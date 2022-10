Florida: Comisia de Medicină interzice serviciile medicale de schimbare de sex pentru minori

Florida Board of Medicine și Florida Board of Osteopathic Medicine Joint Rules/Legislative Committee au votat recent în favoarea interzicerii administrării de blocanți ai pubertății, hormoni sau intervenții chirurgicale la minorii ce se identifică drept transgender, informează Christina Buttons, Daily Wire.

Comisia a organizat la Orlando o ședință publică privind eficacitatea serviciilor pediatrice de „afirmare a genului“ și a aprobat o reglementare care ar interzice efectiv tratamentele controversate pentru minorii sub 18 ani pe teritoriul statului. Aceasta se află acum pe biroul Board of Medicine și Board of Osteopathic Medicine pentru aprobare.

Ședința a durat peste cinci ore, experți din domeniul medical precum Dr. Michael Biggs, Dr. James Cantor, Dr. Riittakerttu Kaltiala și Dr. Michael Laidlaw vorbind despre efectele permanente ale intervențiilor medicale aplicate copiilor și adolescenților cu disforie de gen și despre lipsa de dovezi clare care să susțină utilizarea acestora.

Dr. Kristin Dayton, Dr. Aron Janssen și Dr. Meredithe McNamara au vorbit în favoarea tratamentelor ireversibile.

Nicholas Romanello, membru al Florida Board of Medicine, este cel ce a propus reglementarea, precizând că riscurile tratamentelor depășesc beneficiile, îngrijorare împărtășită și de departamentele naționale de sănătate din Suedia, Finlanda și Anglia, care, la rândul lor, au renunțat la serviciile de „afirmare a genului“ după o analiză sistematică a dovezilor disponibile.

„Pe baza mărturiilor pe care le-am auzit în această dimineață și a materialelor disponibile în portal, consider că riscurile asociate terapiilor de suprimare a pubertății, terapiei cu hormoni încrucișați și intervențiilor chirurgicale, depășesc posibilele beneficii și că nu există dovezi științifice consistente, credibile și revizuite inter pares în ceea ce privește eficacitatea și siguranța unui astfel de tratament“, a declarat Romanello.

Reglementarea ar interzice cadrelor medicale să prescrie minorilor substanțe care blochează pubertatea, hormoni sau să recomande operații de „afirmare a genului“.

Cu toate acestea, adolescenților care urmează în prezent un tratament cu blocanți ai pubertății sau terapie cu hormoni li s-ar permite să continue dacă vor fi de acord să participe la un studiu clinic aprobat de Institutional Review Board (IRB) într-un centru afiliat unei universități – potrivit membrilor comisiei prezenți la ședință.

În timpul alocat comentariilor publice, nouă adulți care în trecut s-au identificat drept transgender au vorbit despre experiențele lor negative cu aceste servicii de „afirmare a genului“, printre care Chloe Cole, Cat Cattison, Helena Kerschner, Zoe Hawes, Camille Kiefel, Billy Burleigh, Ted Halley, Rachel Foster și un bărbat care se prezintă on line sub numele „Shapeshifter“.

Cole, o femeie de 18 ani care a revenit la sexul de la naștere, a avut o mărturie de impact privind experiența ei cu blocanți ai pubertății și testosteron la 13 ani și o operație de dublă mastectomie la 15 ani.

„De ce nu se recurge la un tratament de sănătate mintală în cazul acestei epidemii de probleme mentale, care să trateze adevărata cauză pentru care adolescente ca mine își resping propriul corp?“ a întrebat Cole.

„Am încă bandaje pe piept și astăzi, la mai mult de doi ani după operație, pentru că din sfârcurile mele se scurge lichid și îmi pătează hainele“, a declarat Cole.

„Nu mai am sâni. Vreau să fiu mamă la un moment dat, dar nu-mi voi putea alăpta viitorii copii“.

„Sânii mei erau frumoși, au fost extirpați fără motiv“, a adăugat ea.

Printre cei ce au sprijinit serviciile „de afirmare a genului“ s-au numărat și părinți de tineri transgender, care au invocat mitul afirmare-sau-sinucidere, mit complet demontat de analiza datelor.

Ședința a fost suspendată când activiștii au încetat să mai respecte regulile și au început să acuze vorbitorii că „mint“ și comisia că „sângele lor este pe mâinile voastre“.

Cinci activiști transgender s-au întins pe jos în holul hotelului Hyatt Regency Orlando International Airport în semn de protest. Activiștii țineau în mâini pietre funerare din carton și și-au acoperit corpurile cu steaguri transgender.

