Geamănul lui Toma: Ce se întâmplă când nu eşti la Biserică?

Hristos a Înviat!

E iar Sărbătoarea Paştelui. Cei mai mulţi se grăbesc acum să răspundă pios, “Adevărat, a Înviat!” Prea puţini mai sunt cei care vor răspunde cu “Am fost informat” sau “Nu ştiu, nu l-am văzut!” Au trecut acele vremuri întunecoase.

Mulţi însă dintre cei care se salută reverenţios de Paşte n-au mai fost la Biserică de la Crăciun. Sau de la Pastele trecut. Sau poate de la vreun eveniment personal: nuntă, botez, înmormântare, etc. Participarea la Biserică a scăzut vertiginous în ultimele decenii. A ajuns la nivele înspăimântătoare în Europa civilizată, iar America evlavioasă urmează acelaşi curs. Bine că centrul gravitaţional al creştinismului s-a mutat din emisfera nordică în cea sudică, unde Biserica creşte rapid, iar participarea este masivă. Ilustrativ este faptul că 2% din ruşi participa la Biserică frecvent, dar 89% din Nigerieni o fac constant.

Totuşi, absenţa de la Biserică nu este un fenomen nou. De fapt, la Prima Înviere, din 11 ucenici, unul a lipsit. 11 că Iuda nu mai era. Toma este adesea etichetat ca Toma Necredinciosul cam pe nedrept. Mai bine ar merge Toma Absentul. Şi să nu uităm că Toma se mai numea şi Geamănul. Implicaţia este a avea un geamăn despre care nu ştim nimic. Dar geamănul lui Toma sunt eu şi tu când absentam de la Biserică. Lipsim. Ne îndoim. Cârtim!

De ce trebuie să participe Creştinul frecvent la Biserică?

Pentru că altfel nu-i creştin!. Asta-i cam dură, dar adevărată. Putem da şi nişte motive mai generale.

Unu, trebuie să mergi la Biserică pentru că este porunca lui Dumnezeu să ţinem ziua de odihnă pentru trup şi să cultivăm spiritul nostru.

Doi, pentru că Isus Christos a mers la Biserică. Nu pierdea ocazia să fie ba la sinagogă, ba la la templu, dar întotdeauna cu familia lui spirituală.

Trei, trebuie să mergi la Biserică pentru că este un exemplu bun de urmat pentru copiii tăi şi pentru cei din jur.

Patru, s-ar putea să te simţi vinovat dacă nu mergi.

Cinci, este foarte important să participi la Biserică pentru beneficiul tău personal.

Lista ar putea continua, însă aici am vrut să ajung. Care sunt beneficiile? Care este influenta? Ce înseamnă absenţa ta? Puneţi întrebarea asta simplă: ce se întâmplă când tu nu eşti la Biserică?

Pierzi oportunităţi spirituale personale immense. Toma nu trebuia să fie acolo pentru Isus. Isus nu avea nevoie de Toma. Toma avea nevoie de Isus.

Când vii la Biserică în primul rând vi pentru sufletul tău. Pentru beneficiul tău personal. Uite ce-a pierdut Toma: v. 22 “a suflat peste ei şi le-a zis: Luaţi Duh!”.

Scriptura nu ne mai spune că Isus ar fi repetat această dispensare de duh atunci când Toma a fost present. Sufletul tău are nevoie să vii să te rogi cu fraţii şi surorile tale, să cânţi cu ei, să te rogi cu ei, să asculţi cu ei. Adevărul este ca ‘slujba de la care lipseşti, este slujba de care ai nevoie” cum spunea cineva.

Dezvolţi obiceiuri lumeşti, nespirituale. Te obişnuieşti să nu participi. Uite, asta spune Biblia la Evrei 10:25 “Să nu părăsim adunarea noastră (Biserica noastră), cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie”.

Găsim scuze serioase să nu venim, scuze care devin explicaţii logice şi apoi obiceiuri teribile. Lucrurile negative, obiceiurile rele pe care le avem nu le-am învăţat când am fost la Biserică, ci atunci când nu am fost. Când am fost în altă parte. Cine are vicii nu le-a învăţat la Biserică. Oamenii nu învaţă să bea, să fumeze, să se drogheze, să bârfească, să curveasca, să judece, să înjure în Biserică, ci în afara ei.

Devi o persoană negativistă. Toma devine negativist, îndoielnic, critic. El nu crede până nu vede, până nu pipăie. Se îndoieşte de grup şi se îndoieşte de Isus.

Am descoperit adesea că cei mai mari critici ai bisericii, a slujbelor, a activităţilor spirituale sunt tocmai cei care sunt absenţi şi nu se implică.

Spun unii ca în Biserica moartă, slujbele sunt seci, credincioşii sunt ipocriţi, clericii sunt corupţi. Îmi stă pe limba întrebarea “Voi de unde ştiţi, că n-aţi mai fost de mult timp la Biserică?”

Când nu participi, faci Lucrarea Domnului să sufere. Slujirea este afectată. Trupul lui Christos are nevoie de tine. Fanfara are nevoie de tine, Corul are nevoie de tine. Grupul din care faci parte are nevoie de tine. Școala duminicală are nevoie de tine, echipa de uşieri are nevoie de tine.

Biserica are nevoie de participarea ta fizică, vorba apostolului Pavel, “pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească” (Romani 12:1). Nu fi cu noi doar în duh, sau pe internet, vino cu noi în trup. Vrem să dăm mâna cu tine, să te privim în ochi şi să ne rugăm împreună.

Biserica are nevoie de implicarea ta spirituală şi chiar de sprijinul tău financiar. În plus, absenţa ta ne demoralizează. Ne pare rău că nu eşti cu noi şi ne întrebăm ce ţi-am greşit. Ce-am putea să facem să să-ţi recâştigăm încrederea. Chiar mai grav, absenteismul de la Biserică este molipsitor. Mai sunt şi alţi care o să-ţi urmeze curând exemplul. Dacă tu nu vii de ce să vină şi ei. Când nu eşti aici, Trupul lui Christos suferă!

În final, când nu partici frecvent la Biserică, eşti în pericol să cazi de la Credinţă. Să devi un apostat. Te răceşti, devi căldicel. Te stingi, moare totul în tine. Nu te mai umpli de Duh. Nu te mai rogi, nu mai poţi cânta. Nu mai ai gândire spirituală. Nu te mai mustra conştiinţa şi trăieşti în izolare spirituală cu identitate şi asigurarea falsă că eşti şi tu creştin. Trăieşti ca lumea, dar eşti creştin. Devi astfel o statistică a Creştinismului nominal. Ai numele, dar nu şi practica.

Şi asta e drama Creştinismului: e plin de creştini apostaţi, de neo-păgâni creştini. Nu vrem să ţi se întâmple asta. De aceea, te aşteptam la Biserică din nou. Vrem să dăm mâna cu tine, să-ţi dăm o îmbrăţişare. Să ne rugăm şi să cântăm împreună. Să ascultăm evanghelia, şi de ce nu, să frângem pâinea împreună. Ne lipseşti tare mult. Fără tine suntem mai slabi şi mai săraci spiritual.

Toma a învăţat lecţia. A ştiut că atunci când se adună credincioşii, vine şi Isus. Şi El nu vine cu mâna goală, Ne dă pace, bucurie, Duh Sfânt şi har. E vremea să mergi la Biserică!

Adevărat, A Înviat!

Pastor Florin T. Cîmpean

Philadelphia Romanian Church of God

Chicago, Illinois

Bishop Romanian Church of God

