Hamas pierde fiecare bătălie în Gaza. Încă mai crede că ar putea câștiga războiul

Membrii de rang înalt ai conducerii Hamas în exil s-au întâlnit la Doha, Qatar, la începutul acestei luni, pe fondul îngrijorărilor legate de faptul că luptătorii săi sunt afectați de ofensiva israeliană din Fâșia Gaza. Trupele inamice ucideau zeci de militanți în fiecare zi, în timp ce invadau metodic bastioanele Hamas. O investigație The Wall Street Journal.

Apoi a sosit un curier cu un mesaj de la Yahya Sinwar, șeful Hamas din Gaza, care spunea, de fapt: „Nu vă faceți griji, îi avem pe israelieni exact acolo unde vrem noi”.

Luptătorii Hamas, Brigăzile Al-Qassam, se descurcau bine, se spunea în mesajul optimist. Militanții erau pregătiți pentru asaltul așteptat al Israelului asupra Rafah, un oraș de la marginea sudică a Fâșiei Gaza. Numărul mare de victime civile ar spori presiunea mondială asupra Israelului pentru a opri războiul, se arată în mesajul lui Sinwar, potrivit unor persoane informate despre întâlnire.

Aripa militară a Hamas din Gaza duce o luptă inegală cu cea mai puternică armată din Orientul Mijlociu – un război provocat de atacul din 7 octombrie al grupului terorist desemnat de SUA asupra Israelului. Dar Sinwar, creierul acelui atac și una dintre principalele ținte ale Israelului, joacă un joc diferit. Scopul său este ca Hamas să iasă din molozul din Gaza după război, să declare o victorie istorică prin depășirea puterii de foc a Israelului și să revendice conducerea cauzei naționale palestiniene.

Militanții, comandați zi de zi de fratele lui Sinwar, Mohammed, și-au schimbat tacticile de la o scurtă încetare a focului în noiembrie. Luptătorii Hamas încearcă acum să evite marile schimburi de focuri și folosesc în schimb ambuscade la scară mică – folosind instrumente care variază de la grenade propulsate de rachete la voci înregistrate ale ostaticilor pentru a atrage trupele israeliene în capcane.

Ambuscadele au puține șanse de a menține teritoriul în fața manevrelor blindate ale Israelului. Dar sunt adaptate la capacitățile limitate ale Hamas și la scopul de război al lui Sinwar.

„Este o logică tactică foarte solidă”, a declarat Eyal Berelovich, un analist civil al forțelor armate israeliene și istoric militar la Universitatea Ebraică din Ierusalim. „Scopul lor strategic este să supraviețuiască”.

Mulți din armata israeliană, de la comandanți de rang înalt la soldați obișnuiți care au vorbit cu The Wall Street Journal, se tem că acumularea de victorii tactice pe câmpul de luptă ar putea să nu conducă la o victorie strategică de durată. După aproape cinci luni de lupte intense, Israelul este încă departe de obiectivul său de război declarat de a elimina Hamas ca entitate militară și politică semnificativă.

„Lupta împotriva inamicului este ca un joc de “whack-a-mole””, a declarat un rezervist israelian aflat în Khan Younis cu Divizia 98. El a spus că mulți soldați simt lipsa unui plan și se întreabă la ce folosesc eforturile lor. „Va fi foarte greu să distrugem Hamas”.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis o „victorie totală” care să anihileze gruparea islamistă radicală. Armata israeliană își definește misiunea cu mai multă prudență: să reducă capacitățile Hamas la un nivel la care gruparea să nu mai poată lansa niciodată un atac precum cel din 7 octombrie.

Dar mulți din armata israeliană cred că reticența guvernului de a elabora un plan pentru cine ar trebui să guverneze Gaza după Hamas lasă un vid politic care ar putea ajuta Hamas să crească din nou.

Civilii din Gaza continuă să fie cei mai afectați de război, mii de oameni fiind uciși de raidurile aeriene și de focurile de armă de la sol, iar mulți alții fiind disperați după alimente, medicamente și siguranță. Aproximativ 30.000 de locuitori ai enclavei au fost uciși în invazia israeliană, majoritatea femei și copii, potrivit autorităților sanitare palestiniene, ale căror cifre nu fac altfel distincția între militanți și civili. Oficialii israelieni spun în privat că numărul total de morți este aproximativ corect, dar contestă compoziția, afirmând că peste o treime dintre cei uciși erau luptători Hamas.

Liderii Hamas din Gaza au declarat oficialilor egipteni și aripii politice a grupării din exil că Brigăzile Al-Qassam au pierdut cel puțin 6.000 de oameni uciși, dintr-un număr estimat de 30.000 de luptători înainte de război. Israelul afirmă că a ucis până acum aproximativ 12.000 de militanți Hamas în Gaza, plus încă aproximativ 1.000 în timpul luptelor din Israel din 7 octombrie.

Oficialii serviciilor de informații americane și egiptene consideră că pierderile reale se situează aproximativ la mijloc între afirmațiile israeliene și cele ale Hamas. Analiștii militari spun că Hamas poate recruta noi luptători pentru a-și înlocui soldații de rând, dar că înlocuirea comandanților experimentați este mai dificilă.

Israelul a pierdut până în prezent 242 de soldați uciși în Gaza, pe lângă cei peste 300 uciși pe 7 octombrie.

Degradarea capacităților Hamas este un obiectiv realist pentru armata israeliană, a declarat Hussein Ibish, cercetător la Institutul Statelor Arabe din Golf, un think tank din Washington. Dar pentru a-l susține ar fi nevoie de ocuparea completă a Gaza, ceea ce ar oferi Hamas o țintă pentru o insurecție fără sfârșit, a spus el.

„Istoria recentă arată că poți fi o insurgență eficientă cu un buget foarte mic”, a spus Ibish. „Oricine poate face o bombă artizanală”, a spus el. „Este ușor să faci rost de un pistol. Dacă ești dispus să mori, poți ucide soldați”.

Ce tabără își atinge obiectivul mai larg depinde în parte de războiul narațiunilor. Israelienii văd războiul din Gaza ca pe o autoapărare necesară după ce Hamas a ucis în mod îngrozitor aproximativ 1.200 de persoane în sudul Israelului la 7 octombrie, cea mai sângeroasă zi din istoria țării.

Dar criza umanitară din ce în ce mai gravă și amploarea distrugerilor din Gaza au tensionat relațiile Israelului cu țări din întreaga lume, inclusiv cu cel mai apropiat aliat al său, SUA. Președintele Biden a calificat recent drept „exagerată” utilizarea puterii de foc a Israelului.

Statele Unite fac presiuni pentru o încetare a focului, iar luni, Biden și-a exprimat optimismul cu privire la un acord de întrerupere a luptelor și de eliberare a ostaticilor, însă Israelul și Hamas au avertizat că pozițiile lor de negociere rămân foarte îndepărtate.

Israelul mizează pe faptul că armata sa poate provoca suficiente daune fizice Hamas pentru a-și asigura securitatea, depășind costul diplomatic al oprobriului mondial.

Hamas pariază că poate evita cele mai bune eforturi ale israelienilor de a-l zdrobi, permițându-i să se regenereze și să revendice o victorie politică.

„Am adus cauza palestiniană în prim-plan. Am schimbat status quo-ul”, a declarat Sinwar într-un mesaj transmis oficialilor egipteni imediat după 7 octombrie.

Sinwar și alți lideri Hamas au sperat inițial să declanșeze un război mai amplu împotriva Israelului în Orientul Mijlociu. Dar principalii aliați ai Hamas, Hezbollah și Iranul, nu au dorit un conflict total, lăsând Hamas să facă față invaziei israeliene din Gaza aproape singur.

La început, Hamas a încercat adesea să atace trupele israeliene cu grupuri de mărimea unui pluton de până la 30 de oameni, potrivit ofițerilor și analiștilor militari israelieni.

În cartierele dens construite din orașul Gaza, echipe de luptători Hamas au efectuat atacuri coordonate. Un grup încerca să blocheze o unitate israeliană care înainta. Un alt grup o ataca din flanc. Militanții încercau să provoace victime, apoi dispăreau în clădirile în ruină sau în labirintul de tuneluri de sub enclavă. Dar astfel de acțiuni au dus la pierderi grele de luptători și comandanți Hamas.

Hamas a tras învățăminte în timpul pauzei din noiembrie, au declarat comandanții și analiștii israelieni. Acesta a trecut la atacuri de tip „lovește și fugi” efectuate de grupuri mici de doi sau trei oameni, uneori doar de un singur individ.

Noile tactici de gherilă au fost observate în întreaga Fâșie Gaza, a declarat Berelovici, indicând că, la acea vreme, Hamas avea încă o structură de comandă și comunicații funcțională în enclavă.

Schimbarea a redus pierderile Hamas, dar și numărul israelienilor pe care îi poate ucide și răni. „Schimbarea tacticilor lor indică faptul că nevoia lor de a supraviețui a depășit nevoia de a constrânge Israelul”, a declarat Berelovici.

Ambuscadele implică, de obicei, o grenadă propulsată de rachetă, în special Al-Yassin 105, lansată dintr-un lansator de umăr, pe care Hamas l-a dezvoltat după un model rusesc. Un luptător trage cu RPG-ul, un al doilea om poartă o pușcă automată AK-47, iar un al treilea om mânuiește o cameră video pentru social media.

Videoclipurile de propagandă ale Hamas se termină deseori chiar în momentul în care explodează RPG-ul, lăsând neclar cât de multe pagube au fost provocate țintei. De obicei, grenadele provoacă doar pagube limitate tancurilor israeliene puternic blindate Merkava, dar pot fi eficiente împotriva vehiculelor mai puțin protejate, precum și a soldaților aflați pe jos, a declarat Guy Aviad, cercetător și fost ofițer israelian.

Alte ambuscade ale Hamas folosesc așa-numitele bombe lipicioase, explozibili improvizați care se atașează de vehiculele blindate israeliene cu magneți sau bandă adezivă.

Osher, un șofer de tanc din Brigada a 4-a israeliană, și-a amintit că a fost rănit de o bombă lipicioasă în Khan Younis în decembrie. În timp ce unitatea sa căuta un puț de tunel, un singur luptător Hamas a traversat în fugă strada și a atașat bomba la tanc, în apropierea poziției șoferului.

„E cineva afară”, a auzit Osher spunând un camarad chiar înainte ca dispozitivul să explodeze. Forța exploziei l-a lovit prin armură. „Șoferul este în regulă”, își amintește Osher că a spus, chiar dacă el nu era. „Nu puteam să văd sau să aud, eram contuzionat”, a spus el. Și-a urmat antrenamentul și a condus tancul cu spatele până la un punct de evacuare planificat în prealabil. Echipajul său i-a spus că îi sângera fața.

Hamas încearcă, de asemenea, să ucidă trupele israeliene prin amplasarea de bombe capcană în clădirile din Gaza, spun mulți soldați israelieni. Bombe capcană au fost găsite pe scară largă în casele agenților Hamas, dar și în casele multor civili, au declarat soldații israelieni.

La început, explozibilii au fost plasați în jurul intrărilor în clădiri. În curând, israelienii au renunțat să mai folosească ușa din față, ci își croiau drum prin pereții casei cu ajutorul exploziilor sau al buldozerului. Hamas s-a adaptat, plasând capcane explozive în obiecte din interiorul clădirilor, de la rezervoare pentru depozitarea gazului la jucării pentru copii, au declarat soldații israelieni.

În unele locuri, Hamas a încercat să atragă soldații israelieni în capcane prin plasarea de explozibili în obiecte aparținând ostaticilor israelieni luați pe 7 octombrie.

Comandantul unei unități israeliene însărcinate cu găsirea și evacuarea soldaților răniți și-a amintit de un incident în care soldații au găsit o geantă pe care era scris în ebraică și care aparținea unui locuitor din Kibbutz Be’eri, în sudul Israelului. Uitându-se cu atenție în interiorul genții, soldații au văzut două grenade pregătite să explodeze dacă geanta ar fi fost ridicată, a declarat comandantul.

În alte cazuri, Hamas a folosit înregistrări vocale ale ostaticilor care implorau ajutor în ebraică pentru a încerca să atragă soldații într-o ambuscadă. În apropierea spitalului Al-Shifa din orașul Gaza, o înregistrare cu voci israeliene a fost difuzată timp de mai multe zile prin difuzoare, a reamintit un infanterist israelian care a luptat acolo la sfârșitul anului trecut. „Vă rog să mă ajutați, vă rog să mă ajutați”, spunea vocea în ebraică, urmată de diferite voci care vorbeau în engleză cu accent israelian și de vocea unui copil, a spus infanteristul. „Părea real. A fost foarte straniu”, a spus el.

Când forțele israeliene au auzit pentru prima dată astfel de voci, au trimis oameni să verifice dacă ostaticii erau într-adevăr prezenți, ceea ce a dus la ambuscade și la unele răniri, a declarat infanteristul. În curând, trupele au trecut la folosirea roboților pentru a investiga sursa sunetului.

Israelienii au redus oportunitățile Hamas de a organiza ambuscade prin retragerea din orașul Gaza, în nordul enclavei, în ianuarie. Dar Hamas a început curând să se infiltreze din nou în zonele pe care trupele israeliene le părăsiseră. Armata israeliană a efectuat o serie de raiduri pentru a curăța cartierele din orașul Gaza pentru a doua oară.

În bătălia pentru Khan Younis, cel mai mare oraș din sudul Fâșiei Gaza, forțele masive ale Israelului domină atât de mult terenul și aerul, încât luptătorii Hamas sunt în pericol ori de câte ori se arată.

„Odată ce ies la suprafață, nu mai reprezintă o mare provocare. Provocarea este să îi scoatem din subteran”, a declarat generalul de brigadă Dan Goldfus, comandantul Diviziei 98 israeliene, care luptă în Khan Younis.

Dar israelienii au făcut doar progrese parțiale în găsirea și distrugerea vastei rețele de tuneluri a Hamas.

Oficialii israelieni estimează în prezent că Hamas a construit aproximativ 350 de mile de tuneluri sub Gaza, care are o lungime de mai puțin de 30 de mile și o lățime de până la 8 mile. Se crede că există câteva sute de tuneluri numai sub Khan Younis, care ocupă o suprafață aproximativ cât Bronx-ul din New York.

S-a crezut pentru o vreme că Sinwar însuși se ascunde în tunelurile de sub orașul său natal Khan Younis, înconjurându-se de ostatici, dar oficialii israelieni nu mai sunt siguri. Israelul a făcut o prioritate din uciderea sau capturarea teroristului în vârstă de 61 de ani, care a petrecut 22 de ani într-o închisoare israeliană înainte de a deveni liderul Hamas în Gaza în 2017.

Analiștii israelieni spun că Sinwar este gata să moară pentru cauza sa, încrezător că Hamas va continua. Unii oficiali egipteni din serviciile de informații, care, la fel ca și conducerea politică a Hamas în exil, au primit mesaje optimiste de la Sinwar cu privire la război, cred că acesta a pierdut contactul cu realitatea în timp ce se ascunde în subteran de luni de zile.

Dimensiunea rețelei de tuneluri a Hamas diferențiază luptele din Gaza de orice alte bătălii dintre forțele regulate și grupurile militante islamiste din istoria recentă, spun analiștii militari.

Hamas folosește tunelurile ca sediu militar, pentru a manevra prin orașele enclavelor, pentru a-și proteja liderii, pentru a ascunde ostatici israelieni și de altă natură, pentru a fabrica arme și pentru a efectua atacuri de tip „lovește și fugi”. „Până când nu veți lua toate acestea de la Hamas, nu veți putea să-l învingeți”, a declarat Aviad.

Tunelurile conțin, de asemenea, un sistem de telefonie fixă pe care Hamas îl folosea pentru a comunica la începutul războiului, împreună cu walkie-talkie, SIM-uri de tip burner și telefoane prin satelit. Dar, în condițiile în care Israelul a spart aceste sisteme, militanții au trecut din ce în ce mai mult la folosirea alergătorilor pentru a transmite mesaje verbale sau scrise.

Armata israeliană nu a găsit nicio soluție sistematică pentru găsirea și distrugerea tunelurilor Hamas, au declarat mulți soldați. Au fost găsite intrări de tuneluri în case, școli, moschei, curți, străzi și câmpuri agricole. Unele sunt acoperite de uși de oțel, altele de saltelele dintr-o casă. Forțele israeliene s-au bazat în principal pe drone și roboți pentru a căuta tuneluri, trimițând soldați doar ulterior pentru a evita schimburile de focuri în pasajele înguste.

Războiul se transformă într-o serie de întâlniri sporadice cu militanți individuali care încearcă să tragă în soldații israelieni sau să detoneze explozibili, a declarat comandantul de evacuare medicală. Unitatea sa salvează răniți la fiecare două-trei zile în prezent. La începutul invaziei, se ocupa de cinci până la zece soldați răniți în fiecare zi. „Ritmul evenimentelor și intensitatea este în scădere. Vedem că există din ce în ce mai puțin inamic”, a spus el.

„Nu am văzut niciun suflet”, a declarat sergentul de stat major israelian Corey Feldman despre experiența sa de luptă în Gaza. „Am fost împușcați în fiecare zi”, a spus el, dar, de obicei, inamicul dispărea rapid. „Nu rămâneau în preajmă suficient de mult timp pentru a se angaja în schimburi de focuri”.

La sfârșitul lunii ianuarie, o unitate israeliană se pregătea să detoneze două clădiri la nord-est de Khan Younis, ca parte a efortului armatei de a curăța o zonă tampon de un kilometru în interiorul graniței dintre Gaza și Israel. Militanții Hamas au ieșit dintr-un tunel și au tras cu RPG-uri, care au declanșat încărcăturile de detonare, prăbușind clădirile peste israelieni și ucigând 21 de soldați.

Totuși, de cele mai multe ori, israelienii își pot folosi puterea de foc și capacitățile de supraveghere. Un sergent din Brigada a 5-a israeliană și-a amintit cum unitatea sa a descoperit și a distrus o echipă Hamas care îi aștepta într-o ambuscadă. Un observator Hamas care se dădea drept civil era pregătit să trimită un semnal pentru a declanșa bombe pe marginea drumului la trecerea vehiculelor israeliene, a spus el. Luptători înarmați cu RPG-uri erau pregătiți să iasă din tuneluri după explozie.

Unitatea israeliană a solicitat atacuri aeriene. Buldozerele blindate D9 au trecut pe deasupra drumului, detonând bombele ascunse fără să facă rău. Geniștii au aruncat în aer puțurile tunelurilor.

„Avem mult succes în interiorul Gaza. Întrebarea este care este planul pentru a doua zi”, a declarat sergentul. „Nu cred că există o idee clară”.

Foto: X/IDF