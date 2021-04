Încă o privire asupra ororilor din industria pornografică

La sfârșitul anului trecut, jurnalistul New York Times, Nicholas Kristof, a publicat un articol convingător numit „The Children of Pornhub“, împărtășind poveștile îngrozitoare ale copiilor care s-au trezit cu videoclipuri ce prezentau experiențele lor de abuz sexual încărcate pe popularul site de pornografie.

Săptămâna trecută, Kristof a publicat o a doua parte pe acest subiect sumbru, de data aceasta criticând un alt website pornografic, cel mai accesat site de pornografie din lume, care găzduiește, de asemenea, videoclipuri cu viol și abuz sexual asupra minorilor, informează NationalReview.

Kristof subliniază și faptul că motoarele de căutare Google ajută la direcționarea oamenilor către acest conținut, deși astfel de înregistrări sunt ilegale. Iată mai multe din relatarea lui Kristof:

„Femeile și fetele, precum și bărbații și băieții, sunt agresați sexual sau filmați în secret, iar apoi videoclipurile sunt postate pe un site important pornografic, care atrage trafic prin motoarele de căutare. Deși atacul video inițial poate fi scurt, atacul asupra demnității devine interminabil. . . .

Am scris în decembrie despre Pornhub, un site web din Montreal care a pionierat accesul la pornografie gratuită postată de oricine – așa-numitele site-uri gen YouTube pentru nuditate și sex. După acel articol, companiile de carduri de credit au încetat să mai lucreze cu Pornhub, site-ul a eliminat mai mult de nouă milioane de videoclipuri, iar guvernul canadian și american au luat măsuri severe privind practicile companiei.

Dar, după cum am menționat la acea vreme, exploatarea nu ține doar de o singură companie, ci își are rădăcinile într-o industrie care funcționează nepedepsită, iar prin pedepsirea unei singure corporații pot pur și simplu beneficia rivalii săi. Asta se întâmplă și aici. Când Pornhub a șters videoclipuri, milioane de clienți revoltați au fugit la inamicul său, XVideos, care are și mai puține scrupule.“

După articolul inițial al lui Kristof pe acest subiect, Pornhub a avut parte de un criticism public intens, inclusiv din partea parlamentarilor federali, care au introdus un proiect de lege bipartid ce obligă site-urile pornografice de pe internet să obțină consimțământul tuturor celor din imagini explicite înainte de a permite utilizatorilor să încarce videoclipuri.

În același timp, Senatorul Ben Sasse (R., Neb.), unul dintre inițiatorii proiectului de lege, și-a reiterat solicitările anterioare pentru o anchetă penală federală asupra Pornhub și a companiei sale mamă MindGeek, pentru că a permis în mod continuu să apară acest conținut abuziv și ilegal pe site-ul său.

Ca răspuns la reacția publică privind practicile sale, Pornhub a negat inițial responsabilitatea pentru conținutul de abuz sexual asupra copiilor, spunând că acuzația că un astfel de conținut a apărut pe site-ul său era „iresponsabilă și complet neadevărată“.

În același timp, un purtător de cuvânt al companiei a afirmat că fiecare videoclip încărcat pe site este revizuit de moderatori umani, deși a admis, de asemenea, că o anumită cantitate din acest conținut ilegal a ajuns pe site.

După ce marile companii de carduri de credit au anunțat că nu vor mai permite utilizatorilor să plătească pentru Pornhub folosind cardurile lor de credit, Pornhub a schimbat placa.

A lansat o nouă politică care le-a permis doar utilizatorilor „identificați corect“ să posteze videoclipuri și interzicând orice descărcare de fișiere, un efort de a împiedica utilizatorii individuali să păstreze conținutul ilegal chiar și după ce a fost eliminat în baza încălcării legii.

Ultimele relatări ale lui Kristof pe acest subiect, de data aceasta vizând un site și mai popular, merită citit integral, dar aveți grijă: subiectul este oribil, iar poveștile pe care le împărtășește sunt sfâșietoare.

O tânără , Heather Legarde din Alberta, Canada, care a fost de acord să-i fie menționat numele în articol, i-a spus lui Kristof: „Cum poți să înțelegi așa ceva, că 200.000 de bărbați se autosatisfac în timp ce tu ești agresată?“

Povestea ei este doar un exemplu al unei realități pe care preferăm să o ignorăm, deoarece pentru a o aborda ar fi nevoie să aruncăm o privire reală asupra costurilor unei industrii pornografice practic nereglementată.

Poate că povestea ei, și celelalte pe care Kristof le împărtășește, vor face ca încă cineva să dea socoteală, de data aceasta un site de pornografie și mai important și poate chiar și Google, care pare să nu aibă scrupule în a facilita utilizatorii ce caută conținut ilegal cu abuz de minori.

Deși Kristof insistă la începutul articolului său că „nu este vorba despre pornografie, ci despre viol și abuz sexual“, realitatea este că cele două sunt mult mai interconectate decât știu sau sunt dispuși majoritatea oamenilor să recunoască.

Departe de a oferi o formă de divertisment inofensiv, industria producției și distribuției de pornografie este vinovată de abuzuri rampante, încălcări ale legii, maltratare sistemică a femeilor și legături numeroase cu industria traficului sexual. S-a împlinit de mult timpul pentru o judecată culturală asupra tuturor acestor lucruri.

Tribuna.US