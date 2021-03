H.R.1: Proiectul de lege democrat care permite oamenilor să voteze până la 2 săptămâni după data alegerilor

Partidul Democrat încearcă să transforme ziua alegerilor în „sezonul alegerilor” prin radicalul proiect de lege „Legea pentru Oameni din 2021”, promovat de Rep. John P. Sarbanes, D-Md. Proiectul de lege a fost adoptat de Cameră pe 3 martie cu un vot de 220 la 210, informează The Federalist.

După cum a remarcat editorul executiv al publicației The Federalist, Joy Pullmann, proiectul de lege H.R. 1 promovat de Partidul Democrat „cere statelor să aștepte zece zile după ziua alegerilor” pentru a primi buletine de vot. Pagina 199 din legislație prevede:

Nimic din această subsecțiune nu poate fi interpretat ca interzicând unui stat să aibă o lege care permite numărarea buletinelor de vot în cadrul alegerilor pentru funcția federală care sunt primite prin poștă după 10 zile după data alegerilor.

Atât timp cât buletinele de vot sunt ștampilate până în ziua alegerilor, H.R.1 ar impune efectiv ca toate statele să accepte buletinele de vot în absență în acea perioadă de 10 zile.

Dar proiectul de lege merge puțin mai departe, menționând că funcționarii electorali ar fi restricționați să verifice identificarea și eligibilitatea alegătorilor. H.R.1 ar interzice toate legile statului privind identificarea alegerilor și are o dispoziție ambiguă care incriminează orice persoană pentru „împiedicarea, intervenția sau prevenirea” unei persoane să voteze sau să se înregistreze.

H.R.1 ar federaliza și gestiona procesul electoral administrat de către state, impunând mandate inutile, neînțelepte și neconstituționale statelor și inversând descentralizarea procesului electoral american – ceea ce este esențial pentru protejarea libertăților noastre. Potrivit Heritage Foundation,

Ar implementa (printre altele) la nivel național cele mai grave modificări ale legilor electorale care au apărut în timpul alegerilor din 2020; ar merge și mai departe în erodarea și eliminarea protocoalelor de securitate de bază pe care statele le au în vigoare; și ar interfera cu capacitatea statelor și a cetățenilor acestora de a determina calificarea și eligibilitatea alegătorilor, să asigure exactitatea listelor de înregistrare a alegătorilor, să asigure corectitudinea și integritatea alegerilor, să participe și să vorbească liber în procesul politic.

Înainte de alegerile prezidențiale din 2020, care de fapt s-au transformat într-un sezon electoral, mai multe state au extins fereastra pentru acceptarea buletinelor de vot prin corespondență. Washington, California, Illinois, Utah, Alaska, District of Columbia, Mayland, Ohio și North Carolina au prelungit perioada de două săptămâni sau chiar mai mult. Mai multe state precum New York, New Jersey și Pennsylvania au acceptat buletinele de vot la aproximativ o săptămână după ziua alegerilor.

În afară de faptul că este bizar că Democrații încearcă să facă ziua alegerilor să dureze cât mai mult posibil, H.R.1 interzice legalizarea martorilor sau cerințele de semnătură pentru toate buletinele de vot în absență. Deci, nu numai că buletinele de vot vor fi lăsate să curgă ca apa la câteva săptămâni după ce americanii au mers la urne, dar documentele efective nu vor fi verificate.

„Avem nevoie de o reformă electorală de bun simț, care reafirmă autoritatea statelor de a crea și administra propriile legi electorale, nu o lege federală aberantă”, a declarat Rep. Brian Babin, R-Texas. „Avem nevoie de reguli care să asigure că toți alegătorii eligibili pot vota și certitudinea că voturile respective vor fi numărate, nu un drum care să ducă la fraudarea alegerilor în beneficiul unui partid politic”.

Citește și Democrații se pregătesc să extindă masiv votul prin corespondență

Stânga, precum și câțiva republicani slabi, continuă să considere H.R.1 a fi un plan „de consolidare a drepturilor de vot în această țară”, așa cum îl descrie fosta guvernatoare republicană din New Jersey, Christine Todd Whitman.

În realitate, proiectul de lege ar face mai degrabă contrariul; ar diminua drepturile de vot ale americanilor care respectă legea, care nu trebuie să se gândească de două ori să prezinte ceva atât de simplu precum identificarea. Este o cerință minimă ca orice alegător să se prezinte la urne în ziua alegerilor sau să trimită cel puțin un vot în absență în timp util, astfel încât americanii să nu fie nevoiți să fie într-o stare suspendată și nesănătoasă de a aștepta săptămâni întregi (sau luni) să afle cine va fi președintele lor.

H.R.1 se îndreaptă spre Senat pentru examinare în săptămânile următoare.

Tribuna.US