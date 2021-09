Fanteziile de 3,5 trilioane de dolari ale Democraților

Niciun om normal nu poate cuprinde cu mintea noțiunea unui trilion de dolari, cu atât mai puțin cea de trei trilioane de dolari. Este destul de dificil să pricepi și ce înseamnă un miliard de dolari. Din perspectiva lui Joe Biden, 3,5 trilioane de dolari nu reprezintă mare lucru. Nu vor exista costuri. Niciunul, analizează Melissa Mackenzie într-un articol American Spectator.

Creșterea impozitelor datorită respectivului proiect de lege? Nu, companiile nu vor mări prețurile pentru consumatori, nici gând. Întrebați-o pe Jen Psaki:

„Jen Psaki: Este ‘nedrept și absurd’ ca afacerile să crească prețurile către consumatori drept reacție la faptul că le mărim impozitele – Jason Rantz, KTTH Radio“.

Aproape că nu-mi vine să cred nebunia afirmațiilor ei. Dar de fapt, pot să cred. Începând cu Biden și toți de sub el, oficialii administrației Biden sunt cadre universitare și comuniști (dar mă repet zicând asta) și nu pricep cum funcționează natura umană sau afacerile. Este dincolo de capacitatea lor de înțelegere.

În mod clar, pentru a obține în continuare profit companiile vor crește prețurile pentru a compensa noile costuri. Trebuie să o facă, pentru a putea să-și plătească angajații și a acoperi alte costuri pe care le implică afacerea. De ce ai face afaceri dacă nu ies bani? Inflația deja a pus stăpânire pe America. Lanțul global de aprovizionare este întrerupt în diverse locuri (dar mai ales în China), astfel că prețurile produselor sunt în creștere. Ce se va întâmpla când aceste companii vor fi taxate și mai mult? Vor crește prețurile. Ce va produce asta? Mai multă inflație.

Când un alt flux uriaș de bani din pix inundă sistemul economic, devalorizând în continuare dolarul, va crește și mai mult inflația.

Ce se va întâmpla? Noile prețuri îi vor împiedica pe cei săraci să își cumpere mașină pentru a merge la serviciu sau să facă plinul de benzină, asta dacă își vor permite totuși o mașină. Încălzirea casei va fi incredibil de costisitoare, în eventualitatea în care americanii își vor permite să dețină o casă. Chiriașii ajung la mila proprietarilor care-i dau afară pe cei nevaccinați. Chiriașii trebuie să plătească dinainte chiria pentru mai multe luni de zile, astfel încât proprietarii să fie asigurați o perioadă, în cazul în care chiriașii decid să nu mai plătească, deoarece guvernul spune că nu trebuie să o facă. Stimulentele guvernamentale care au pricinuit daune proprietarilor și au permis oamenilor să locuiască în casele lor fără a plăti au acum repercusiuni. Oamenii săraci vor rămâne fără adăpost.

Acest ciclu de finanțare absurdă e ca și cum ai pune mormane de bani în fața unui ventilator și îl pornești pe viteză maximă. Va provoca haos pe piață, plus isterie și stimulente greșite peste tot. Când oamenii încep să sufere consecințele, democrații se vor întreba perplecși de ce se întâmplă asta.

Comuniștii, redistribuționiștii, sunt întotdeauna proști.

Iată însă un mic secret neplăcut: Cei bogați se vor îmbogăți și mai mult. Abrogarea impozitului SALT este un exemplu foarte bun în acest sens. Potrivit Reason:

„Richard V. Reeves și Christopher Pulliam, un specialist și, respectiv, cercetător analist în cadrul Brookings Institution, au calculat anul trecut că 96% din beneficiile abrogării plafonului SALT ar fi în avantajul celor 20% dintre salariați cu cele mai mari câștiguri, cei 1% cei mai bine plătiți bucurându-se de 57% din beneficii . ‘De una singură, această modificare i-ar avantaja pe cei bogați mai mult decât’ proiectul de lege din 2017 privind reforma fiscală, pe care democrații l-au deplâns ani buni ca fiind în avantajul celor mai bogați americani, au precizat cei doi într-un articol publicat de The New York Times. În același timp, familiile ce se încadrează între primele 5% cele mai bogate ar beneficia de 80% din avantaje, iar cele 80 de procente mai sărace vor beneficia de doar 4% din reducerile fiscale la nivel general, potrivit unei analize a Center on Budget and Policy Priorities, un grup de reflecție progresist“.

Prevederea SALT din proiectul de lege de reformă fiscală din 2017 viza ținta favorită a ironiilor lui Sandy Ocasio-Cortez, pe acei oameni răi, cei bogați. Practic, i-a obligat pe cetățenii bogați din statele democrate să își plătească „partea echitabilă“ din impozitele pe proprietate și nu i-a lăsat să-și deducă toate impozitele pe proprietate. Dar democraților bogați nu le place să plătească impozite. Le place să-și cumpere case imense și să li se acorde o deducere pentru impozitele pe proprietate. Apropo, ei încă pot face asta, cu legea actuală. Doar că nu pot deduce toate impozitele pe proprietate și nu pot transfera obligațiile în state cu structuri fiscale mai rezonabile. Oamenii bogați din statele democrate, presupuși comuniști, și aliații lor implicați în luptă, vor să redistribuie banii voștri prin impozite punitive și 69 de miliarde de dolari acordați agenților IRS care vă vor monitoriza finanțele. Precum spunea Leona Helmsley, impozitele sunt pentru oamenii de rând.

Chiar în acest moment, albinele harnice din Congres încearcă să găsească o modalitate de a acorda reduceri de impozite pentru cei bogați și de a impozita pe cei din clasa americană de mijloc pentru a aproba acest proiect de lege. Acest act de imoralitate reprezintă un ultim viol financiar asupra clasei de mijloc în favoarea celor bogați. Cei săraci? Vor rămâne și mai mult în urmă.

Cum se poate pune problema de așa ceva într-un moment în care situația economiei americane este deja precară și saturată de bani ușor obținuți ar fi un mister, dacă răspunsul nu ar fi simplu: așa acționează Democrații.

În vară, Grover Norquist, președintele Americans for Tax Reform, a numit acest proiect de lege ultimul suspin al democraților după puterea absolută. Are perfectă dreptate. Democrații dețin o majoritate firavă în Congres și guvernează ca niște comuniști îmbătați de putere. De ce această isterie? Ei bine, aceasta ar putea fi singura șansă pe care o au de mult timp pentru a-și răsplăti toți prietenii, pentru a transforma fundamental America și pentru a trece ultimele bogății ale Americii în mâinile guvernului și ale prietenilor oligarhiei care conduce țara. Dacă pare că democrații se zbat ca și cum ar fi sfârșitul lumii, cuprinși de frică, este pentru că lucrurile chiar așa stau.

Și asta ne duce la întrebarea finală: De ce se tem democrații? Că vor pierde puterea, desigur. Biden a fost un exemplu perfect de incompetență absolută. Niciun politician democrat nu vrea să fie văzut cu Kamala, atâta este de ocărâtă de alegători. Așa-numiții experți se dovedesc a fi doar niște împărați goi. Corupția lor transpare în cele mai mici detalii. Guvernul nostru lacom a ajuns rușinos de corpolent și, deși poți fi curios să vezi o dată în viață un tip gras dezbrăcat, a fi forțat să-l privești constant devine dezgustător. Asta este ceea ce simt americanii în prezent când privesc la clasa noastră politică, în special la democrați. Politicienii nu sunt sensibili la multe lucruri, dar îi încearcă totuși un sentiment de neliniște existențială atunci când simpla lor prezență inspiră dezgust. Și asta se întâmplă acum.

În cazul în care acest proiect de lege eșuează, ceea ce mă îndoiesc, deoarece democrații găsesc întotdeauna o cale, așteptați-vă la mai multă tiranie. Asta e tot ce mai știe o clasă politică înspăimântată. Ei știu că fură din buzunarul contribuabililor și știu că merită furia oamenilor pentru răutatea lor abjectă. Mânia alegătorilor îi va determina să devină mai punitivi și mai totalitari. Vor folosi mai multe tehnici fasciste pentru a pedepsi pe oricine nu este de acord cu ei, giganții tehnologici supuși ajutând și ei oligarhia.

Indiferent dacă acest proiect bugetar uriaș va fi sau nu adoptat, clasa conducătoare se va răzbuna și o va face în mod rapid și sever. Dacă este adoptat, tranzacțiile financiare ale americanilor vor fi monitorizate (tranzacțiile de $600). Dacă este adoptat, bogații beneficiază de reduceri ale impozitelor, în timp ce banii contribuabililor vor fi utilizați pentru proiecte aiurea gen San Fran Nan și alte vise fanteziste Green New Deal. Guvernul va decide cine câștigă și cine pierde, după doi ani de zile în care micile afaceri au fost cele care au pierdut. Dacă nu este adoptat, furia se va dezlănțui prompt. Administrația Biden va promulga reguli și legi care pedepsesc dușmanii politici pentru a-și asigura sprijinul alegătorilor lor.

America se află într-o situație în care pierde orice ar fi. Acest lucru era valabil, însă, la momentul în care Biden a fost ales. Alegătorii au votat cu democrații pentru a obține siguranță și securitate și se vor trezi în îmbrățișarea strânsă a unui guvern care-i sufocă, indiferent ce direcție se alege.

