In Memoriam: Nicolae Dabija

Dimineața de azi a început cu vestea tristă a plecării dintre noi a maestrului Nicolae Dabija, scrie pe pagina sa de Facebook Valeriu Ghileţchi.

Am avut onoarea să-l cunosc pe Dl Dabija în 1998, când am candidat împreună la alegerile parlamentare pe lista Partidului Forțelor Democratice. Timp de trei ani am fost colegi în Parlamentul Republicii Moldova. Pe lângă activitatea parlamentară, am stabilit o frumoasă relație de prietenie care a continuat după încheierea mandatului în 2001.

În 2010, Gimnaziului din satul meu natal, Pînzăreni, Fălești, i-a fost conferit numele lui Nicolae Dabija. Unii au criticat acea decizie pe motiv că nu este bine să dai numele persoanei unei școli atât timp cât persoana în cauză este în viață. Azi, privind retrospectiv, cred că a fost totuși o decizie bună.

Gimnaziul din Pînzăreni va intra în istoria Republicii Moldova ca fiind prima școală care poartă numele marelui scriitor. Azi când l-am sunat pe tata, care nu demult a înplinit 86 de ani, el mi-a amintit de poza pe care am făcut-o în fața Gimnaziului împreună cu Dl Dabija, cu el și cu cei doi fii ai mei.