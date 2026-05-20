HiSky amână lansarea rutei directe Chicago-București

Vești mai puțin bune pentru pasagerii care și-au dorit să ajungă direct din Chicago la București în această vară. Compania aeriană HiSky a decis să amâne lansarea rutei directe București – Chicago și retur, programată inițial pentru data de 4 iunie, iar zborurile au fost deja retrase din sistemul de rezervări.

Până în acest moment, HiSky nu a publicat un comunicat oficial detaliat privind motivele anulării sau amânării cursei directe București–Chicago.

Totuși, există confirmarea că ruta a fost retrasă din sistemul de rezervări, iar lansarea programată pentru 4 iunie 2026 a fost suspendată. Informația apare inclusiv în publicațiile de specialitate din aviație, care notează că operatorul „a shelved planned launch”, adică a pus în așteptare lansarea cursei.

În comunicările anterioare, compania promovase intens noua rută și o prezenta drept a doua conexiune directă dintre România și SUA, după New York. CEO-ul HiSky, Iulian Scorpan, declara în toamna anului trecut că zborul spre Chicago reprezintă un proiect strategic pentru diaspora românească și moldovenească din Statele Unite.

Pe site-ul oficial HiSky, pagina dedicată zborului către Chicago este încă activă, însă rezervările nu mai sunt disponibile.

Decizia se pare că vine pe fondul creșterii semnificative a costurilor operaționale, în special a prețului combustibilului pentru aviație, influențat de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu. În plus, compania se confruntă și cu provocări legate de programul de mentenanță al singurului avion Airbus A330 din flotă, aeronava utilizată pentru cursele long-curier.

Surse din industrie și informațiile apărute în spațiul public indică drept cauze probabile:

creșterea costurilor cu combustibilul pentru aviație;

dificultăți operaționale și de mentenanță legate de singurul Airbus A330 utilizat pentru cursele long-curier;

rentabilitatea redusă a rutei în actualul context economic.

În schimb, compania a precizat anterior că zborurile directe către New York (JFK) continuă conform programului.

În aceste condiții, operatorul consideră că ruta către Chicago nu mai este sustenabilă din punct de vedere economic pentru sezonul actual, motiv pentru care lansarea a fost practic anulată temporar.

Pasagerii care și-au achiziționat deja bilete pentru această rută vor fi contactați de companie și beneficiază de drepturile prevăzute de legislația europeană. Aceștia pot solicita rambursarea integrală a sumelor achitate sau pot opta pentru rerutare către destinație prin alte companii aeriene, cu escală.

