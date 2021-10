Educație pentru binele comun

În jurul nostru plutește o minciună de mult timp. Am auzit-o cu toții. Anume că urmarea unei educații înseamnă doar obținerea unui loc de muncă. Analiză Relevant Magazine.

Însă urmarea învățământului superior – indiferent dacă este o diplomă de licență, un master sau un doctorat – înseamnă mult mai mult decât un loc de muncă bun.

Educația nu înseamnă doar să te faci angajabil – ci să te facă mai bun. Dar chiar și atunci nu este doar pentru tine. O persoană educată îi face și pe toți cei din jur mai buni.

Recent, am purtat o discuție cu Greg Thornbury, președintele The King’s College din Manhattan pe această temă și am ajuns la concluzia că educația este pentru binele comun, dincolo de un loc de muncă sau chiar împlinirea personală.

Ideea de a merge la facultate exclusiv pentru „obținerea unui loc de muncă” sau „utilizarea diplomei” se potrivește cu ideea dvs. de educație?

Greg Thornbury: Nu este o idee nouă. Anterior se numea „școală profesională” și îi instruia pe oameni să stăpânească anumite tehnici, indiferent că era vorba de reparații TV-VCR, instalații sanitare și alte lucruri tehnice.

Dar aceasta nu este doar o problemă despre educație, se extinde la modul în care este privită căsătoria, se extinde la modul în care este privit guvernul, se extinde la modul în care vedem legea, infracțiunile și pedepsele.

Totul în societate este privit acum prin acea lentilă foarte instrumentalizată și spre deosebire de mulți alți oameni care dețin tipul de meserie pe care îl fac, este total de înțeles că aceasta ar fi orientarea, deoarece învățământul superior a făcut o treabă spectaculos de slabă nelivrând promisiunile sale: a acumulat peste 1.4 trilioane de dolari în împrumuturi studențești, punând o povară imensă pe umerii următoarei generații nu numai din punct de vedere financiar, ci diminuând capacitatea lor de a inova și crea.

Mulți studenți sunt forțați de sandwich-ul cosmic al părinților și al consilierilor să aleagă o disciplină înainte de a avea o idee despre ce pot face, limitându-le astfel opțiunile la o gamă îngustă de discipline și în final ajungând să termine o școală pe care o urăsc și astfel să rămână blocați.

Dacă facultatea nu este doar pentru a obține un loc de muncă, la ce servește?

Greg Thornbury: Trebuie să înțelegem că dacă mergi pe acel traseu instrumentalizat de care atât de mulți oameni sunt tentați și doresc să-l urmeze, devenim ceea ce un profesor numea recent o „oaie excelentă” – studenții devin doar un dinte în roata mijloacelor de producție. Poți fi genial, poți fi eficient, dar de fapt nu vei schimba nimic.

Noua economie va avea nevoie de oameni care sunt extrem de creativi, inovând inițiative de rezolvare a problemelor comunitare.

Puteți vorbi despre beneficiul social mai larg al unei persoane care revine să își termine studiile sau să urmeze unele noi?

Greg Thornbury: Consider că o persoană obișnuită, și nu folosesc acest termen în mod negativ, nu se va devota să se așeze și să citească curriculumul care a menținut civilizația occidentală relativ stabilă de sute de ani. Însă consider că înțelepciunea este cel mai puțin încurajată, nu informațiile sau tehnicile. Și exact aici greșește cea mai modernă metodă de educație de tip metodă de livrare.

Mulți oameni par convinși că o educație mai specifică locului de muncă va ajuta economia, dar pare să spuneți că de fapt este limitativă.

Greg Thornbury: Trebuie să ne amintim ce sunt „artele liberale”. Ele sunt acele discipline, sunt acele corpuri de cunoștințe care păstrează o societate liberă. Sunt liberale în sensul că eliberează.

Și când ai o țară care nu este conștientă de lucrurile care eliberează o societate de tiranie – idei economice, idei politice, idei religioase, idei mitologice – de fapt poți separa republica de ceea ce ține o țară liberă.

Riscul la care suntem supuși este că atunci când oamenii nu ridică acele lucruri și nu le citesc cu înțelegere, ai oameni care sunt foarte susceptibili la demagogie și cred că asta se observă în prezent: dacă cineva nu este de acord cu tine, îl demonizezi și atitudinea ta este „ar trebui să fi în închisoare”.

Ce ați spune cuiva care are, să zicem, 27 de ani, de ce este important să-și urmeze educația?

Greg Thornbury: În primul rând, în funcție de contextul lui, pentru că are nevoie. Adică nu avem un sistem K-12 la fel de educat ca odinioară. Acest lucru este evident.

Dacă elevii absolvesc liceul astăzi, este ca și cum abia termină școala primară comparativ cu generațiile anterioare.

Din punct de vedere biblic, aș spune pur și simplu așa: când citim Biblia și dacă ne pasă de mărturia noastră față de lume, dacă ne pasă să ajungem la lume „pentru Hristos”, trebuie să ne întrebăm cine a făcut asta în trecut.

Apostolul Pavel a citit filozofii, a citit poeții din vremea lui. Deci, dacă nu o facem, dacă nu ne trimitem copiii la școlile în care credem, merităm tot ceea ce primim dacă nu ne place cum funcționează lumea.

Ați aplica ideea de a reveni la urmarea unei educații în același mod și unui tânăr de 30 de ani care nu a ajuns niciodată la facultate sau nu a terminat niciodată studiile?

Greg Thornbury: Absolut. Consider că tinerii de 30 de ani ar trebui să studieze aceleași lucruri, dacă nu au făcut-o înainte. Este scandalos dacă nu ai citit niciodată Republica scrisă de Plato din scoarță în scoarță. Este scandalos dacă nu cunoști formele de bază ale argumentării și logicii. Este scandalos dacă nu cunoști forma narativă și literară de bază a Bibliei.

Traducere și adaptare

Tribuna.US