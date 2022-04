Florida lovește în Biden și Disney

Săptămâna trecută, la ora 2 după-amiaza, stăteam pe o bancă într-o stație de autobuz în Miami, așteptând autobuzul B din Key Biscayne, când vestea că un judecător din Florida a anulat mandatul de mască pentru transportul în comun mi-a apărut în telefon. Cei cinci oameni de lângă mine purtau măști, deși un cuplu le avea, sfidător, peste bărbie, scrie Lou Aguilar pentru American Spectator.

Masca mea era în buzunar. De mai bine de un an nu am purtat-o decât dacă eram obligat s-o fac de vreun un tovarăș comunist fără minte. Bineînțeles, să trăiești în Florida ajută, unde liderii guvernamentali nu te atacă pentru nesupunere civică.

Curând, autobuzul s-a apropiat, afișând intermitent mesajul familiar „Nu porți mască, Nu călătorești”. Până și cei doi rebeli și-au acoperit fețele înainte de a se urca. Am urcat ultimul și mi-am plătit biletul. Șoferul a arătat spre fața lui și a zis: „Masca”. Am ridicat telefonul și i-am arătat titlul: „Un judecător federal ordonă eliminarea mandatelor de mască CDC de la Casa Albă pentru companiile aeriene și transportul în comun” și am spus „Nu este legal”.

Ezitant, șoferul a spus: „Dar toți ceilalți poartă masă”. „Acesta este alegerea lor”, i-am răspuns, „și e dreptul meu să refuz”. „Wow”, a spus șoferul în timp ce își scotea masca. Eu și cu el am fost singurii din autobuz fără mască pentru tot restul călătoriei. Spre meritul celorlalți călători, niciunul nu a rostit vreun cuvânt denigrator.

Lovitura judiciară dată administrației Biden a survenit la doar cinci zile după ce CDC, fără niciun argument științific, a prelungit mandatul de mască pentru avioane și trenuri cu încă 15 zile, până pe 3 mai. Secretarul de Presă al Casei Albe, Jen Psaki, a numit decizia instanței „dezamăgitoare” și a recomandat oamenilor să o ignore și să continue să poarte mască precum oile. Nu întâmplător, decizia judecătorului vine din statul cel mai ostil idioției liberale (așa cum Disney e pe cale să afle), statul Florida, cu ajutorul fostului președintele Donald Trump.

Trump a numit peste 200 de judecători federali, în mare parte conservatori solizi, care reprezintă o diferență neprețuită pentru țară, ferindu-ne de lanțul neîntrerupt al activismului judiciar progresist care ar fi primit o victorie prin alegerea lui Hillary Clinton. Unul dintre judecători, Kathryn Kimball Mizelle, judecător de district pentru Districtul de Mijloc al Floridei, a pronunțat decizia fatidică.

Mizelle, în vârstă de 35 de ani, este profesor adjunct la Colegiul de Drept Levin din cadrul Universității Florida, instituția pe care a și absolvit-o. A lucrat pentru marele judecător al Curții Supreme Clarence Thomas și este membru al Societății Federaliste. Astfel, pentru a parafraza teama Senatorului Dianne Feinstein cu privire la judecătorul suprem Amy Coney Barrett, „dogma trăiește puternic în ea”. La fel și spiritul de luptă din Florida, așa cum tocmai l-a arătat guvernatorul Ron DeSantis în lupta sa continuă cu Disney progresist.

La începutul acestei luni, Casa Șoarecilor a încercat să se răzbune pe DeSantis pentru că a semnat proiectul de lege privind drepturile părinților în educației, pe care socialiștii l-au numit proiectul de lege „Nu spune Gay”. Disney a amenințat public că va acționa politic puternic împotriva guvernatorului și aliaților săi, declarând: „Obiectivul nostru ca și companie este ca proiectul de lege să fie abrogat de către legislativ sau respins de către instanțe”. Când DeSantis și alți lideri republicani nu numai că nu s-au ascuns, dar au și reacționat, Disney s-a retras în presupusa lor zonă de expertiză.

Mișcarea Trezită a descoperit recent că două dintre cele mai emblematice personaje ale Unchiului Walt sunt incorecte din punct de vedere politic – Tinker Bell și Căpitanul Hook. Potrivit New York Times, inițiativa Disney’s Stories Matter – însărcinată să aducă mai multă incluziune și diversitate în universul său – i-a semnalat pe nemuritorii Peter Pan ca fiind problematici pentru copii. Hook, aparent, are jena de a fi atât handicapat, cât și un bandit. Dar problema lui Tink pare a fi și mai ofensatoare. Este „conștientă de propriul corp”. Sau, pentru a traduce din manual feminist în engleză, ea este un spiriduș mic sexy care este gelos din punct de vedere feminin pe interesul lui Peter pentru Wendy.

Și, deși, este posibil ca Disney să fi abandonat temporar lupta împotriva lui DeSantis pentru a-și distruge și mai mult reputația, guvernatorul nu i-a uitat. A interzis 53 de cărți de matematică pline de Teoria Critică Rasială, spre disperarea stângii. Continuând șarja, la recomandarea guvernatorului, legislatura din Florida a eliminat statutul Disney de taxe speciale și capacitatea de autoguvernare – la fel, spre disperarea stângii.

Guvernatorul statului Colorado, Jared Polis, l-a atacat pe DeSantis într-un tweet direct: „În CO nu ne amestecăm în afacerile unor companii precum Disney”, a spus Polis. „Hei, Disney, suntem pregătiți pentru Mountain Disneyland”. Dar Polis a omis, în mod convenabil, să spună că Disney a fost cel care a început acest război.

Dar a mai uitat ceva. DeSantis este un bărbat, nu un Mickey Mouse.

Tribuna.US