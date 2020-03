Generația tânără este oarbă la prosperitatea din jurul nostru!

Acest articol a fost scris de o tânără de 26 de ani, pe nume Alyssa Ahlgren, care în prezent studiază pentru MBA.

„Stau într-o mică cafenea de lângă Nokomis (Florida), încercând să mă gândesc la ce să scriu. Derulez prin fluxul de știri de pe telefon, uitându-mă la ultimele titluri ale candidaților la prezidențiale care promit politici pentru „remedierea” așa-numitelor nedreptăți ale capitalismului. Pun telefonul jos și continuu să mă uit în jur.

Văd oameni care vorbesc liberi, care lucrează pe laptopurile lor, comandând mâncare pe care o primesc aproape instantaneu, văd mașinile trecând pe afară și deodată mi-am dat seama.

Trăim în cea mai privilegiată perioadă din cea mai prosperă națiune și am devenit complet orbi la asta!

Mașini, produse alimentare, tehnologie, libertate de asociere cu cine dorim. Aceste lucruri sunt atât de înrădăcinate în modul nostru de viață american, încât nu ne îngrijorăm de nimic.

Ne merge atât de bine aici, în Statele Unite, încât pragul nostru de sărăcie începe de la 31 de ori peste media globală. 31 de ori! Practic, nimeni din Statele Unite nu este considerat sărac conform standardelor globale. Cu toate acestea, într-o perioadă în care putem comanda un produs de pe Amazon cu un singur click și îl avem la ușă a doua zi, suntem nerecunoscători și nemulțumiți.

Lipsa de apreciere pentru ceea ce avem este evidentă, având în vedere că popularitatea ideilor socialiste din generația mea continuă să crească. Rep. Alexandria Ocasio-Cortez, vorbind despre generația millenial, spune că „O întreagă generație, care acum a devenit unul dintre cele mai mari grupuri electorale din America, a atins o vârstă și nu a văzut niciodată prosperitatea americană”.

Nu au văzut niciodată prosperitatea americană! Să analizăm.

Când am citit prima dată această afirmație, m-am gândit la mine, aceasta fiind literalmente ce mai iliterată declarație pe care am auzit-o vreodată în cei 26 de ani ai mei pe pământ. Mulți tineri sunt de acord cu ea, ceea ce este total greșit.

Generația mea este îndoctrinată de un narativ mainstream pentru a crede de fapt că nu am văzut niciodată prosperitatea. Știu asta din experiență directă, am fost la facultate, nu cunosc opinia generală, dar înțeleg ce văd și aud.

De ce atunci, cu toate dovezile copleșitoare din jurul nostru, dovezi ce le pot vedea stând chiar și la o cafenea, nu privim asta ca prosperitate? Există oameni care mor doar ca să intre în țara noastră.

Oamenii din întreaga lume sunt lipsiți și cu adevărat săraci. Cu toate acestea, avem o generație tânără convinsă că nu a văzut niciodată prosperitatea. În consecință, alegem câțiva politicieni deciși să facă orice pentru abolirea capitalismului.

De ce? Răspunsul este acesta: generația mea a văzut și are parte doar de prosperitate. Nu avem contrast. Nu am trăit în marea criză sau în cele două războaie mondiale, în războiul din Coreea, războiul din Vietnam și nici nu am trăit ascensiunea și căderea socialismului și comunismului.

Nu știm ce înseamnă să trăiești fără internet, fără mașini și fără smartphone-uri. Nu avem o problemă de lipsă a prosperității. Avem o problemă de moft, o problemă de necunoștință și asta se răspândește ca o plagă”.

Alyssa Ahlgren