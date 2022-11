Epoca lipsei de recunoștință

În vremurile de agitație în care trăim, diferiți candidați se sugerează ca modalități de a surprinde esența epocii noastre: epoca anxietății, epoca politicilor identitare, epoca polarizării. Toate ating un aspect evident al luptelor noastre actuale. Dar poate că un titlu mai potrivit ar fi „epoca ingratitudinii”. Acesta surprinde o patologie profundă, dar adesea neobservată, a epocii noastre tulburi, scrie Carl R. Trueman pentru First Things.

Să ne uităm, de exemplu, la cărțile, blogurile și tweet-urile dedicate nerecunoștinței pentru orice și pentru toate. Am putea numi această industrie „industria ingratitudinii”, nu numai din cauza cantității de nerecunoștință, ci și din cauza carierelor lucrative care se fac prin vânzarea ingratitudinii ca marfă. Este ciudat de spus, dar creștinismul – o religie bazată pe harul divin și pe recunoștința umană corespunzătoare – oferă numeroase exemple.

În ultimii ani, mulți au făcut carieră atacând bisericile și instituțiile „evanghelismului alb”. Și multe astfel de cariere aparțin celor de care nu am fi auzit niciodată dacă nu și-ar fi obținut diplomele sau platformele chiar din acel „evanghelism alb” care formează materia primă a ingratitudinii comasate pe care o vând acum publicului ca fiind declarații profetice.

Dar industria ingratitudinii nu se limitează la cei care au fost religioși odată. În calitate de imigrant, îmi iubesc patria, dar iubesc și țara care mi-a oferit un cămin. Prin urmare, mi se pare ciudat că atât de mulți americani sunt evident și vocal nerecunoscători pentru țara lor. Ciudat, de asemenea, că atât de mulți dintre acești americani anti-americani vor să deschidă granițele – nu, așa cum ne-am putea aștepta din retorica lor, pentru a ne permite celor care suntem prinși într-o țară aparent iremediabilă și rasistă din punct de vedere sistemic să scăpăm de ea, ci pentru a-i lăsa pe alții să intre în aceeași țară. Alții care, se pare, ar fi mai degrabă recunoscători pentru oportunitățile pe care mulți americani le disprețuiesc atât de mult. Ingratitudinea în astfel de circumstanțe nu este doar urâtă. Este incoerentă. Dar așa este întotdeauna cu cei care insistă să muște mâna care îi hrănește.

Soarta limbajului privilegiilor este, de asemenea, semnificativă aici. Privilegiul este acum un lucru rău, un lucru foarte rău, ceva pentru care cineva ar trebui să se simtă vinovat și pentru care se așteaptă să facă penitență publică perpetuă. Eu, unul, refuz să mă supun. Da, sunt privilegiat: am crescut într-un cămin în care mama și tata s-au iubit, au rămas împreună la bine și la rău și ne-au oferit mie și surorilor mele oportunități care ne fuseseră refuzate din cauza educației lor din clasa muncitoare – cel mai evident, posibilitatea de a studia la facultate.

Așadar, copilăria mea a fost privilegiată – dar mama și tatăl meu nu și-au construit căsnicia și familia cu prețul celorlalți. Ei au muncit din greu pentru a se iubi unul pe celălalt și pentru a oferi un cămin iubitor. Eu am fost beneficiarul unui privilegiu. Dar răspunsul adecvat la un astfel de privilegiu nu este să mă simt vinovat. Ci să simt recunoștință. A face altfel ar însemna să păcătuiesc împotriva părinților mei.

Bănuiesc că același lucru este valabil pentru mulți alții. Există pastori abuzivi, instituții corupte și părinți răi? Cu siguranță. Dar mulți nu sunt așa, iar cei mai mulți dintre noi, dacă nu toți, am fost beneficiarii a nenumărate acte de bunătate și răbdare tăcută din partea pastorilor, organizațiilor și prietenilor creștini.

Dar recunoștința față de mulți creștini buni și amabili, părinți iubitori și instituții generoase nu vinde cărți sau nu atrage vizualizări. Nu construiește platforme, așa cum o face furia confecționată de ambele extreme politice. Și astfel ne exprimăm puțină recunoștință pentru aceste vieți ascunse – vieți care, bănuiesc, sunt mult mai tipice realității decât categoriile simpliste folosite în argumentele de vânzare ale industriei ingratitudinii.

Există numeroase atitudini umane care ne diferențiază de restul regnului animal. Gelozia, invidia, răzbunarea: putem antropomorfiza comportamentul animalelor pentru a ne păcăli pe noi înșine că aceste fenomene pot fi întâlnite la șobolani, la lupi sau la urși. Dar, procedând astfel, nu facem decât să interpretăm psihologia intențiilor umane în comportamentul animal instinctiv. Iar recunoștința se încadrează în această categorie.

A fi recunoscător este o trăsătură umană. Mai mult decât atât – a fi recunoscător înseamnă a fi om. Pentru că în recunoștință recunoaștem că nu suntem indivizi izolați, autonomi, ci depindem de alții, o dependență în care găsim bucurie și pentru care suntem recunoscători.

Poate că niciun filozof modern nu a surprins acest lucru atât de frumos ca Sir Roger Scruton, într-unul dintre ultimele lucruri pe care le-a scris. Murind de cancer, la sfârșitul unui an în care a avut loc o campanie vicioasă și cinică de distrugere a reputației sale, acesta a declarat:

„După ce am căzut în propria mea țară, am fost ridicat în vârf în altă parte și, privind retrospectiv la succesiunea evenimentelor, nu pot decât să mă bucur că am trăit suficient de mult pentru a vedea acest lucru. Apropiindu-te de moarte, începi să știi ce înseamnă viața, iar ceea ce înseamnă aceasta este recunoștința”.

Trăim într-o epocă marcată de ingratitudine infantilă. Și dacă Scruton are dreptate, înseamnă că trăim într-o epocă în care nu știm cu adevărat cum să trăim. Lipsa de recunoștință ne-a dezumanizat.

