil pentru toți și oportunitatea nu are limite.

Din aceste motive – și multe altele – lansez un grup de discuții conservator, non-profit, cu scopul de a oferi soluții de bun-simț la unele dintre cele mai mari probleme ale națiunii noastre. Primul pas spre vindecare este să începem să vorbim din nou unii cu alții.

American Cornerstone Institute va fi dedicat inițierii dialogului și discursului inteligent. Se va concentra pe promovarea și menținerea libertății individuale și religioase, ajutând categoriile cele mai vulnerabile ale țării noastre să găsească o nouă speranță și dezvoltând metode pentru a maximiza operativitatea și eficacitatea guvernului de a lucra în folosul tuturor cetățenilor națiunii noastre.

ACI se va concentra pe un set divers de probleme care influențează discuțiile politice importante. Vom interacționa cu guvernele locale și vom colabora cu comunitățile pentru a găsi soluții la problemele națiunii noastre.

Trebuie să ne străduim să îmbunătățim orașele americane. Deși multe dintre marile orașe ale țării se confruntă cu probleme similare – persoane fără adăpost, un cost mai ridicat al vieții și intensificarea infracționalității, pentru a numi câteva – cauzele acestor probleme, și cele mai bune modalități de abordare a lor, vor varia de la un loc la altul.

Institutul va studia în detaliu unele dintre cele mai mari orașe din America, identificând factorii cheie care au determinat problemelor lor actuale și potențiale soluții care să ia în considerare caracteristicile unice ale fiecărei zone urbane.

Vom avea rolul unui organ de monitorizare al puterii politice de la Washington. ACI va promova și reaminti în mod activ celor ce se succed la putere să permită și chiar să împuternicească comunitățile locale să se guverneze singure.

E adevărat că Washingtonul găzduiește arena noastră politică, dar rareori este locul potrivit pentru a găsi soluții; trebuie să le căutăm în poporul american.

Pentru conservarea acestei națiuni mărețe, pentru noi și pentru generația următoare, vom încuraja o concentrare reînnoită asupra educației. Un lucru despre care știu sigur că este adevărat, este acela că educația este cheia prosperității. Fără ea, comunitățile noastre se vor clătina și instituțiile noastre se vor prăbuși.

Suntem o singură națiune, sub comanda lui Dumnezeu. Nu trebuie să uităm lucrul acesta. Statele Unite ale Americii sunt văzute ca un far al libertății și speranței în întreaga lume, un loc în care practicarea credinței fiecăruia ar trebui încurajată și protejată, fără teamă.

ACI va promova valoarea autosuficienței și ideea de a crea egalitatea de șanse, nu egalitatea de rezultat. A oferi persoanelor oportunități de a-și transforma și îmbunătăți viața dă rezultate mai bune decât subvențiile și programele de asistență socială.

Suntem o națiune plină de compasiune, cel mai măreț experiment civic din istorie, lumina călăuzitoare a libertății și oportunității pentru întreaga lume.

Biblia spune că, dacă o casă este dezbinată împotriva ei însăși, acea casă nu poate dăinui. Au fost multe îndemnuri pentru a vindeca diviziunea care a polarizat măreața noastră națiune. American Cornerstone Institute va fi un lider și o parte a soluției. Scopul nostru este simplu: vindecarea, inspirarea și revigorarea Americii.

Tribuna.US