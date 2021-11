Florida, centrul opoziției față de mandatele COVID, are cel mai scăzut nivel de infectare din SUA

Rata cazurilor de coronavirus din Florida a ajuns una dintre cele mai scăzute din țară, în timp ce liderii republicani ai statului continuă să lupte împotriva mandatelor de vaccinare și a altor măsuri de combatere a pandemiei, informează Khaleda Rahman într-un articol Newsweek.

Statul are în prezent cel mai mic număr de cazuri pe cap de locuitor, la fel ca Georgia și Hawaii, cu 7 cazuri la 100.000 de persoane, potrivit datelor publicate de The New York Times.

În schimb, în California, stat care a implementat unele dintre cele mai stricte mandate din țară, numărul de cazuri este în creștere. Experții au explicat că în statele care în timpul verii au avut focare majore, provocate de varianta Delta, virusul are acum mai puține căi de răspândire, datorită numărului mai mare de persoane care au dobândit imunitate după ce au trecut prin boală, plus cei vaccinați.

Aproximativ 60% dintre locuitorii Floridei sunt complet vaccinați, în timp ce California, cel mai populat stat al națiunii, a vaccinat complet 63% din populația sa.

Cu toate acestea, rata mai mică de infectare din Florida este frapantă, având în vedere că guvernatorul republican al statului a desfășurat o campanie acerbă de opoziție față de mandatele de vaccinare și alte măsuri pe tema coronavirusului, ceea ce i-a adus notorietate în Partidul Republican.

Recent, republicanii din Florida au anunțat un nou set de propuneri ce includ măsuri care să permită angajaților să refuze mandatele de vaccinare și părinților să dea în judecată districtele școlare ce impun utilizarea măștii.

Supranumită agenda „Protejați libertatea Floridei“, DeSantis și liderii republicani ai Camerei și Senatului de stat au detaliat-o înaintea unei sesiuni speciale recente a legislativului.

„Până la urmă, ceea ce vrem este ca oamenii să ia singuri decizii, în cunoștință de cauză, în ceea ce îi privește, dar trebuie să încetăm a le mai da ordine“, a spus DeSantis. „Trebuie să încetăm cu constrângerea, trebuie să încetăm cu încercările de a-i intimida“.

Republicanii de stat insistă, de asemenea, pentru retragerea Floridei din Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA), care a emis recent o nouă prevedere privind vaccinarea COVID-19 a angajaților din companiile cu personal de 100 de membri sau mai mult.

Reglementarea, prevăzută a intra în vigoare la începutul lunii ianuarie, a determinat deja acțiuni în justiție din partea a peste douăzeci de state conduse de republicani, inclusiv Florida, potrivit Associated Press.

Dar există și păreri de opoziție. Un ziar proeminent din Florida a denunțat încercările lui DeSantis de a-și asuma credit pentru scăderea numărului de noi cazuri de coronavirus din stat.

Într-un articol de opinie de la sfârșitul lunii octombrie, Orlando Sentinel declara că DeSantis este un „impostor“ și un „mincinos“, după ce biroul guvernatorului a susținut că recenta scădere a numărului de cazuri se datorează „modului în care DeSantis a gestionat situația și abordării bazate pe știință, fără a impune mandate“.

„Acum că cifrele sunt în sfârșit în scădere, DeSantis are curajul, tupeul, să-și asume victoria“, a spus redacția ziarului. „Pentru o mare parte a verii, Florida a fost pe primul loc în țară în ceea ce privește numărul de cazuri, iar guvernatorul nostru nu a spus nimic. Ei bine, nu chiar nimic. A criticat mandatele de vaccinare și de utilizare a măștii, măsuri menite să prevină îmbolnăvirea oamenilor“.

