Dragă Joe Biden, nu avem nevoie de permisiunea ta pentru a sărbători 4 iulie

După cum probabil știți, cu excepția cazului în care sunteți un student care studiază istoria prin Zoom, Declarația de Independență a fost stabilită pe 4 iulie 1776. Este un document just care conține o serie de afirmații foarte importante, precum aceasta:

Noi considerăm aceste adevăruri ca fiind de la sine înțelese, că toți oamenii sunt creați egali, că sunt înzestrați de Creatorul lor cu anumite Drepturi inalienabile, că printre acestea se află Viața, Libertatea și Căutarea Fericirii

Pe 11 martie 2020, președintele Joe Biden ne-a transmis, cu privire la panica virusului, că „dacă facem acest lucru împreună, până pe 4 iulie, există șanse mari ca voi, familia și prietenii voștri să vă puteți întâlni în curte sau în parc și să sărbătoriți Ziua Independenței”, analizează Richard Cromwell pentru The Federalist.

Îmi pare rău, prietene, dar ultima dată când am verificat, în ciuda puterilor de urgență COVID, totuși, aceasta este America și ești doar președintele nostru, nu regele nostru. Nu este decizia pe care tu trebuie să o iei.

Noi, cetățenii, înțelegem și respectăm diferența dintre președinți și regi. Răbdarea noastră începe să fie tot mai mică, totuși, când un președinte încearcă să ne spună că putem sărbători Ziua Independenței doar dacă îl ascultăm pe el și pe oamenii care ne gestionează viața în ultimul an, chiar dacă aceștia devin din ce în ce mai ridicoli și ne induc în eroare destul de mult.

Ca atare, timpul de ascultare s-a încheiat. Virusul COVID-19 există, dar este timpul ca noi, ca popor și națiune, să nu mai căutăm permisiunea pretinșilor noștri servanți pentru a ne bucura de viață, libertate și căutarea fericirii împreună. Intențiile potențialilor noștri stăpâni pot fi frumoase și grozave, dar există o zicală veche despre intențiile bune, iar anul trecut ne-a dat o mulțime de exemple de unde duce calea asta.

Și anume că nu putem aștepta. Adică trebuie să facem unele schimbări. Pentru început, este timpul să începem să ignorăm din nou CDC. Mănâncă o prăjitură, pregătește ceva și întâlnește-te cu prietenii. Este dreptul nostru ca americani să facem acest lucru.

După asta, trebuie să ne amintim că nu avem nevoie de permisiunea nimănui pentru a sărbători, indiferent dacă este independența noastră, o zi de naștere sau doar că este joi. Nu suntem copii care au nevoie de cineva care să ne spună când este bine să ne întâlnim cu prietenii și cu familia.

Deci nu, Joe, nu. Nu ne vom supune. Ziua Independenței este a noastră și nu ne-o poți lua. Am fost în mare parte buni anul trecut. Am sărbătorit în mod responsabil. Am acceptat cele 52 de săptămâni pentru a aplatiza curba. Acum, este timpul să ne amintim ce înseamnă să fii american.

Anul trecut, pe 4 iulie, am pus copiii în mașină, cu măștile în mână și ne-am îndreptat spre cel mai apropiat magazin cu artificii. Am cumpărat atât de multe încât copiii mei erau curioși de o asemenea cantitate. Le-am spus că este Ziua Independenței și că sunt sătul de oamenii care sunt încrâncenați împotriva celei mai mari națiuni din lume. Nu mergeam să celebrăm „Proiectul 1619”.

Am mers acasă și i-am informat pe vecini că voi porni o abundență de scântei și artificii în acea seară. Când a sosit momentul, și întrucât lumea se afla încă la distanță socială, vecinii noștri și-au scos scaunele pe gazon și m-au privit luminând cerul nopții. A fost glorios.

Drepturile noastre, libertățile și alegerea de a ne aduna cu prietenii și familia nu provin de la guvern. Nu provin de la un om. Ele sunt inalienabile și sunt evidente, chiar dacă mulți fac tot posibilul pentru a ignora aceste adevăruri.

America nu este doar cea mai extraordinară țară de pe planetă, ci cea mai măreață țară din istoria planetei. Și dacă guvernul spune că nu putem sărbători asta, vom protesta și le vom spune că nu au voie să ne spună asta. Vom fi bine. Vom face un grătar și vom avea o petrecere.

În timp ce națiunea noastră poate fi fracturată în acest moment, dacă noi, oamenii, ne putem aduna în mod sfidător pentru a ne aminti tot ceea ce este America și ce oferă ea, ne putem aminti de ce America este un far de speranță și libertate pentru lume.

Tribuna.US