Ghid pentru persoanele care părăsesc Ucraina și doresc să ajungă în România

➡️ La granița cu România, ce fel de act de identitate îmi trebuie pentru a putea intra?

Puteţi veni la Punctul de Trecere a Frontierei cu orice tip de document de identitate (paşaport, document de identitate naţional, certificat de naştere etc.)

➡️ Dacă nu am act de identitate care sa îmi permita sa intru ca simplu migrant, ce pot face?

Dată fiind situaţia din Ucraina, pot fi aplicabile prevederile din Codul Frontierelor Schengen pentru situaţii umanitare (art. 5) şi, astfel s-ar putea să se poată trece graniţa şi pe varianta de identitate declarată, cu verificare ulterioară a acesteia.

➡️ Dacă am copil minor, ce fel de acte imi trebuie ca sa pot intra cu el? Și dacă nu le am?

Prevederile referitoare la minori (aprobare din partea ambilor părinţi etc.) se aplică doar cetăţenilor români şi doar pe sensul de ieşire din România. Ar fi indicat să aveţi un act de identitate pentru minor.

➡️ Cui fac solicitarea de azil la granița si in ce forma (verbal/scris)? Ce ar trebui sa se intample dupa ce fac această solicitare verbală?

Autoritățile competente să primească o cerere de azil sunt:

1. structurile Inspectoratului General pentru Imigrări;

2. structurile Poliției de Frontieră Române;

3. unitățile de poliție în cadrul cărora sunt constituite și funcționează centre de reținere și arestare preventivă;

4. structurile Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției.

Cererea de azil poate fi depusă de oricare străin aflat pe teritoriul României sau într-un punct de trecere a frontierei. Nicidecum din afara teritoriului României.

O persoană este considerată solicitant de azil din momentul manifestării de voinţă, exprimate în scris sau oral, în faţa autorităţilor competente, din care să rezulte că aceasta solicită protecţia statului român.

Solicitantului de azil i se va înmâna un formular tip Cerere de azil care poate fi completat de solicitantul de azil cu sprijinul funcționarului sau de către funcţionarul desemnat pentru primirea cererii, în situația în care solicitantul de azil nu știe să scrie, potrivit declarațiilor orale ale acestuia.

Formularul tip poate fi completat în limba maternă a solicitantului, nu este necesar să fie folosită exclusiv limba română.

➡️Ce fac dacă ofițerul de poliție îmi refuză dreptul de a intra după ce eu am cerut azil?

Nimănui nu îi poate fi refuzat accesul la procedura de azil, chiar dacă nu a îndeplinit toate condițiile de intrare. Totuși, în situația în care cererea de azil v-ar fi refuzată de către autorități, va rugam sa ne contactati la numarul +40 730 073 170.

➡️ Ar trebui sa mi se ofere un loc temporar de cazare langa graniță? Sunt obligat sa stau acolo?

Dacă solicitaţi azil în România aveţi dreptul de a fi cazat într-unul dintre Centrele Regionale de Proceduri şi Cazare pentru Solicitanţii de Azil. Dacă, însă, aveți un loc de cazare asigurat in alta parte trebuie sa faceți o cerere către IGI pentru a parasi zona în care ați intrat pe teritoriul României.

Centre Regionale de Proceduri și Cazare ale IGI, există în: București, Timișoara, Giurgiu, Maramureș, Radauti si Galați.

➡️ Ce drepturi am în calitate de solicitant de azil? Telefon? Internet? Mancare? Cazare?

Solicitanţii de azil au, între altele, următoarele drepturi:

a) Dreptul la informare cu privire la drepturile și obligațiile sale și la procedura de azil

b) Dreptul la confidențialitatea datelor personale

c) Dreptul la eliberarea unui document temporar de identitate, valabil pe perioada procedurii de azil

d) Dreptul de a participa la activităţi de adaptare culturală;

e) Dreptul de a fi cazați în Centrele de Proceduri și Cazare pentru Solicitanți de Azil din subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări.

f) Dreptul de a primi gratuit asistenţă medicală primară şi tratament corespunzător, asistenţă medicală spitalicească de urgenţă, precum şi asistenţă medicală şi tratament gratuit în cazurile de boli acute sau cronice care îi pun viaţa în pericol iminent

g) Dreptul de a fi inclus în programele naţionale de sănătate publică ce au drept scop prevenirea, supravegherea şi controlul bolilor transmisibile, în situaţiile de risc epidemiologic;

h) Dreptul solicitanţilor de azil cu nevoi speciale de a primi asistenţă medicală adecvată;

i) Dreptul de a primi acces la piaţa forţei de muncă în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români, după expirarea unei perioade de 3 luni de la data depunerii cererii de azil.

De asemenea, solicitanții de azil beneficiază de ajutor financiar din partea statului român, în cuantum de 15 RON / persoană / zi.

➡️Unde pot suna daca am întrebări legate de procedura de azil în România?

Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi – hotline azil – +40 721 206 926

➡️ Ce se întâmplă după ce am cerut azil?

Va trebui să depui toate documentele pe care le ai la dispoziţie şi care au relevanţă pentru situaţia ta personală, cât şi documentul pentru trecerea frontierei de stat, urmând să primești documentul temporar de identitate pentru solicitanţii de azil, emis de Inspectoratul General pentru Imigrări.

Vei fi programat de către IGI la un interviu preliminar și la un interviu pentru determinarea unei forme de protectie. Vei primi o informare cu data și ora la care se va desfășura fiecare dintre interviuri. Este important să participi la cele două interviuri, sa prezinti toate dovezile pe care le ai și să răspunzi sincer la toate întrebările Tot ce spui este confidențial.

Interviurile se completează în prezența unui funcționar IGI și a unui traducator. Traducerea va fi efectuată într-o limbă pe care o cunoşti sau se presupune în mod rezonabil că o cunoşti. Poți solicita participarea unui consilier juridic CNRR sau reprezentant UNHCR la interviu!

Pe perioada procedurii de azil ai dreptul de a rămâne pe teritoriul României și ești protejat împotriva expulzării, extrădării, returnării forţate de la frontieră sau de pe teritoriul statului român.

➡️ Care e situaţia celor care nu sunt cetăţeni ucraineni şi care vor să ceară azil în România?

Se aplica aceeasi procedura ca pentru Ucraineni; fie in vederea intrarii pe teritoriu ca migrant sau ca Solicitant de Azil.

Cristian Frisk

TRIBUNA.US