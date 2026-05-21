Franklin Graham organizează cel mai mare eveniment evanghelistic din istoria Belaruslui

Evanghelistul Franklin Graham a organizat ceea ce este considerat cel mai mare eveniment de evanghelizare din istoria țării est-europene Belarus.

„Festivalul Speranței”, care a durat două zile, a atras zeci de mii de oameni în capitala Minsk. Graham a predicat în fața unei mulțimi record de aproape 31.000 de persoane, Arena Chizhovka fiind atât de plină încât mii de oameni s-au înghesuit într-o arenă suplimentară doar pentru a asculta Evanghelia. Unii oameni au stat chiar în picioare afară pentru a asculta mesajul Evangheliei.

„În seara aceasta, unii dintre voi ați venit aici căutând ceva, și vreau să știți că Dumnezeu vă iubește, El v-a făcut, El v-a creat. Dar avem o problemă, iar acea problemă este păcatul”, a spus Graham.

„În această seară puteți trăi o naștere din nou, o renaștere spirituală prin Isus Hristos”, a continuat el.

Sute de oameni au făcut un pas înainte pentru a-și dedica viața lui Hristos, în timp ce Graham le-a explicat puterea lui Isus Hristos de a ne mântui de păcatele.

Aproape 700 de biserici evanghelice au participat la eveniment. Creștinii din toată țara au postit, s-au rugat și au invitat oamenii să vină să asculte vestea bună a lui Isus Hristos. Bisericile au format un cor din 1.300 de credincioși din 43 de orașe și sate.

Evenimentul marchează o schimbare remarcabilă pentru această țară supusă unui control strict.

„Este cu adevărat un miracol”, a spus Alyona Lazuta, soția unui pastor din capitala Minsk. „Este un miracol, un miracol pentru care ne-am rugat de mulți ani”.

Cu o zi înainte de festival, Graham s-a întâlnit cu președintele belarus Aleksandr Lukașenko. Cunoscut drept „ultimul dictator al Europei”, Lukașenko se află la putere din 1994 și este un aliat de încredere al președintelui rus Putin. Serviciul de presă al lui Lukașenko a relatat că acesta i-a spus în glumă lui Graham: „Când vei vorbi cu Domnul despre păcate, nu uita nici de ale mele”.

Graham i-a mulțumit pentru că a permis bisericilor din țară să se adune cu ocazia festivalului.

„N-am mai avut niciodată așa ceva. Înainte, poate că ni se permitea să primim 1.000 de persoane la un eveniment. Dar peste 10.000? Nu, n-am mai avut niciodată așa ceva”, a declarat Leonid Mikhovich, unul dintre coordonatorii evenimentului și secretarul general al Uniunii Baptiste din Belarus. „Statutul acestei arene este, de asemenea, important. Este una dintre cele mai mari arene de hochei din țară. Niciodată nu am fi putut visa măcar să închiriem o astfel de clădire”.

Asociația Evanghelistică Billy Graham a distribuit peste 2.000 de Biblii persoanelor care au răspuns invitației Evangheliei.

Foto: Franklin Graham / Facebook

