Florida: DeSantis anunță primele puneri sub acuzare pentru presupuse fraude electorale la alegerile din 2020

Guvernatorul republican al Floridei, Ron DeSantis, a anunțat recent că 20 de persoane din statul său au fost acuzate de fraudă electorală, precizând că e doar primul pas în lupta împotriva infracțiunilor de acest fel, informează Leif Le Mahieu, Daily Wire.

DeSantis a declarat că Florida Office of Election Crimes and Security și forțele de ordine din stat au pus sub acuzare 20 de persoane în cadrul unei anchete privind integritatea alegerilor din 2020.

Potrivit guvernatorului, cele 20 de persoane inculpate au votat ilegal, deși au fost condamnate pentru crimă sau pentru o infracțiune sexuală.

„Instituția proaspăt înființată a intrat în acțiune pentru a trage la răspundere persoanele care comit fraude electorale. Acțiunile de astăzi trimit un semnal clar celor care se gândesc să colecteze buletine de vot sau să voteze fraudulos. Oricine comite o infracțiune electorală va fi judecat conform legii“, a declarat DeSantis.

De asemenea, guvernatorul a lăudat sistemul electoral din Florida, afirmând că acesta este superior altor state în ceea ce privește eficiența și transparența. El a sugerat că urmează să fie aduse în fața legii și alte persoane suspectate de fraudă electorală.

„Nu ne vom limita la aceste 20 de persoane – este doar prima acțiune a unei instituții înființată recent, pe 1 iulie“, a declarat el în discursul susținut la un tribunal din Fort Lauderdale.

„Acesta este primul pas. Vor urma și alții în săptămânile și lunile care urmează. Și să sperăm că pentru 2022 nu vom avea multe astfel de cazuri“.

El a precizat că există o anchetă în curs de desfășurare privind votul imigranților ilegali și persoane care au votat de două ori în diferite zone.

„Avem persoane investigate pentru că au votat în două jurisdicții diferite și presupun că vor urma puneri sub acuzare și în aceste cazuri“, a spus el. „Avem, de asemenea, imigranți ilegali care au votat“.

Persoanele puse sub acuzare au votat în districtele Broward, Orange, Miami-Dade, Hillsborough și Palm Beach, toate fiind districte în care Joe Biden a câștigat în 2020.

DeSantis a declarat că administrația sa nu are intenția de „a fi selectivă“ în ceea ce privește acțiunile sale și va continua investigațiile pe teritoriul întregului stat.

Potrivit Florida Department of Law Enforcement (FDLE), autoritățile au arestat deja 17 dintre presupușii infractori. DeSantis a declarat că cei arestați vor „plăti prețul“ pentru frauda electorală comisă. Dacă vor fi găsiți vinovați, indivizii ar putea primi o amendă de 5.000 de dolari și cinci ani de închisoare.

„Aceste acțiuni vin în sprijinul locuitorilor statului care sunt cinstiți, harnici și respectă legea“, a declarat Mark Glass, comisarul interimar al FDLE.

„În Florida, votul dumneavoastră contează. Prin urmare, vom face tot ce ne stă în putere pentru a ne asigura că cei care nu au drept legal de vot nu vor vota niciodată“.

Traducere și adaptare

Tribuna.US