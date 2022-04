Ideologia de stânga distruge natura feminină

După cum am consemnat de mai multe ori, Stânga distruge tot ce atinge, analizează Dennis Prager într-un articol Daily Signal.

Fără excepție. Pentru universități, licee și acum chiar și școlile primare, emisiunile TV de noaptea târziu, sportul, artele și, din ce în ce mai mult, știința, Stânga este o mașinărie de distrugere.

Și nicăieri nu este mai evidentă sau mai tragică această distrugere ca în ​​ceea ce privește femeile.

De fapt, nimic nu demonstrează puterea ideologiei de stânga la fel de clar ca ceea ce această ideologie le-a făcut femeilor. Atât de puternică este ideologia de stânga încât depășește însăși natura feminină și dorințele asociate ei.

Iată cinci exemple:

1. Dorința de a avea o relație cu un bărbat

Din cele mai vechi timpuri, aproape toate femeile au căutat un bărbat cu care să fie una. Bineînțeles că o progresistă ar susține că acest lucru a avut loc doar pentru că toate societățile au implantat această dorință în femei sau pentru că presiunea societății nu le-a dat femeilor de ales în respectiva privință. Nu este o caracteristică înnăscută a naturii feminine să tânjească după un bărbat, ar spune progresiștii.

Dar oricare ar fi motivul – natura intrinsecă sau așteptările societății – este un dat faptul că dorința femeilor de a fi cu un bărbat era practic universală.

Apoi a apărut feminismul modern de stânga, care a comunicat generațiilor de tinere prin aproape fiecare canal de influență din viața lor – în special prin profesori și mass-media – că o femeie nu are nevoie de un bărbat.

Potrivit înțelepciunii unui aforism feminist, „O femeie fără bărbat este ca un pește fără bicicletă“.

Din păcate, însă, realitatea este că majoritatea femeilor au nevoie de un bărbat, așa cum majoritatea bărbaților au nevoie de o femeie. Majoritatea bărbaților nu se maturizează pe deplin fără o femeie și la fel și invers. (Mă refer, desigur, la femei și bărbați heterosexuali.)

Dacă vreți să vă convingeți, întrebați orice persoană căsătorită, bărbat sau femeie, dacă respectiva relație i-a maturizat.

2. Dorința de a se căsători

Pe lângă dorința de a fi cu un bărbat, marea majoritate a femeilor își doreau să se căsătorească. Se presupunea că dorința acestui angajament public față de și din partea unui bărbat face parte din natura feminină. Cu toate acestea, Stânga a anulat cu succes și acea trăsătură.

Ca rezultat al îndoctrinării feministe și al altor dogme de stânga, ideea că o femeie nu are nevoie de un bărbat a produs inevitabilul rezultat: Căsătoria nu este necesară. Și ar putea fi chiar un instrument de oprimare.

Drept urmare, un număr mult mai mic de femei americane aleg în prezent să se căsătorească.

Acest lucru are consecințe sociale grave. Știm de multă vreme că bărbații necăsătoriți comit majoritatea infracțiunilor violente din societate. Bărbații necăsătoriți reprezintă o problemă a societății. Ceea ce nu am admis – și poate nici măcar nu am știut – sunt efectele dăunătoare ale faptului că nici femeile nu se mai căsătoresc.

Deși femeile necăsătorite nu comit la fel de multe infracțiuni violente precum bărbații necăsătoriți (dar ar putea fi pe punctul să-i ajungă din urmă), ele reprezintă din ce în ce mai mult o problemă pentru societate.

Cea mai evidentă ar fi că femeile care aduc pe lume copii fără să se căsătorească vreodată cu tatăl copiilor lor – sau cu un alt bărbat – generează un procent extrem de mare de inadaptați social.

Dar și multe femei care nu nasc și nu se căsătoresc niciodată constituie o problemă socială. Ele sunt mai predispuse la accese de furie și la a-și exprima acea furie sprijinind cauze radicale care subminează societatea.

După cum a raportat Barron’s: în timp ce, per ansamblu, doar 14,2% din populație era implicată în „cauze de justiție rasială“, ca de exemplu Black Lives Matter, în 2020, „aproape jumătate dintre femeile necăsătorite din SUA – un procent mai mare decât al bărbaților necăsătoriți sau al cuplurilor căsătorite – au susținut sau au fost implicate în mod activ în protestele privind justiția rasială“.

Potrivit unei organizații activiste pentru femei, Women’s Voices Women Vote, la alegerile din 2012, „decalajul căsătoriei a redus decalajul de gen“.

Citește și Procesul de anulare a femeilor escaladează

3. Dorința de a avea copii

Cel puțin la fel de mult cum dorința de a se uni cu un bărbat și dorința de a se căsători erau considerate parte a naturii feminine, dorința de a avea copii se credea a fi chiar mai bine înrădăcinată în natura femeii.

Cu toate acestea, în mod incredibil, ideologia de stânga reușește să elimine chiar și acel element prin care e caracterizată femeia. Mai mult ca niciodată, femeile din America, cât și din alte țări, aleg să nu aibă copii.

The Guardian, de exemplu, a publicat un articol intitulat „Tot mai multe femei ca mine aleg să nu aibă copii. Trăim vremurile în care avem această opțiune?“.

Autoarea încheia astfel: „V-o spun așa cum este: nu vreau copii, nu am vrut niciodată și nici nu simt că mi-ar lipsi. Pentru mine, acesta e normalul“.

Cuvintele ei definesc un număr tot mai mare de femei.

4. Dorința de a se implica emoțional

Un alt element al naturii feminine subminat de Stânga este dorința femeilor de a avea relații sexuale cu un bărbat care să aibă sentimente față de ea. Sau, cel puțin, de a face sex doar cu un bărbat față de care ea nutrește un anumit atașament emoțional.

Ideologia feministă de stânga a reușit să submineze chiar și acest aspect. Trei generații de femei americane au fost îndoctrinate să creadă că natura lor sexuală este identică cu cea a unui bărbat.

Prin urmare, ele pot avea „aventuri“, mai precis acte sexuale fără implicații emoționale, fără vreun angajament, așa cum fac și bărbații fără a se conecta emoțional. Și așa și fac multe tinere.

Însă un procent mult mai mare dintre ele experimentează regrete sau chiar depresie, comparativ cu bărbații tineri care practică așa ceva, „sexul de ocazie“ fiind un element caracteristic doar naturii masculine.

5. Dorința de a proteja inocența copiilor

Poate modul cel mai incredibil în care ideologia progresistă a afectat femeile este subminarea dorinței intrinseci a femeii de a proteja copiii; în special inocența sexuală a copiilor.

Mișcarea determinată să-i învețe pe copiii foarte mici despre sex, despre „fluiditatea genului“, de a-i expune la „Ora poveștilor Drag Queen“ etc., este condusă și compusă în mare parte din femei.

Ideologia de stânga pare să demonstreze că ideologia e capabilă să învingă natura umană. Atât de mare e puterea îndoctrinării sociale.

Un rezultat inevitabil este o generație de femei tinere mai deprimate și femei de vârstă mijlocie mai pline de regrete decât în orice altă perioadă din istoria Americii.

Stânga distruge tot ce atinge. Puteți adăuga și femeile pe lista respectivă.

Traducere și adaptare

Tribuna.US