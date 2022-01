Fact Checking: Judecătoarea Supremă Sonia Sotomayor a mințit grav

Judecătoarea de la Curtea Supremă Sonia Sotomayor ar putea dori ca oamenii să o considere o persoană înțeleaptă, dar adevărul este că ea a dat dovadă de foarte puțină înțelepciune pe parcursul sesiunii de argumente orale de la Curtea Supremă în cazul National Federation of Independent Business v. Department of Labor on Friday, caz deschis împotriva mandatului de vaccinare impus angajatorilor de președintele Joe Biden, informează Washington Examiner.

Mai mulți verificatori de fapte au criticat-o dur pe Judecătoarea Sotomayor pentru că a afirmat în mod fals că „Avem peste 100.000 de copii, pe care nu i-am avut până acum, în stare gravă și mulți din ei ventilați”. Dar asta a fost departe de a fi singura ei greșeală.

În ceea ce privește afirmația cu cei 100.000 de copii, nu numai că informația este departe de adevăr, dar conform Departamentului de Sănătate și Servicii Umane există mai puțin de 5.000 de copii cu Covid-19 spitalizați în acest moment – iar pe perioada pandemiei doar 83.000 de copii au fost internați în spitalele americane din diferite motive medicale. Această cifră include copiii asimptomatici internați pentru un picior fracturat și care s-a întâmplat să fie testați pozitiv în timp ce erau tratați.

Realitatea este că, încă de la început, aproape toată lumea a recunoscut că copiii se confruntă cu riscuri mult mai mici de îmbolnăvire severă și spitalizare din cauza virusului decât adulții sau cei cu comorbidități. Ca o persoană care suferă de diabet, Sotomayor știe acest lucru, motiv pentru care la ședința recentă de la Curtea Supremă a participat online.

Lăsând la o parte criza inexistentă a copiilor conectați la ventilatoare, Sotomayor a făcut alte câteva afirmații uluitoare. A continuat tirada și a afirmat, din nou, în mod fals, că „acum avem decese într-un număr fără precedent” și că „cifrele arată că Omicron este la fel de mortal și provoacă la fel de multe boli grave la cei nevaccinați precum a făcut Delta”.

În realitate, decesele sunt mult mai puține în prezent decât au fost în aceeași perioadă a anului trecut, darămite la fel de mari ca atunci când Covid-19 a lovit prima dată, în primăvara lui 2020. Iar studiile oferite tribunalului cu privire la varianta Omicron arată exact opusul a ceea ce pretindea Judecătoarea Sotomayor. Ultimele date științifice arată clar că cea mai recentă variantă este mai puțin letală și că provoacă mult mai puține boli grave decât Delta.

Nici Judecătorii Elana Kagan și Stephen Breyer nu au fot mai prejos, ambii susținând în mod fals că vaccinurile opresc răspândirea Covid-19. Înainte de Omicron, în cel mai bun caz, ai putea spune cu siguranță că vaccinurile au încetinit semnificativ, dar nu au oprit, răspândirea Covid-19.

Acum că Omicron reprezintă mai mult de 95% din cazurile de coronavirus, nici măcar această afirmație nu este adevărată. Numărul de cazuri „record” a crescut vertiginos de când Omicron a ajuns în Statele Unite, iar CDC a recunoscut luna trecută că nu știe cât de eficiente sunt vaccinurile în prevenirea răspândirii variantei actuale.

Ultimul punct este esențial deoarece raționalul legal al mandatului impus de președintele Biden se bazează pe presupunerea că vaccinurile Covid-19 opresc răspândirea de la angajații infectați la angajații neinfectați. Dacă vaccinurile nu îi împiedică pe oameni să răspândească virusul, atunci OSHA cu siguranță nu are nicio justificare legală pentru a forța oamenii să-și injecteze acele vaccinuri în corpul lor.

Nu că Judecătoarea Sotomayor s-ar fi obosit să simpatizeze cu cei care nu vor să se vaccineze. Dimpotrivă, ea a comparat persoanele infectate cu Covid cu niște mașinării.

„Deci, care este diferența dintre asta și a le spune angajatorilor tăi, în condițiile în care zboară scântei în jurul tău, că trebuie să poarte o mască?”, a întrebat ea. „De ce ființa umană nu este ca o mașinărie dacă răspândește un virus?”

Nimeni nu pare să-i fi spus lui Sotomayor că oamenii nu își pierd umanitatea, cu atât mai puțin drepturile constituționale, doar pentru că se pontează la lucru. Diferența dintre o mască, care poate fi scoasă cu ușurință, și un vaccin introdus în sângele unei persoane este complet dispărută și din viziunea justiției.

În multele ei discursuri de-a lungul carierei anterioare Curții Supreme, lui Sotomayor îi plăcea să se laude că „o femeie latină înțeleaptă, cu bogăția experiențelor ei, ar ajunge de cele mai multe ori la o concluzie mai bună decât un bărbat alb”.

Dar înainte de a începe să ajungă la concluzii despre care crede că sunt în mod inerent mai bune decât cele la care au ajuns judecătorii de alte etnii și genuri, poate că Judecătoarea Supremă Sotomayor ar trebui să-și clarifice informațiile și declarațiile.

Traducere și adaptare

Tribuna.US