După ce a refuzat FC Barcelona, starul de fotbal Lionel Messi va juca în SUA. Cu ce echipă semnează

Foto: Leo Messi/Facebook

Starul fotbalului Lionel Messi, în vârstă de 35 de ani, a anunțat miercuri că intenționează să semneze un contract cu echipa de Major League Soccer din Miami, Inter Miami CF, în ceea ce ar putea fi cea mai mare achiziție din istoria MLS.

Considerat de mulți drept cel mai bun fotbalist din lume, Messi a confirmat informațiile de la începutul zilei care speculau că se gândește să se mute la Miami. Proaspăt câștigător al Cupei Mondiale cu Argentina în Qatar anul trecut, el a jucat cel mai recent la Paris Saint-Germain în Franța. Se așteaptă ca știrea să crească numărul de spectatori și audiența la Major League Soccer.

„Am luat decizia că voi merge la Miami. Încă nu m-am înțeles sută la sută și mai sunt necesare câteva lucruri, dar, ei bine, am decis să îmi continui drumul acolo”, a declarat Messi reporterilor.

„După ce am câștigat Cupa Mondială și nu am putut să mă întorc la Barcelona, a venit rândul meu să merg în campionatul Statelor Unite pentru a trăi fotbalul într-un alt mod și pentru a mă bucura mai mult de ziua de zi cu zi”.

„Evident, cu aceeași responsabilitate și dorință de a juca bine și de a face lucrurile bine ca întotdeauna. Dar într-un mod mai calm”.

Inter Miami CF este coproprietatea lui David Beckham, care a părăsit Real Madrid pentru a juca la L.A. Galaxy în 2007 – o altă achiziție importantă pentru MLS. Înainte de anunțul lui Messi, s-a raportat că acesta se gândea, de asemenea, la o mutare la clubul Al Hilal din Arabia Saudită, potrivit ESPN.

FC Barcelona, fosta echipă a lui Messi, ar fi încercat să îl readucă pe star după doi ani petrecuți la PSG, dar nu a reușit să rezolve din punct de vedere financiar. Messi are șapte trofee Ballon d’Or și a fost desemnat cel mai bun jucător masculin la The Best FIFA Football Awards din acest an, fiind pentru a doua oară când a obținut acest titlu.

Tribuna.US