Illinois: Guvernatorul anunță avorturi „gratuite“ pentru femeile încarcerate

Guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, a anunțat că femeile încarcerate din acest stat vor putea de acum înainte să beneficieze de avorturi finanțate din banii contribuabililor, fără niciun cost pentru ele, informează Bridget Sielicki, Live Action.

Schimbarea de politică vine după ce o investigație a WBEZ a constatat că acestea trebuiau să plătească pentru procedura de avort, precum și o taxă pentru gardianul de penitenciar care le însoțea la programări.

„Începând de acum, procedurile de avort și cheltuielile asociate acestora nu vor mai fi responsabilitatea femeilor încarcerate“, a declarat purtătoarea de cuvânt a Illinois Department of Corrections , Naomi Puzello, potrivit Chicago Sun-Times.

„Celor care au plătit anterior le vor fi rambursați banii“.

Department of Corrections a emis, de asemenea, o declarație prin care își cere scuze femeilor încarcerate care au solicita anterior un avort, dar nu au putut obține unul datorită politicii statului.

„Recunoaștem că această politică a cauzat probabil traume suplimentare și ne cerem scuze“, se precizează în declarație.

„În condițiile în care accesul la serviciile de avort este sub atac în întreaga națiune, Illinois ar trebui să se asigure că fiecare persoană care are nevoie de servicii de avort, inclusiv cele aflate în custodia Illinois Department of Corrections, are acces neîngrădit la acest serviciu medical esențial“, a declarat Emily Hirsch de la ACLU of Illinois.

„Felicităm Biroul Guvernatorului pentru că a făcut un pas important înspre atingerea acestui obiectiv“.

„Am speranța că acest lucru va ajuta o mulțime de persoane să aibă acces la servicii medicale în moduri care înainte erau imposibile, sau care înainte erau extrem de dăunătoare sau traumatizante“, a declarat Alicia Hurtado de la Chicago Abortion Fund.

„Sper ca și alte state să implementeze același tip de sprijin, și, de asemenea, să avem în vedere cum putem minimiza impactul și controlul pe care sistemul juridic penal îl are asupra sănătății oamenilor“.

Citește și Un grup de medici pro-viață demontează ideea „avortului ca serviciu medical“

În ciuda afirmațiilor acestor susținători ai avortului, avortul provocat nu reprezintă un serviciu medical, deoarece ia în mod intenționat viața unei ființe umane aflate în uter – iar a nu beneficia de un avort nu provoacă traume.

În schimb, femeile care au făcut avorturi au vorbit în repetate rânduri despre regretul, trauma și durerea pe care le-au trăit ani de zile după aceea. După cum a relatat anterior Live Action News, femeile încarcerate au de obicei parte de îngrijire prenatală de calitate scăzută.

Dacă oficialii din Illinois ar dori să se asigure că deținutele însărcinate beneficiază de asistența medicală de care au nevoie, ar trebui să se concentreze mai degrabă pe a se asigura că aceste femei primesc asistența prenatală adecvată și a le pune în legătură cu instituții care le pot ajuta să își crească copiii după naștere.

A oferi femeilor încarcerate avorturi „gratuite“, fără a anunța niciun fel de stimulent sau ajutor pentru mamele însărcinate care ar putea dori de fapt să își păstreze copiii, nu face decât să crească presiunea pe care acestea o resimt pentru a avorta.

Femeile însărcinate aflate în detenție în Illinois nu aud în prezent decât un singur lucru de la liderii statului – că își pot ucide copiii pe banii contribuabililor.

Traducere și adaptare

Tribuna.US