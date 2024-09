Eric Adam, primarul democrat al orașului New York, a fost pus sub acuzare în cadrul unei anchete federale. Ce acuză el

Eric Adams devine primul primar al orașului New York pus sub acuzare în cadrul unei anchete federale istorice – susține că federalii îl persecută din

Primarul Eric Adams a fost pus sub acuzare de un mare juriu pentru acuzații legate de o anchetă federală, informează The New York Post – în timp ce primarul susține că a fost persecutat de guvernul federal pentru că a vorbit despre criza imigranților din oraș.

Potrivit surselor, acuzația istorică – prima pentru un primar în exercițiu al orașului New York – urmează să fie prezentată joi de procurorul Damian Williams.

Adams se va preda autorităților la începutul săptămânii viitoare, potrivit surselor.

Detaliile cu privire la acuzațiile exacte au rămas neclare, dar se crede că sunt legate de acuzațiile conform cărora guvernul turc ar fi direcționat ilegal bani către campania sa de primar în schimbul aprobării consulatului turc din Manhattan, potrivit unor surse.

Surse au declarat pentru The City că primarul este acuzat că a acționat ca agent străin neînregistrat după ce a acceptat donații de la entități străine.

„Întotdeauna am știut că, dacă îmi susțin poziția pentru newyorkezi, voi fi o țintă – și am devenit o țintă”, a declarat Adams miercuri.

„Dacă voi fi acuzat, sunt nevinovat și mă voi lupta cu fiecare gram de putere și spirit”.

Într-o declarație video difuzată ulterior, Adams a spus că nu se va retrage și a promis să „lupte împotriva acestor nedreptăți cu fiecare gram din puterea și spiritul meu”.

„Voi solicita un proces imediat, astfel încât locuitorii New York-ului să poată auzi adevărul. Newyorkezii îmi cunosc povestea. Ei știu de unde vin. Am luptat împotriva nedreptății toată viața mea”, a continuat el.

„Această luptă a continuat în calitate de primar. În ciuda rugăminților noastre, atunci când guvernul federal nu a făcut nimic în timp ce politicile sale de imigrare defectuoase au supraîncărcat sistemul nostru de adăposturi fără niciun sprijin, am pus oamenii din New York înaintea partidelor și a politicii”.

Adams a criticat vehement politicile de imigrare blânde ale administrației Biden, în timp ce Marele Măr a fost inundat cu peste 250.000 de imigranți începând cu 2022, acuzând guvernul federal că a lăsat New York-ul să se descurce singur.

„Guvernul federal a întors spatele orașului New York”, a spus el la începutul anului 2023.

El a mai spus că administrația Biden trebuie să numească o persoană care să se dedice unei „strategii de decompresie” la frontieră.

Se preconizează că această criză a imigranților ilegali va costa orașul peste 12 miliarde de dolari până în 2026, iar Adams a pledat în repetate rânduri pentru ca Washington să ofere mai multe fonduri orașului.

Surse au declarat pentru The New York Post că se așteaptă ca alte două persoane – Brianna Suggs, principala persoană care strânge fonduri pentru campania lui Adams, și Winnie Greco, directorul său pentru afaceri asiatice – să fie numite în actul de acuzare.

