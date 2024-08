Guv. Tim Walz, vicepreședintele ales de Harris pentru Casa Albă, are un istoric radical și progresist

Marți, vicepreședintele Kamala Harris, prezumtiv candidat democrat la Casa Albă, l-a ales marți pe Tim Walz pentru a-i fi vicepreședinte în campania prezidențială. Walz este democrat și guvernator al statului Minnesota din 2018.

Tim Walz are un istoric radical și progresit, în anumite situații fiind chiar mai radical decât Kamala Harris în privința avortului, imigrației ilegale și a gestionării pandemiei.

1. A încurajat anarhia în urma morții lui George Floyd.

Tim Walz a contribuit la declanșarea revoltelor lui George Floyd, cele mai grave pe care le-a văzut SUA în ultimele decenii. În timp ce Minneapolis ardea, Walz a amânat mobilizarea Gărzii Naționale timp de o zi întreagă, învinuind orașul că nu a depus documentele necesare.

Walz este acuzat că i-a permis fiicei lui să divulge online planurile de desfășurare ale Gărzii, astfel încât anarhiștii să știe cât timp au la dispoziție pentru a jefui orașul fără nicio pedeapsă. Minneapolis este o zonă de război din cauza lui Walz.

2. Acuzații de fascism la adresa lui Trump

La doar câteva zile după tentativa de asasinare a lui Donald Trump, Walz l-a numit pe el și pe susținătorii săi „fasciști”, încurajând aceeași retorică care a dus la împușcarea lui Trump.

3. O agendă transgender radicală

Walz a supervizat unele dintre cele mai radicale legi din SUA privind chirurgia de „tranziție” a tinerilor transgender. Sub conducerea lui, adolescentele își pot tăia sânii și pot fi sterilizate, iar guvernul le califică a fi „asistență medicală”.

4. O agendă radicală de avort

Minnesota, sub conducerea lui Walz, are cele mai radicale legi privind avortul din țară. Zero limite. În fiecare an, 5-6 copii sunt născuți vii și apoi uciși „legal” în conformitate cu legile pe care le guvernatorul le-a promulgat.

5. Produse de igienă intimă pentru fete în toatele băieților

Tim Walz a promulgat o lege care impune școlilor publice din Minnesota să stocheze produse menstruale gratuite în băile folosite de elevii din clasele 4-12, inclusiv în toatele băieților. Cerința a fost unul dintre primele proiecte de lege audiat de comisiile de politică educațională ale Camerei și Senatului în sesiunea legislativă trecută.

6. Pro-imigrație ilegală în SUA

Tim Walz este un fanatic al imigrației ilegale în SUA. Într-un interviu a declarat că dorește să ofere o „scară” pentru ca invadatorii să poată trece peste zidul lui Trump. Susține că fiecare oraș și stat din SUA trebuie să fie un sanctuar pentru imigranții ilegali.

În 2023, a promulgat o lege care permite imigranților ilegali să obțină permis de conducere.

7. Cea mai mare fraudă din era Covid

Walz a supervizat cea mai gravă fraudă din era Covid, cazul Feeding Our Future. Datorită inepției de la Ministerul Educației, infractorii au furat 250 de milioane de dolari din banii contribuabililor pentru a-i cheltui pe mașini de lux, case și vacanțe.

De asemenea, în timpul Covid, Tim Walz aprobat 500 de milioane de dolari în „plata eroilor” pentru lucrătorii din prima linie, doar pentru ca 40 % din acești bani să ajungă la persoane care nu erau eligibile sau, în multe cazuri, erau literalmente decedate.

Sfidând știința, Walz a închis școli, biserici și întreprinderi și a instituit mandate draconice de mascare și ordine de lockdown. Acest lucru a fost determinat de un model computerizat creat de câțiva studenți absolvenți pe parcursul unui weekend și care a fost un eșec atât de mare încât a fost abandonat în liniște. Walz a cheltuit 7 milioane de dolari pe o morgă pentru a păstra toate cadavrele prognozate. Și aceasta a fost vândută în liniște, fără să găzduiască vreodată vreun cadavru. Politicile eșuate ale lui Walz privind căminele de bătrâni au dus la peste 5000 de decese cauzate de COVID, unul dintre cele mai mari procente din țară. Iar omul căruia îi place să vorbească dur la știrile prin cablu, spunându-le republicanilor să „își vadă de treaba lor”, a creat o linie telefonică pentru ca oamenii să își denunțe vecinii care au încălcat reglementările COVID.

Tim Walz, în vârstă de 60 de ani, un fost membru al Gărzii Naționale a Armatei și profesor de studii sociale înainte de a candida pentru Camera Reprezentanților în 2006, a fost considerat a aduce experiență executivă mai degrabă decât un stat de luptă, fiind guvernatorul democrat al Minnesotei din 2018.

