Florida: Un Mare Juriu acuză Administrația Biden că a „facilitat“ traficul de imigranți ilegali minori

În urma unei investigații desfășurate pe durata a cinci luni, la cererea guvernatorului Ron DeSantis, un mare juriu din Florida a acuzat administrația Biden că a „facilitat“ traficul de imigranți ilegali minori, informează Hank Berrien, Daily Wire.

Juriul a emis un raport dur, a denunțat administrația Biden și, în special, Department of Homeland Security și Office of Refugee Resettlement (ORR) din cadrul Department of Health and Human Service. Acesta a contestat afirmațiile ORR conform căreia minorii ce intră ilegal în țară beneficiază de îngrijire și sunt reuniți cu familiile lor.

„În realitate, ORR facilitează migrația forțată, vânzarea și abuzul copiilor imigranți, iar unii dintre concetățenii noștri din Florida finanțează și stimulează (în unele cazuri fără să vrea) acest lucru din motive în primul rând economice“, se precizează în raport.

„Dacă un locuitor al statului Florida ar expune copiii născuți în SUA la așa ceva, ar fi arestat în mod justificat pentru neglijență față de un minor, sau chiar mai rău“.

Prin politicile adoptate de Casa Albă, cele două agenții federale încurajează efectiv călătoria periculoasă a copiilor neînsoțiți din America Centrală și de Sud până la granița americană, a constatat marele juriu. Odată ajunși la frontieră, mulți dintre aceștia sunt încredințați unor adulți care nu au fost supuși vreunei verificări, se arată în raport.

„Acest lucru îi expune pe copii la condiții de trai îngrozitoare, la riscuri constante, muncă forțată sau trafic sexual, jafuri, violuri și alte experiențe care nu pot fi puse în cuvinte“, se menționează în raport, adăugând că membrii juriului au fost repulsionați și oripilați de mărturiile și înregistrările video care documentează tratamentul aplicat copiilor imigranți.

Nu s-a specificat deocamdată ce martori au fost aduși în fața marelui juriu. Conform raportului, juriul a emis citații și a solicitat documente și informații organizațiilor non-guvernamentale din Florida care colaborează cu ORR, dar solicitările lor au fost obstrucționate.

„Am primit, în schimb, un răspuns din partea organizațiilor că vor ignora în mod intenționat unele dintre aceste solicitări la ordinul ORR, cu care au o relație contractuală“, se precizează în raport.

Un reprezentant al unui ONG ar fi declarat în fața juriului că organizația lor este dispusă să funcționeze mai degrabă ca un centru de plasament ilegal și neautorizat decât să riște să piardă finanțarea ORR, se afirmă în raport.

Potrivit raportului, ORR și-a descurajat în mod activ angajații să pună sub semnul întrebării întregul proces, chiar și pe plan intern, concediindu-i pe unii dintre ei.

„O angajată a fost concediată pentru că a raportat un caz de suspiciune de trafic de persoane (peste 100 de copii neînsoțiți expediați către o singură adresă din Texas) la o linie specială de asistență telefonică, deoarece superiorii ei de la ORR au refuzat să investigheze incidentul“, se arată în raport.

Raportul a criticat, de asemenea, HHS, acuzând că, la începutul investigației, agenția i-a blocat solicitările de informații de rutină.

„HHS a răspuns foarte greoi, și, în cele din urmă, a furnizat informațiile în formate inutilizabile sau greu de utilizat, provocând întârzieri inacceptabile și obstructive“, se specifică în raport.

„De asemenea, HHS a cenzurat anumite serii de identificare de pe documentele pe suport de hârtie, astfel că personalul nu a putut face legătura între Rapoartele de Incidente Semnificative sau între acestea și orice altă reacție din partea ORR“.

DeSantis a solicitat ancheta pe fondul rapoartelor conform cărora ORR transporta cu avionul imigranți ilegali reținuți la frontieră. Juriul a stabilit că acesta era un fenomen ce se întâmpla la scară largă și era ținut în mare parte secret.

„Am aflat că exact natura clandestină a procedurilor ORR a fost cea care a atras inițial atenția unora din statul nostru; în 2021, în decurs de șase luni, peste 70 de avioane comerciale mari de pasageri au aterizat pe aeroportul internațional din Jacksonville“, se explică în raport.

„Aceste zboruri soseau pe timp de noapte, adesea după miezul nopții, și nu aterizau la terminalul de pasageri, ci la un terminal comercial periferic folosit în mod normal pentru transportul de marfă, departe de poliție și la kilometri distanță de terminalul de pasageri“.

Odată ajunși în Sunshine State, pasagerii erau urcați în autobuze private și transportați spre locații necunoscute.

„Dacă ar fi fost vorba de o operațiune implicând teroriști sau cantități mari de narcotice, așa ar fi arătat“, se menționează în raport.

Traducere și adaptare

Tribuna.US