E timpul să punem punct teoriilor absurde despre uragane și schimbări climatice

Florida este unul dintre statele americane cu cea mai rapidă creștere, patru milioane de persoane mutându-se aici din 2005 încoace. Am ales această dată ca punct de pornire cu un motiv anume: 2005 a fost anul în care uraganul Katrina a arătat lumii întregi ce se întâmplă când o furtună puternică se dezlănțuie direct într-o zonă extrem de populată a Americii.

Cu toate acestea, patru milioane de oameni au ales să se mute în Florida, analizează Holman W. Jenkins Jr. pentru WSJ.

Orice uragan care nu lovește direct orașele Jacksonville, Miami sau Tampa este un motiv de mulțumire pentru Florida. Uraganul Ian a afectat Fort Myers și Naples, localități în plină expansiune, dar nu la fel de dens populate.

Până în prezent, s-a constatat decesul a 120 de persoane, majoritatea înecate. Ian este furtuna care a provocat cel mai mare număr de morți din ultimele decenii, demonstrând totodată cât de mult a evoluat Florida în ceea ce privește supraviețuirea în fața fenomenelor meteo periculoase.

Ca termen de comparație: Furtuna de categoria 4 care a lovit Miami în septembrie 1926 a ucis 372 de persoane, pe vremea când populația Districtului Dade abia dacă număra 100.000 de locuitori.

De atunci, apele au crescut cu 15 cm în largul coastei din zona Miami, componenta CO2 din atmosferă a crescut cu 50% – iar populația Districtului Miami-Dade este de 27 de ori mai numeroasă.

Acest lucru dovedește ceva: amenințarea din ce în ce mai mică la adresa vieții și a siguranței reprezentată de uragane este un factor major care explică această creștere a cifrei populației în Florida, în ciuda riscului notoriu de uragane tropicale, precum și a poveștii larg răspândite că aceste furtuni vor deveni tot mai periculoase din cauza schimbărilor climatice.

Oamenii sunt mai bogați și mai capabili să facă față chiar și unui risc din ce în ce mai mare. Standardele de construcție s-au îmbunătățit. Serviciile de urgență funcționează mai bine. Și, mai ales, informațiile sunt mai accesibile. Oricine posedă un smartphone poate ști acum cu mare precizie când a sosit momentul să-și adune copiii, câinele și fotografiile de familie și să se îndrepte spre o zonă ferită de pericol.

Pentru comparație, Texasul a raportat 246 de morți în urma penei de curent din iarna anului 2021, unele estimări separate ajungând până la 700 de persoane, conform statisticilor privind mortalitatea excesivă.

Întreruperile din rețeaua energetică, spre deosebire de uragane, nu sunt (deocamdată) considerate de public drept o amenințare constantă, sezonieră, deși această atitudine e în schimbare, după cum indică numărul mare de generatoare personale (ale căror emisii nu sunt luate în calcul la contabilizarea celor produse de companiile de stat).

Întreruperile în rețea nu pot fi (încă) prezise cu ajutorul unei aplicații meteo, dar penele de curent din ce în ce mai frecvente devin centrul atenției în reportajele meteo oferite de televiziuni.

Schimbările climatice sunt menționate în mod nejustificat în discuțiile presei despre uragane, dar nu și despre întreruperile de electricitate datorate parțial politicilor energetice având la bază teoria schimbărilor climatice.

Țineți cont: Rolul schimbărilor climatice în crearea uraganului Ian este speculativ și imposibil de determinat. Ca să fie clar, atât grupul de experți în domeniul climei al Națiunilor Unite, cât și guvernul SUA afirmă că nu există un indiciu clar în ceea ce privește frecvența și severitatea furtunilor.

În schimb, decizia luată de Texas și de alte state de a acorda prioritate surselor de energie regenerabilă în detrimentul rezilienței rețelei este o decizie umană – așa cum arăta din nou săptămâna trecută un raport al operatorului de rețea din New York care avertiza cu privire la marja de siguranță tot mai redusă din cauza eliminării treptate a surselor de energie convenționale, lucru impus de stat.

Să gândim realist. Vremea este întotdeauna un produs al climei: Dacă am avea un climat diferit, am avea uragane diferite, dar tot am avea uragane. Chiar dacă ar fi mai puțin CO2 în atmosferă, șansele ca o furtună să se abată asupra zonei în care locuiești ar fi practic neschimbate față de cele de astăzi și ar rămâne în continuare aceleași, imposibil de controlat de cineva.

Pe de altă parte, factorul cel mai puțin aleatoriu și cel mai controlabil este adaptarea și capacitatea ființelor umane de a face față unor riscuri previzibile, lucru care a făcut posibil ca 21 milioane de locuitori să se bucure în prezent de impozitele scăzute, climatul economic propice și asistența medicală ușor de obținut din Florida, precum și de prezența multor prieteni și vecini relocați din alte părți, în ciuda pericolului bine-cunoscut al ciclonilor tropicali.

Înainte și după Ian, o sumedenie de știri au atras atenția asupra creșterii masive a populației în Florida, majoritatea trăncănind fără rost pe această temă.

Puțini s-au deranjat să menționeze singurul rol evident pervers al guvernului, și anume acordarea de servicii de asigurare împotriva inundațiilor subvenționată din banii contribuabililor și ajutoare generoase pentru reconstrucție care să stimuleze mai mulți oameni să se pună în pericol decât ar fi făcut-o în mod normal.

În prima sa frază, un articol Washington Post a ales să analizeze dezvoltarea masivă a Floridei în contextul amenințării „existențiale“ a schimbărilor climatice. Acesta este un cuvânt, potrivit dicționarului Oxford, „referitor la existență“ sau „teorii ale existențialismului“.

Niciunul dintre aceste sensuri nu pare să se potrivească intenției cu care l-a utilizat Post, care sugerează că schimbările climatice reprezintă o amenințare pentru existența oamenilor pe viitor, fără a spune clar acest lucru, pentru că ziarul ar trebui să prezinte atunci dovezi.

Realitatea care se observă mai degrabă este că procesele climatice, chiar și atunci când sunt influențate de gazele cu efect de seră produse de ființele umane, operează pe durate de timp mult mai lungi decât adaptarea și inovarea umană.

În condițiile în care atât de mulți oameni și avuțiile lor ajung în stat, locuitorii Floridei vor fi bine aprovizionați cu mijloacele necesare și stimulente pentru a se adapta la riscurile ce decurg din faptul că locuiesc în culoarul măturat de uragane.

Traducere și adaptare

Tribuna.US