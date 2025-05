HHS nu va mai recomanda vaccinuri Covid de rutină pentru copii și femei însărcinate

În prezent, CDC recomandă ca toate persoanele de șase luni și peste să primească vaccinurile

Administrația Trump intenționează să renunțe la recomandările ca femeile însărcinate, adolescenții și copiii să primească vaccinurile Covid-19 ca o chestiune de rutină, potrivit WSJ.

Departamentul pentru Sănătate și Servicii Umane, condus de secretarul Robert F. Kennedy Jr., este de așteptat să elimine recomandările Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor pentru aceste grupuri aproximativ în același timp în care lansează un nou cadru pentru aprobarea vaccinurilor.

Administrația Trump a publicat un set mai strict de orientări pentru aprobarea vaccinurilor Covid-19, solicitând mai multe dovezi pentru noile vaccinuri pentru adulți și copii sănătoși.

Orice nou vaccin Covid pentru mulți copii și adulți va trebui să fie supus unor studii randomizate și controlate înainte de a primi aprobarea Food and Drug Administration, au scris marți în New England Journal of Medicine comisarul FDA, Dr. Marty Makary, și noul șef al agenției pentru vaccinuri, Dr. Vinay Prasad.

Agenția se așteaptă să poată aproba injecțiile pentru adulții cu vârsta peste 64 de ani și pentru grupurile cu risc ridicat pe baza testării anticorpilor, dar va încuraja producătorii de medicamente să efectueze mai multe studii randomizate și pentru aceste injecții.

