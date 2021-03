Fauci s-a îndoit de apariția rapidă a unui vaccin COVID. Acum încearcă să-și asume meritele pentru el

Dr. Anthony Fauci a încercat să-și asume meritele pentru dezvoltarea și lansarea rapidă a vaccinului COVID-19, susținând că parcursul rapid al dezvoltării vaccinului a fost „cea mai bună decizie” pe care a luat-o vreodată, în ciuda faptului că anterior s-a îndoit de un efort accelerat de vaccinare, analizează The Federalist.

„Când am văzut ce s-a întâmplat în New York, care aproape copleșea sistemul nostru medical, mi-am spus Oh, Doamne”, a declarat Fauci pentru CNN. „Și atunci a devenit foarte clar că decizia pe care am luat-o pe 10 ianuarie de a face tot posibilul de a dezvolta un vaccin poate că a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată cu privire la o intervenție în calitate de Director al Institutului de Alergii și Boli Infecțioase”.

Șeful lui Fauci de la acea vreme, Directorul Institutului Național de Sănătate, Dr. Francis Collins, a declarat că Operațiunea Warp Speed a fostului președinte Donald Trump are meritul pentru facilitarea dezvoltării unui vaccin COVID-19 în timp record, dar acest lucru nu l-a oprit pe Fauci pună la îndoială eforturile și obiectivele administrației Trump privind vaccinarea.

La începutul pandemiei, la scurt timp după ce a spus că studiile din Faza I a dezvoltării vaccinului nu vor începe mai devreme de „trei luni”, Fauci a afirmat că „cel mai rapid vaccin ar putea fi gata de utilizare în regim de urgență peste un an, deși procesul ar putea dura până la doi ani”.

Dar a limitat acest narativ câteva luni mai târziu, când a spus că va dura „cel puțin un an și jumătate pentru a avea un vaccin pe care îl putem folosi”.

Atunci când vaccinul și-a făcut debutul în SUA, în decembrie 2020, Fauci și-a schimbat tonul și narativul din nou și a început să-i încurajeze pe oameni să se vaccineze odată ce vaccinul va deveni disponibil.

„Trebuie să renunțăm la orice idee că acest lucru a fost grăbit într-un mod nepotrivit. Acest fapt este cu adevărat solid”, a spus Fauci deodată.

În ciuda speranței sale bruște pentru operațiunea Warp Speed, Fauci a continuat să critice obiectivele administrației Trump, spunând că a fost „dezamăgit” că SUA nu a îndeplinit proiecția de „20 de milioane de doze de vaccin până la sfârșitul anului 2020”.

