„Feministele” de stânga stabilesc un nou standard #MeToo ignorând acuzațiile împotriva lui Joe Biden

Înainte de mișcarea #MeToo, femeile care denunțau hărțuirea sexuală erau adesea ignorate. În această nouă eră, femeile ar trebui crezute nu pe baza dovezilor, ci pe capacitatea lor de a fi folosite în scop politic

În ultimele zile, în timp ce mai multe surse coroborau public acuzațiile de agresiune sexuală pe care Tara Reade le aduce împotriva lui Joe Biden, autoproclamatele feministe progresiste demonstrează că nu au intenționat niciodată să #BeliveAllWomen (să creadă toate femeile) – ci doar pe unele. Un articol The Federalist.

Nancy Pelosi

Nancy Pelosi, liderul Camerei Reprezentanților. La câteva zile după ce CNN a difuzat public un video cu acuzațiile coroborate ale Tarei Reade de agresiune sexuală, Pelosi a anunțat că îl susține pe Joe Biden pentru Casa Albă.

Clipul video era dintr-un episod din 1993 al emisiunii Larry King Live, în care mama lui Reade a sunat pentru a-l întreba pe King cum ar putea primi ajutor pentru fiica ei. Tara Reade a spus mass-mediei că un astfel de clip video există și exact așa a fost.

Acuzațiile lui Reade și clipul video care aparent îi susține acuzațiile nu par s-o fi făcut pe Nancy Pelosi să ezite să-l susțină pe fostul vicepreședinte, în ciuda a ceea ce a spus despre Republicani după ce l-au confirmat pe Brett Kavanaugh la Curtea Supremă, pe fondul unor acuzații similare, dar necoroborate sau dovedite.

„Republicanii din Senat”, a spus Pelosi, „au ales să trimită un mesaj clar tuturor femeilor: nu vorbiți și dacă o faceți – nu vă așteptați să fiți auzite, crezute sau respectate”.

Kamala Harris

La câteva ore după ce Business Insider a relatat că o fostă vecină și o fostă colegă ale lui Reade susțin amândouă acuzațiile pe care Tara i le aduce lui Joe Biden, Sen. Kamala Harris, D-Calif., a participat la un eveniment de campanie online pentru Biden. Telespectatorii evenimentului ar fi surprinși să afle despre noile surse coroborate, dintre care una spune că este democrată și îl va susține pe fostul vicepreședinte „indiferent”.

În 2018, când vorbea despre acuzația lui Christine Blasey Ford la adresa lui Kavanaugh, care avea zero surse coroborate și dovezi, Harris avea alt ton.

„O cred”, a spus Harris. „În primul rând, orice persoană se prezintă în acest moment să depună mărturie în Senatul Statelor Unite împotriva unei persoane care este nominalizată la una dintre cele mai puternice poziții din guvernul Statelor Unite, are un curaj extraordinar”.

„Ford o face, cred eu, pentru că știe că este un lucru important. O problemă serioasă. Și are curajul să iasă public. Nu are nimic de câștigat”, a adăugat Harris.

Hillary Clinton

Cireașa de pe tort. Hillary Clinton a apărut public marți, la 24 de ore după ce știrea Business Insider, ca să anunțe susținerea lui Joe Biden. În discursul de susținere a fostului vicepreședinte nu a fost menționată absolut niciuna dintre acuzațiile grave la adresa lui Biden, care a sărutat-o cu forța pe Reade și a penetrat-o cu degetele, după cum susține Tara Reade.

În 2015, candidatul Democrat la prezidențiale Hillary Clinton a declarat că nu ar susține niciodată o agresiune sexuală.

„Astăzi vreau să transmit un mesaj fiecărei supraviețuitoare a agresiunii sexuale”, a spus Clinton la un eveniment de campanie în Iowa. Nu lăsa pe nimeni să te reducă la tăcere. Ai dreptul să fii ascultată. Ai dreptul de a fi crezută și noi suntem alături de tine”.

După ce a auzit că Hillary Clinton în susține pe Joe Biden, Tara Reade a declarat pentru Fox News:

„În 2016 am votat pentru Hillary Clinton. Am votat pentru ea în alegerile primare. Sunt Democrat de-o viață. Dar ce văd acum e pe cineva care susține un prădător sexual, fostul meu șef, Joe Biden… Hillary Clinton are o istorie de a susține bărbații puternici care-și ascund comportamentele prădătoare sexuale și comportamentele sexuale inadecvate. Nu avem nevoie de așa ceva în America”.

După ce s-a întâmplat în cazul Kavanaugh, este tentant pentru Republicani să ceară Democraților să aplice același standard și lui Biden: trebuia să presupunem că acuzatul este vinovat, în ciuda lipsei complete de date coroborate și orice discuție legată de credibilitatea acuzatorului era considerată în afara limitelor”.

Din fericire, Republicanii nu pledează pentru asta. În schimb, conservatorii solicită Democraților să admită existența acuzației, să ia în considerare dovezile existente, să-l confrunte pe fostul vicepreședinte pe această temă și să susțină corectitudinea și procesul echitabil pentru toți cei implicați.

În cel mai bun caz, proeminentele „feministe” progresiste i-ar putea cere răspunsuri lui Biden la acuzațiile aduse înainte de a-l susține public. În comparație cu standardul strict #BeliveAllWomen pe care l-au stabilit, este un standard josnic. E adevărat că Biden a ieșit public și a negat acuzațiile, dar nu a fost chestionat de nimeni conform propriilor standarde „feministe”.

În schimb, feministele de stânga precum Pelosi, Harris și Clinton aleg să stabilească un nou standard: #BeliveAllWomen, cu excepția oricărei persoane care este incomodă pentru Democrați. Un fel de Privilegiu Progresist, în cel mai rău caz.

Este un standard trist și întortocheat aplicat de către Democrați. Și este un standard pe care mass-media neprihănită îl va ignora.

Tribuna.US