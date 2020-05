Guv. J. B. Pritzker: În perioada carantinei, uciderea copiilor nenăscuți este esențială pentru statul Illinois

În Illinois, moartea celor mai inocente ființe este declarată esențială

În ciuda carantinei care ține pe loc întreg statul Illinois, Planned Parenhood deschide o nouă clinică în Illinois, informează National Review

Democratul J. B. Pritzker, Guvernatorul statului Illinois, rămâne ferm că nu va începe să ridice carantina pe care a impus-o în Illinois și nici nu va lua în considerare o redeschidere în trepte care să relaxeze restricțiile în zonele mai puțin afectate.

O serie de primari și șerifi din zonele suburbane și rurale ale statului au indicat că vor începe să relaxeze reglementările locale și să sisteze aplicarea ordinului de izolare la domiciliu, având în vedere că numărul de cazuri COVID-19 în zonele lor este mult mai scăzut decât în zonele urbane din Chicago.

Doar că săptămâna trecută, Pritzker a avertizat că va pedepsi orice afacere sau zonă locală care încearcă să ignore ordinul înainte ca el să permită.

„Afacerile și persoanele fizice care sunt autorizate de agențiile de stat pot fi trase la răspundere pentru sfidarea ordinelor de sănătate publică”, spune guvernatorul.

Între timp, în Waukegan, IL, la mai puțin de o oră nord de centrul orașului Chicago, Planned Parenthood, cea mai mare afacere de avorturi din Statele Unite, tocmai a deschis nouă clinică de avort, una dintre cele 20 din Illinois.

În ciuda carantinei stricte din Illinois, ordinul de izolare la domiciliu al lui Pritzker a stabilit că „furnizorii de servicii de sănătate reproductivă” sunt esențiali și ar trebui să rămână deschiși.

„Guv. Pritzker ne reamintește în fiecare zi că suntem izolați la domiciliu astfel încât să protejăm viața umană, cu toate acestea, o nouă clinică de avort are voie să opereze”, declară Mary Kate Knorr, directorul executiv Illinois Right to Life.

„Bisericile, școlile și afacerile sunt închise, dar cel mai mare ucigaș al copiilor nenăscuți se extinde”.

Planned Parenthood este autorul a 345.672 de avorturi în anul fiscal 2018-2019, cu aproximativ 1.768 de avorturi pe zi și un total istoric de peste 2.6 milioane de avorturi.

În Illinois, moartea celor mai inocente ființe este declarată esențială.

Tribuna.US