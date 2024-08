Fost ambasador SUA: De ce ar veni companiile americane să investească în România? E nevoie de o piață real liberă

„Economia privată în România mergea bine până recent când taxele s-au ridicat, mai ales în sectoarele de tehnologie și cel de imobiliare. Sectorul de tehnologie este unul dintre cele mai bune din Europa, unde oamenii veneau din Vestul Europei și din alte părți ale lumii. Odată cu ridicarea taxelor, lucrurile s-au stricat”, a declarat Adrian Zuckerman, fost Ambasador al SUA în România.

Zuckerman a reamintit că relațiile României cu SUA sunt foarte bune, mai ales în domenii cum sunt cele legate de armată și servicii de informații, problema fiind la cele economice.

„Când te uiți la relațiile economice, America nu se vâră în asta. Astea sunt considerate chestiuni private în America. De ce ar veni aici? Cum ar veni? De ce ar veni? Sunt victime ale aceluiași program economic care, în opinia mea, nu merge pentru că sunt lucruri făcute artificial și nu e o piață liberă reală. Asta e o problemă. Trebuie făcută o piață liberă reală, nu parțial liberă. Sunt rămășițe comuniste. Eu am spus tot timpul că Revoluția nu s-a terminat”, a explicat fostul ambasador în cadrul unei conferințe organizate de DC News.

Cea mai masivă pierdere a dezvoltării economice a României sunt rămășițele comuniste, adică acele companii de stat care pierd bani an după an

„Sunt în jur de 1.400 companii de stat, inclusiv județene, care în afară de vreo 10, toate pierd miliarde de lei. Un exemplu bun: Tarom, liniile feroviare. Nici nu pot să aflu numerele exacte ca să știu cât pierd companiile astea. Dacă nu le-ar fi dat Statul bani acestor companii, nu ar fi gaură la buget, nu ar exista problemele care există și ar deschide piața pentru companiile private, ca să fie competiție”, explică Adrian Zuckerman.

Potrivit acestuia, în România sunt 4-5 milioane de oameni din sectorul privat care susțin restul țării.

„Eu un sistem putred care nu poate să meargă. De-aia sunt probleme bugetare acum, de-aia e gaură în buget. Cea mai mare gaură e ce se dă la companiile de Stat, precum Tarom sau liniile de cale ferată. Dacă nu le dai un ban mâine, nu mai ai gaură la buget. Nu mai ai probleme, nu trebuie să mai ridici taxe”, a precizat fostul ambasador.

„Mă sperie creșterea taxelor care are un efect negativ asupra investițiilor și afacerilor din România”, a mai spus Adrian Zuckerman, făcând referire la recentele majorări fiscal.

„Acum am văzut, exemplu, că au majorat taxele – încearcă să plătească mai mult pentru sindicate – taxele, costul pentru gaz, costul pentru petrol pentru mașină. De ce? Care e planul? Cum iei banii înapoi? De exemplu, un buget e ca o găleată cu o țeavă care iese și pui apă în găleată și iese prin partea aialaltă, și dacă nu mai ai apă s-a dus, s-au dus banii, trebuie să împrumuți de la cineva să umpli găleata din nou. Cum faci bani aici? Faci de la o economie sănătoasă unde ai taxe pe o companie. Dacă pui prea multe taxe compania se duce altundeva, de aia a plecat Enel, de aia a plecat Hunt Oil, de aia e numai o companie în peste 15 ani care extrage gaz din Marea Neagră. Sunt legi care nu ajută investitorii străini, mai ales americani, să intre în piața română, dacă majorezi taxele și mai puțini vin”.

Adrian Zuckerman a fost ambasador al Statelor Unite ale Americii în România în perioada 2019-2021.

Înainte de a ocupa aceste poziții, el a fost co-preşedinte pentru proprietăţi imobiliare şi servicii corporate la Epstein Becker & Green New York, iar înainte de aceasta a fost preşedinte pentru proprietăţi imobiliare la Lowenstein Sandler, LLP, din New York. El a mai fost și judecător în cadrul Real Estate Board, din New York.

Adrian Zuckerman a emigrat în America la vârsta de 10 ani. Cu toate acestea, și-a păstrat latura românească și încă vorbește fluent limba maternă.

