Google își schimbă calendarul. Extremiștii Woke/LGBT sunt furioși

Adio Luna istoriei persoanelor de culoare, Luna istoriei femeilor și Luna mândriei. La revedere, Luna popoarelor indigene, Luna patrimoniului evreiesc și Luna patrimoniului hispanic. Google și-a curățat calendarul.

Ei bine, cine vrea poate sărbători în continuare toate aceste lucruri dacă dorește, dar Google Calendar nu te mai obligă să le sărbătorești dacă nu o faci. În timp ce unii oameni dau vina pe Donald Trump – cine altcineva? – gigantul tehnologic a declarat că, de fapt, a luat această decizie anul trecut, deoarece încercarea de a ține pasul cu toate evenimentele culturale și istorice era pur și simplu prea mult. Așa că se limitează la sărbătorile publice și naționale.

Un purtător de cuvânt al Google a declarat:

În urmă cu câțiva ani, echipa Calendar a început să adauge manual un set mai larg de momente culturale într-un număr mare de țări din întreaga lume. Am primit feedback că lipseau alte evenimente și țări, iar menținerea manuală și consecventă a sute de momente la nivel global nu era scalabilă sau durabilă.

Are sens. Nu-i poți mulțumi pe toți oamenii tot timpul, așa că de ce să încerci? Desigur, extremiștii woke nu sunt mulțumiși și nu înțeleg că aceasta este de fapt doar o mișcare de afaceri inteligentă, mai degrabă decât un fel de lovitură personală la convingerile lor. Oamenii au apelat la site-uri precum Reddit și X și chiar la forumurile de asistență Google pentru a-și împărtăși indignarea față de… un calendar care nu le reamintește automat despre un eveniment. Adică, ei chiar își dau seama că pot intra în calendarele lor personale și pot adăuga singuri datele, nu? Nimeni nu îi împiedică să sărbătorească orice doresc.

O vizită rapidă la forumurile “Google Calendar Help” și vei găsi mesaje intitulate “Calendar used to capitulate to fascism”. Se poate citi: “Google a eliminat Luna istoriei negrilor, Luna mândriei, Ziua popoarelor indigene, Luna istoriei nativilor americani și Luna patrimoniului hispanic din calendarele de pe telefoanele Android. Acest lucru este rușinos. Reintroduceți aceste date din calendar!!!”

Iar aceste postări au răspunsuri precum: “Acești lingători de cizme ne-au arătat imediat cine sunt. Am crezut că sunt singurul care a observat! Să răspândim vestea! Google sunt simpatizanți naziști. Trimiterea de „Feedback” în eter nu va duce la nimic. Strigați cu voce tare!” Oh, da, naziștii au condus lagăre de concentrare și Google a scos “Luna mândriei” din calendarul său – total același lucru.

Un răspuns hilar a fost acesta: “În plus, este absolut ofensator faptul că ei sugerează că noi toți putem să ne alegem propria realitate alegând să includem sau să excludem sărbători care absolut există pentru a nu ofensa sensibilitățile naționaliste creștine fasciste albe”.

Deci a oferi mai multă libertate în viața cuiva este ofensator și “naționalist creștin alb”? Nu e de mirare că acești oameni votează pentru un guvern supradimensionat în fiecare an. Ar trebui să ne întrebăm cum reușesc să facă lucruri de bază, cum ar fi să mănânce, să meargă și să meargă la baie fără ca o figură autoritară să le spună cum să facă.

