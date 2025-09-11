FBI publică imagini ale unei „persoane de interes” în cazul asasinării lui Charlie Kirk

Autoritățile au găsit o pușcă „de mare putere”, despre care se crede că este arma folosită de asasin, într-o zonă împădurită din apropierea universită

Autoritățile au găsit o pușcă „de mare putere”, despre care se crede că este arma folosită de asasin, într-o zonă împădurită din apropierea universității din Utah.

FBI-ul a prezentat imagini ale unei „persoane de interes” în legătură cu asasinarea lui Charlie Kirk.

Cele două imagini postate chiar înainte de prânz, pe 11 septembrie, arătau un bărbat slab, purtând ochelari de soare, un tricou negru cu mâneci lungi, pe care părea să fie imprimat steagul american, blugi albaștri și o șapcă de baseball.

„Solicităm ajutorul publicului pentru identificarea acestei persoane de interes în legătură cu împușcarea mortală a lui Charlie Kirk la Universitatea Utah Valley”, a scris FBI pe X, împreună cu un număr de telefon la care se poate suna — 1-800-CALL-FBI — și un link către o pagină web pentru trimiterea de informații.

De asemenea, FBI a declarat că oferă o recompensă de până la 100.000 de dolari pentru informații care duc la identificarea și arestarea persoanei responsabile de uciderea lui Kirk.

Căutarea suspectului, care se crede că este student, continuă, iar autoritățile lucrează „non-stop” pentru a-l localiza, au declarat oficialii joi, în cadrul unei conferințe de presă.

FBI a declarat joi că a recuperat arma care se crede că a fost folosită în împușcăturile mortale. O „pușcă cu boltă de mare putere”, despre care oficialii cred că este arma folosită în atac, a fost recuperată într-o zonă împădurită din apropierea locului unde au avut loc împușcăturile, potrivit agentului special al FBI din Salt Lake City, Robert Bohls.

Pușca este un model mai vechi, importat, de calibru Mauser .30-06, învelită într-un prosop, au declarat mai multe surse din cadrul forțelor de ordine pentru ABC News. Locul în care a fost găsită arma pare să corespundă traseului parcurs de suspect, au afirmat sursele.

Cartușul folosit era încă în cameră, iar trei cartușe nefolosite conțineau inscripții pe care unii oficiali ai forțelor de ordine le-au descris ca fiind „transgender și antifasciste”, potrivit informațiilor preliminare comunicate agențiilor. Nu este clar ce înseamnă acest lucru, iar autoritățile încă încearcă să determine semnificația sau dacă inscripțiile au fost menite să inducă în eroare anchetatorii.

Arma de foc și muniția au fost preluate de FBI pentru analize ADN și amprente digitale. După finalizarea analizelor criminalistice, arma de foc va fi dezasamblată pentru a se obține informații suplimentare despre importator.

Cine a fost Charlie Kirk

Moartea lui Charlie Kirk, o figură proeminentă conservatoare și fondator al organizației Turning Point USA, a provocat miercuri un val de șoc la nivel global. Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost împușcat mortal în gât, în timp ce se afla pe scena unui eveniment organizat la Utah Valley University, intitulat „The American Comeback Tour”.

Kirk a devenit, în ultimul deceniu, unul dintre cei mai influenți actori ai conservatorismului american. Fără să urmeze studii universitare, el a înființat în 2012 Turning Point USA, o organizație care a crescut rapid și a devenit platformă de mobilizare pentru tinerii republicani. Prin conferințele AmericaFest și prin turneele de dezbateri pe campusuri, Kirk a reușit să atragă zeci de mii de studenți și să creeze o punte între tineretul republican și liderii de vârf ai Partidului Republican.

Kirk era un apropiat al fostului președinte Donald Trump, pe care îl sprijinise activ atât în 2016, cât și în 2020. În ultimii ani, devenise și o prezență constantă în mass-media, moderând un show radiofonic național pe Salem Radio Network.

O voce pentru o generație

Kirk era mai mult decât un activist conservator. El a reușit ceea ce puțini lideri politici contemporani pot pretinde: să devină un reper pentru o întreagă generație. Prin conferințele AmericaFest și turneele de dezbateri pe campusuri, a adus politica în viețile tinerilor și a demonstrat că ideile pot fi câștigate prin dialog, chiar și în medii ostile.

Charlie Kirk era și polarizant. Mulți îl contestau, adesea cu vehemență. Însă tocmai în această tensiune stătea forța sa – în disponibilitatea de a urca pe scenă, de a răspunde întrebărilor și de a provoca la dialog. A ales dezbaterea, nu tăcerea. A ales confruntarea de idei, nu intimidarea.

