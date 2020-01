Illinois cheltuie cu 30%-50% mai mult decât alții pentru educație, dar cu rezultate educaționale mai slabe

A cheltui mai mult pentru educație înseamnă întotdeauna un câștig politic. Acesta este motivul pentru care fostul guvernator Bruce Rauner a crescut cheltuielile de stat pentru educație an de an, în ciuda impasului bugetar timp de doi ani și avertismentelor cu privire la prăbușirea finanțelor statului. O analiză Wirepoints.

Acum, a venit rândul administrației Pritzker să cheltuiască mai mult. Consiliul de Învățământ al statului Illinois a publicat recomandările de buget pentru 2021 și dorește să crească alocările de stat pentru educație cu încă 760 milioane de dolari, o creștere de 8.6%. Asta peste creșterea actuală de 6% și de 5% din 2019.

Însă, ceea ce locuitorii din Illinois nu știu este că înainte ca Rauner să cheltuiască măcar un cent, Illinois cheltuise deja mai mulți bani federali, de stat și locali pentru fiecare elev decât orice alt stat din Midwest – și cu mult mai mult decât vecinii săi.

Potrivit datelor naționale ale Biroului de Recensământ din Statele Unite, în 2017 Illinois a cheltuit un total de 15.573 de dolari pentru fiecare elev. Asta înseamnă cu 5.000 de dolari mai mulți pentru un student – sau cu 53% mai mult – decât cheltuiește Indiana și cu 3.300 mai mult decât Wisconsin, cel mai apropiat vecin. De asemenea, a cheltuit cu 26% mai mult decât media națională.

Această diferență de cheltuieli a crescut probabil în doar trei ani și cu miliarde în cheltuieli suplimentare ulterior.

Care sunt efectele?

Din păcate, finanțarea suplimentară nu s-a tradus în rezultate mai bune pentru elevii din Illinois.

Evaluările Naționale ale Progresului Educațional (NAEP) din Illinois pentru matematică și lectură au rămas esențial plate de peste un deceniu, chiar dacă totalul cheltuielilor per elev a crescut cu peste 40%.

Așteptarea că finanțarea enormă influențează pur și simplu rezultatele bune este o eroare. Chiar din contră, de fapt.

Rezultatele din Illinois (NAEP) sunt în mare parte mai mici în comparație cu vecinii săi. Indiana cheltuiește mult mai puțin decât o face Illinois, iar rezultatele Indianei sunt cu mult mai bune. La fel și în Wisconsin. Missouri, Iowa și Kentucky au depășit în mare parte Illinois.

Pe scurt: Illinois cheltuiește mai mult decât vecinii săi pentru educație, iar politicienii săi se angajează să cheltuiască sute de milioane în plus în fiecare an. Toate acestea pentru a obține rezultate școlare mai bune care, de fapt, nu s-au îmbunătățit de un deceniu și care, în mare parte, sunt mai slabe decât rezultatele din statele vecine.

Dar nu este deloc surprinzător, având în vedere că cercetările arată de zeci de ani că nu există decât o mică corelație între cheltuieli și rezultatele educaționale îmbunătățite. Dar chiar și dacă ar exista o corelație puternică, după cum ar sugera unele studii recente, Illinois va întâmpina dificultăți în îmbunătățirea rezultatelor.

Asta pentru că statul cheltuiește an de an miliarde de dolari pentru birocrația umflată din educație. Illinois are prea multe districte școlare, prea multe salarii executive și prea mulți administratori care drenează banii care ar trebui să ajungă la sălile de curs. Prea multe fonduri se duc, de asemenea, către pensionări, beneficii care alimentează sistemul regresiv de pensionare al statului.

Mai degrabă decât să stoarcă mai multe miliarde de dolari de la locuitorii din Illinois cu o majorare progresivă a impozitelor, aleșii statului ar trebui să reformeze sistemul educațional umflat: să consolideze districtele școlare, să taie subvențiile de care nimeni din sectorul privat nu beneficiază și să reformeze sistemul de pensii.

O reformă birocratică și a sistemului de pensii este ceea ce are nevoie Illinois pentru a redirecționa miliarde de dolari înapoi în sălile de clasă, care au cel mai mult nevoie de finanțare.

Tribuna Românească