Familia lui Michael Flynn dă în judecată CNN pentru defăimare și cere daune de 75 de milioane de dolari

Doi dintre apropiații fostului consilier de securitate națională, Michael Flynn, au intentat recent un proces de defăimare în valoare de 75 de milioane de dolari împotriva CNN, informează DailyWire.

Fratele și cumnata lui Flynn, Jack și Leslie Flynn, au dat în judecată canalul de știri la Curtea Districtuală SUA din New York City pentru că i-ar fi portretizat pe ei și familia lor ca susținători ai QAnon, o teorie a conspirației din mediul online.

Ei au susținut că CNN a editat în mod înșelător filmări, într-un segment din 4 februarie pe tema conspirației, pentru a implica familia Flynn, potrivit Daily Beast. După cum relatează sursa:

Segmentul prezintă în cea mai mare parte imagini ale unei întâlniri a susținătorilor QAnon, inclusiv a idolului fotogenic al revoltei de la Capitoliu, cunoscut sub numele de Shamanul QAnon, dar conține, de asemenea, un scurt videoclip postat pe Twitter de Michael Flynn privind o reuniune de 4 iulie a familiei sale extinse.

În videoclip, familia Flynn recită un jurământ față de constituția SUA și încheie cu „Where we go one, we go all“, un slogan folosit atât de des de adepții QAnon încât apare ca abrevierea WWG1WGA pe mărfurile vândute ce promovează mișcarea.

Jack și Leslie Flynn susțin, însă, că sloganul nu are legătură cu mișcarea respectivă și că ei nu sunt „adepți sau susținători ai niciunui grup extremist sau terorist, inclusiv Qanon“, deși ar fi fost descriși în mod incorect ca atare.

Michael Flynn a ocupat pentru scurt timp funcția de consilier de securitate națională pentru fostul președinte Donald Trump, înainte să demisioneze în timp ce era investigat pentru acuzația de a fi mințit FBI-ul. Acuzația s-a transformat în anchetă legală și o bătălie în justiție care a durat aproximativ trei ani, încheindu-se cu grațierea oferită de Trump.

„Este o Mare Onoare să anunț că Generalului Michael T. Flynn i s-a acordat o Grațiere Deplină. Felicitări @GenFlynn și minunatei sale familii, știu că acum veți avea o Zi a Recunoștinței cu adevărat grozavă!“ a postat Trump pe Twitter pe 25 noiembrie.

Înainte de a fi grațiat de Trump, Departamentul de Justiție (DOJ) a decis să renunțe la acuzațiile împotriva lui Flynn, după ce o revizuire a cazului a arătat că procurorii federali nu au reușit să anuleze dovezile exoneratoare care au subminat cazul DOJ împotriva lui, potrivit fostului procuror general William Barr.

„Pe baza unor chestiuni de importanță semnificativă considerăm că nu se poate stabili că a avut loc o infracțiune, deoarece, în opinia noastră, nu a existat o anchetă legitimă“, a declarat Barr într-un interviu din mai, explicând decizia sa de a renunța la acuzații în cazul Flynn.

„La momentul respectiv, ei nu aveau un motiv pentru o investigație de contraspionaj împotriva lui Flynn, pornind de la un apel telefonic complet legitim și pertinent pe care l-a inițiat ca membru al echipei de tranziție“.

În ciuda faptului că procuratura a decis să renunțe la caz, judecătorul Emmet Sullivan de la Curtea Districtuală SUA a menținut cazul activ și a numit un avocat extern care să continue urmărirea penală. Sullivan nu dăduse niciun semn că ar dori să închidă cazul până la momentul în care Trump i-a oferit grațierea.

Tribuna.US