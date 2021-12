Elon Musk: „În esență, ideologia trezită este divizatoare, excluzivă și plină de ură“

În recentul interviu cu Elon Musk, băieții de la Babylon Bee au produs amuzament, așa cum era de așteptat. Dar ceea ce s-ar putea să nu anticipeze spectatorii este cât de multe răspunsuri interesante și profunde au reușit aceștia să primească la întrebările adresate miliardarului, analizează Megan Basham într-un articol Daily Wire.

Grupul a început amuzându-se pe seama titlurilor tipice celor de la The Bee, Musk glumind că „de fapt este adevărat că Gavin Newsom este vânzătorul anului pentru U-Haul“. Dar cel mai bogat om din lume a devenit rapid îngândurat, reflectând la ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani cu statul pe care îl numea cândva acasă.

„California era țara oportunităților. Acum a devenit un fel de ținut al supra-reglementării, al litigiilor excesive și al disprețului“, a menționat el.

Citește și Elon Musk: Tesla lasă California pentru Texas

Prăbușirea comediei și Virusul minții trezite

De la colapsul Californiei, discuția s-a îndreptat către prăbușirea comediei mainstream, lucru pe care Musk l-a atribuit reticenței de a ataca Stânga, indiferent cât de justificat ar fi. Așa a devenit el fan al Babylon Bee – pentru că site-urile de satiră precum The Onion au început să se concentreze mai mult pe promovarea unei narațiuni liberale decât pe a spune glume.

„Odinioară era mult mai balansat, site-ul The Onion“, a spus Musk. „Apoi s-au infectat cu virusul minții trezite.“ A criticat aproximativ la fel Saturday Night Live, o emisiune la care a participat ca invitat în mai, spre consternarea mai multor membri din distribuție ce au obiectat în mod public la apariția sa.

„Multe, dacă nu majoritatea episoadelor SNL au devenit un fel de prelegere morală despre motivul pentru care suntem ființe umane rele, în loc de comedie“, a spus el, adăugând: „Se leagă de Ted Cruz de 17.000 de ori, până te saturi.“ Problema, consideră el, este una a autenticității. „Comedia atinge un adevăr esențial sau există un element de propagandă?“ a întrebat el retoric, sugerând că cea mai mare parte a comediei mainstream din zilele noastre merge pe a doua variantă. „Când încetează să mai încerce să atingă un adevăr esențial care este amuzant, știi, pur și simplu nu te mai atrage.“

În schimb, Musk îi consideră pe cei de la The Bee drept moderați. „Cu siguranță nu este de extremă dreapta. Nu ar fi corect să spunem că The Bee este chiar de centru, dar cu siguranță nu este de extremă dreapta. The Bee înclină spre dreapta mai puțin decât înclină Onion spre stânga“, a spus el.

De ce a ajuns Onion și SNL atât de departe spre stânga, deși nu au început așa? Musk a indicat ceea ce el numea „probabil una dintre cele mai mari amenințări la adresa civilizației moderne“. Mai precis, trezirea.

„Trezirea vrea practic să facă comedia ilegală“, a spus el, „Să încerci să-i închizi gura lui Chappelle, serios, e o nebunie. Vrem o societate lipsită de umor, în care să fie doar condamnare și ură? În esență, trezirea este dezbinătoare, excluzivă și plină de ură, le oferă, practic, oamenilor răutăcioși o scuză pentru a fi răi și cruzi, ascunși sub niște false virtuți.“

Citește și Elon Musk, conflict deschis cu Bernie Sanders. Stânga ripostează

Lecții de Economie și Afaceri

Pe lângă glumele pe care Babylon Bee le-a inclus în conversație, ei au pus câteva întrebări bine țintite, pe care puțini reporteri mainstream le-au adresat vreodată lui Musk legat de averea lui, ceea ce a condus la o surprinzătoare lecție de educație financiară pentru telespectatori. Democrați precum Sen. Elizabeth Warren (D-MA) l-au luat tot mai des în vizor pe Musk, acuzându-l că este un „profitor“ și că trage foloase de pe urma unui „cod fiscal viciat“. Musk a clarificat cum stau lucrurile, printr-un tutorial rapid despre piața liberă.

„Dacă Tesla și Space X ar da faliment, și eu aș da faliment. Pe loc“, a explicat el. „Am dezvoltat aceste două companii și a fost extrem de dificil să le ridic… Am avut și satisfacții, dar în mare parte a fost dureros și dificil.“ El a dezvăluit apoi că nu a vândut acțiunile care l-au făcut să valoreze 200 de miliarde de dolari, deoarece consideră că un CEO are datoria morală să-și asume și el un risc alături de investitorii săi.

„Am considerat că nu ar trebui să ieși din joc… și să scapi de riscuri, căpitanul ar trebui să se scufunde odată cu nava“, a spus el. Dacă ar fi făcut-o și companiile ar fi dat faliment, a explicat el, s-ar fi îmbogățit în timp ce investitorii ar fi avut de suferit. „Asta nu pare corect. Acesta este motivul pentru care nu am vândut. Chiar și atunci când falimentul părea iminent în literalmente câteva săptămâni, nu am vândut acțiuni“, a spus Musk. „Și apoi companiilor le-a crescut valoarea.“

Pentru multe milioane de americani care nu au participat la un curs adecvat de alfabetizare financiară, Musk a clarificat cum este calculată valoarea sa netă și de ce piața este cea care a decis valoarea companiilor sale:

„Valoarea companiilor Tesla și Space X nu depinde de mine. Depinde de investitori. Și ei au decis că Tesla valorează un trilion de dolari. Iar eu dețin 20% din companie.

Oamenii nu înțeleg că aceasta nu înseamnă că am acumulat o grămadă de bani. Pur și simplu dețin 20% dintr-o companie care a devenit brusc foarte valoroasă, așa cum au decis investitorii externi. Prin urmare, 20% din valoarea de un trilion de dolari este de 200 de miliarde de dolari. Am spus uneori că, după părerea mea, prețul acțiunilor este prea mare și investitorii ignoră pur și simplu asta. Au continuat să tot urce prețul.

Așa-zisa mea avere nu este un mister profund. E foarte simplu de calculat după procentul pe care-l dețin în Space X și Tesla. Înmulțiți asta cu valoarea companiei și obțineți valoarea mea netă. Este super simplu. Și impozitele mele se calculează la fel de simplu. Nu am conturi off-shore, evaziune fiscală făcută în mod inteligent sau altceva de genul ăsta. Nu primesc niciun salariu sau bonus de la companii.“

Discursul rațional al lui Musk cu privire la elementele de bază ale capitalismului nu s-a oprit aici.

O conversație hilară despre promisiunea lui din 2018 de a înființa o companie de dulciuri s-a transformat într-o reflecție asupra scopului unei afaceri – care nu este, așa cum ar spune adesea democrații, de a crea locuri de muncă, ci de a oferi produse sau servicii excelente.

„Nu e vorba că îmi place să înființez companii“, a spus Musk, „Dacă există un produs sau un serviciu care atrage, atunci acesta este lucrul care contează, nu compania. O companie este doar un ansamblu de oameni… Și dacă o companie nu oferă produse sau servicii grozave, nu ar trebui să existe. Nu are rost ca o companie să existe doar de dragul de a exista“, a concluzionat el, „Nu face sens“.

Traducere și adaptare

Tribuna.US