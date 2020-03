IN MEMORIAM: Pastor VIOREL CANDRIANU (1957-2020); suspect de coronavirus (reportaj+video)

În urmă cu 24 de ore, neștiind deznodământul final al luptei trupului prietenului meu Viorel Candrianu cu ceea ce indică să fi fost COVID-19, eram încă în rugăciune pentru vindecarea lui. După ce am încredințat Domnului lista mea de rugăminți și cereri, prioritățile și îngrijorările serii târzii, liniștit că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea am adormit. Când m-am trezit, am mulțumit Domnului pentru odihnă și pace, și am adus lista din nou cu fiecare nume și fiecare cauză, neștiind că deja Domnul decise altceva decât doream și ceream eu. Abia după câteva minute bune, când am deschis telefonul am aflat vestea tristă și tăioasă parcă, a trecerii în veșnicie în timpul nopții a pastorului Viorel Candrianu. Cu o oarecare neîncredere și un sentiment de ”Doamne, dă să fie o greșeală și să fie doar o veste falsă”, am deschis si computerul și … am fost și mai copleșit văzând că deja trupul lui Viorel Candrianu, pentru însănătoșirea căruia mă rugasem din nou cu doar câteva minute înainte, era deja în țărână. Robul Domnului trăia acum în altă lume, iar ținta alergării sale pământești a fost atinsă!

De-a lungul celor 29 de ani de când l-am cunoscut, pastorul Viorel Candrianu, președinte al Comunității Creștine Baptiste din Suceava și chiar Vicepreședinte al Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România, mi-a câștigat tot mai mult respectul, stima, admirația, și nu în ultimul rând prietenia, pentru sinceritatea slujirii lui, pentru pasiunea și dedicarea în lucrare, pentru omul plin de viziune care era. Îmi voi aduce întotdeauna aminte de el așa cum l-am știut: un om care l-a iubit mult pe Dumnezeu și i-a slujit cu toată dragostea și pasiunea, un bărbat care și-a iubit mult familia și a făcut totul ca soția și fetele lor să nu ducă lipsă de nimic din cele necesare, un pastor care și-a iubit mult biserica și nu s-a lăsat ispitit de gândul plecării în alte țări la biserici cu oferte mai tentante, financiar, un președinte de comunitate creștină cu viziune și întotdeuna plin de inițiative de interes pentru aceasta.

Dragostea lui pentru Evanghelie și pentru poporului Domnului l-a determinat să răspundă cu dragoste nenumăratelor invitații de a vizita și predica Cuvântul Domnului în biserici creștine evanghelice de diferite confesiuni, mari și mici, din orașe mari precum și sate, din România, Republica Moldova, Ucraina, Europa și America. Călătoriile îl oboseau dar părtășiile cu frații îi redau de fiecare dată parcă adrenalina, iar Duhul Domnului îl întărea să nu obosească.

Ultima sa predică, în contextul ordonanței guvernamentale de a sta acasă, a fost transmisă Duminică 22 martie a.c., în direct, pe postul de radio Vocea Evangheliei din Suceava, prin legătură telefonică. Ea a fost intitulată: „Opriți-vă, și să știți că Eu sunt Dumnezeu!” cu textul de bază din Psalmul 46 versetul 10. Ea poate fi ascultată aici.

Tot pe tema coronavirusului, pastorul Viorel Candrianu a avut un mesaj în Biserica Creștină Baptistă Harul din Lugoj în ziua de 4 martie a.c.: „Boala care bântuie în poporul Domnului” (O predică de trezire spirituală), care poate fi vizionată aici.

De-acum îmi rămân doar amintirile și dorința de a ne revedea în Împărăția lui Dumnezeu, iar până atunci doresc ca Pacea Lui să fie și să rămână peste familia îndoliată și biserica căreia i-a slujit peste 30 de ani. SINCERE CONDOLEANȚE sorei Geta, familiei și tuturor prietenilor îndoliați.

SERVICIUL DE ÎNMORMÂNTARE A AVUT LOC LA NUMAI 8 ORE DE LA DECES

Cu toate că rezultatul testului COVID-19 administrat pastorului Candrianu nu a fost disponibil la ora decesului, conform legislației în vigoare și noilor ordonanțe guvernamentale pentru astfel de situații rezultate de pe urma coronavirusului, înmormântarea a avut loc în aceeași zi cu decesul, cu un număr de numai 8 persoane, în condiții speciale de securitate biologică, la aproximativ 8 ore după ce a murit la Spitalul de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.

Pastorul Candrianu fusese internat în cursul zilei de miercuri, în secția boli infecțioase, cu probleme respiratorii grave și a murit joi dimineață, în jurul orei 3.00 (ora României). La ora 8 dimineața, ora Chicago, trupul neînsuflețit al pastorului Candrianu era deja în țărână.

Pentru comunitatea creștină evanghelică din România această înmormântare a fost o noutate ieșită din comun. Lideri de talia pastorului Viorel Candrianu, până la acest tragic eveniment, erau conduși pe ultimul drum de mii și mii de credincioși, cu imnuri întonate de famfare și coruri ale bisericilor din zona fiecăruia. De data aceasta, la ceva distanță de groapă a fost zărit un singur instrument de famfară, parcă și acesta fiind un semn de jale al timpurilor ce le trăim. Tot un lucru nou a fost și faptul că o mașină a poliției a sosit la cimitir în timpul înmormântării, lucru ce poate fi observat în video oficial la un moment dat (aprox. minutul 10).

Mulțumesc din toată inima colegilor și partenerilor noștri de la Prodocens Media care au făcut posibilă transmiterea imaginilor video de la înmormântarea pastorului Viorel Candrianu, realizând și un clip video în memoria sa pe care-l redăm mai jos.

Steven V. Bonica

Redactor Șef

TRIBUNA.US

Ziarul Monitorul de Suceava a publicat un interviu realizat cu Eunice Candrianu, fiica pastorului, pe care-l redăm aici:

Fiica pastorului, Eunice Candrianu, ne-a declarat, după înmormântare, că tatăl său suferea de mai mulți ani de afecțiuni respiratorii, astfel că săptămâna trecută, miercuri, când a început să tușească, nu s-au îngrijorat foarte tare.

„Ne-am gândit că este o bronșită ușoară, cum făcea frecvent. Joi s-a agravat, a făcut febră, dar nu a vrut să meargă la spital. Nu am crezut că e coronavirusul și nu ne-am speriat. Apoi marți, săptămâna asta, a făcut febră mare, am sunat la ambulanță și l-am dus direct la spital la Suceava, la Infecțioase”, a spus Eunice Candrianu.

Ea a subliniat că personalul de pe ambulanță era echipat în combinezoane și a luat toate măsurile de protecție. La spital, a povestit fiica lui Viorel Candrianu, la momentul când au ajuns nu mai era nici un test pentru noul coronavirus disponibil.

„L-au dus la radiografie și până când a revenit, au ajuns 100 de teste. I-au luat și lui probe, apoi am plecat acasă. Noaptea a făcut febră mare, nici masca de oxigen nu l-a mai ajutat. Am chemat ambulanța și l-au dus din nou la spital. L-au internat, i-au pus oxigen și miercuri seara, pe la 23.00, am reușit să vorbim la telefon cu cineva din personal și ne-au spus că e cumva stabil. Azi dimineață ne-a anunțat poliția că a murit”, a povestit Eunice Candrianu.

Potrivit acesteia, decesul s-a produs joi, la ora 2.45. Chiar dacă rezultatul testului pentru COVID-19 nu a ajuns încă, măsurile de bioprotecție pentru înmormântare au fost ca și în cazul unei persoane pozitive. Fiica pastorului a spus că cineva din familie a mers pentru identificarea acestuia, apoi sicriul cu corpul neînsuflețit al tatălui său a fost dus direct la cimitir. La ceremonie au avut voie să participe maximum opt persoane. Eunice Candrianu a precizat în mai multe rânduri că „la spital, pentru tata, ca și pentru ceilalți internați acolo, s-a făcut tot ce a fost omenește posibil”.

„Toată lumea a făcut tot ceea ce s-a putut și noi ne rugăm pentru sănătatea tuturor cadrelor medicale de la spital, de la ambulanță și pentru tot personalul medical!”, a mai spus fiica pastorului.

Menționăm că, până când nu vine rezultatul testului făcut lui Viorel Candrianu, acesta nu poate fi înregistrat oficial ca decedat din cauza infecției cu coronavirus.

Articolul din Monitorul de Suceava poate fi găsit integral aici: Pastorul Viorel Candrianu, suspect de COVID-19, a fost înmormântat la câteva ore de la deces

Mesajul președintelui Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România

Pentru că mi-a plăcut mult mesajul comunicat de președintele Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România, pastorul Viorel Iuga, vi-l redau în cele ce urmează:

„Chiar dacă ne încredem în El, Dumnezeu ne surprinde încă o dată cu decizia Lui. Fratele Viorel Candrianu, colegul nostru de slujire şi păstorul vostru a fost chemat acasă. Întrebările, comentariile şi altele de genul acesta nu îşi mai au rostul.

Cu încredere în corectitudinea Celui ce nu greşeşte în nicio decizie şi situaţie, vreau să vă mulţumesc pentru că aţi fost alături de fratele Viorel în toată slujirea depusă. Susţinerea voastră complexă şi de durată au fost decisive. Vă mulţumesc frumos că aţi fost, sunteţi şi veţi fi aproape de familia fratelui. Bunul Dumnezeu să o binecuvânteze aşa cum numai inima lui de Părinte ştie şi numai mâna Lui atotputernică poate.

Ştiind cât de puternic a fost legată inima fratelui Viorel de împărtăşirea Evangheliei, continuaţi să vă implicaţi biblic, creativ şi perseverent în răspândirea ei. Continuaţi să investiţi în sfinţirea voastră şi în salvarea multor semeni. Continuaţi să rămâneţi uniţi cu toţi cei care se pregătesc în mod intens şi încearcă să-i ajute şi pe alţii în pregătirea pentru momentul întâlnirii cu Domnul Isus Cristos.

Fratele Viorel a plecat la odihnă şi la răsplată. Noi am rămas în ogor, în slujire. Privind la înaintaşi şi mai ales la Domnul Isus Cristos, cu încredere deplină în promisiunile divine, să ne ducem mântuirea şi slujirea până la capăt. Mântuitorul nostru este viu! Aşa sunt şi cei ce sfârşesc în credincioşie!”