În plină pandemie, România semnează o Declarație iresponsabilă

Pe 8 mai, Canada, cu sprijinul României și a încă 58 de țări, a publicat o Declarație internațională în sprijinul avortului și al „minorităților sexuale”.

[Link: https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2020/05/statement-on-protecting-sexual-and-reproductive-health-and-rights-and-promoting-gender-responsiveness-in-the-covid-19-crisis

Guvernul României a dat dovadă de iresponsabilitate și servilitate semnând acest document deloc necesar.

Pe durata pandemiei, avortiștii și „minoritățile sexuale” au beneficiat de atenție masivă din partea mass-mediei și a ONU. Canada a inițiat o Declarație de susținere, intitulată Statement on Protecting Sexual and Reproductive Health and Rights and Promoting Gender – Responsivensss in the COVID-19 Crisis.

Toate coloniile Uniunii Europene au semnat, inclusiv România, Moldova, Albania, Macedonia de Nord, Armenia, Bosnia Herțegovina, Croația, Muntenegru, Serbia, Slovenia, Ucraina etc.

Țările cu discernământ nu au semnat, precum SUA, Polonia și Ungaria.

Deplâng și dezaprob acest act iresponsabil din partea Guvernului României.

Peter Costea