Infracționalitatea câștigă: Polițiștii din NYC demisionează într-un ritm record – o creștere de 117% față de 2021

Se pare că e sezonul demisiilor, analizează Dean Balsamini, Joe Marino, Craig McCarthy și Steven Vago pentru NYPost.

Potrivit unor noi date obținute de The Post, polițiștii din New York demisionează anul acesta într-un ritm fără precedent, exodul alarmant din cadrul NYPD continuând.

„Criza de personal de la NYPD se apropie de punctul la care nu mai există cale de întoarcere“, a declarat președintele Police Benevolent Association, Patrick Lynch.

Statisticile șocante arată că 239 de ofițeri au renunțat la slujbă în lunile ianuarie și februarie, o creștere cu 36% față de numărul celor care au demisionat în aceeași perioadă a anului trecut (176) și o creștere îngrijorătoare de 117% față de 2021 (când 110 persoane au demisionat), arată datele de pensionare NYPD.

Acesta este cel mai mare număr de demisii înregistrate în primele două luni ale unui an de când 250 de polițiști au demisionat în 2007, în timpul unui litigiu contractual controversat.

„Poliția din New York trebuie reconstruită de la zero – starea sa actuală este imposibil de remediat“, a declarat un polițist veteran din Manhattan pentru The Post.

„Nu este vorba doar de politică și de salariile proaste“, a precizat acesta.

„Polițiștii de sector sunt obligați să facă nenumărate ore suplimentare, inclusiv în zilele lor libere, fiind în același timp sancționați pentru chestiuni minore legate de uniformă și proceduri administrative. Secțiile de poliție abia dacă au suficient personal pentru a îndeplini minimul necesar pentru a răspunde în siguranță la apelurile de urgență“.

Unii polițiști sunt atât de dezgustați încât nici măcar pensia oferită de NYPD nu îi stimulează suficient pentru a rămâne.

În ritmul actual, se estimează că 1.400 de polițiști vor demisiona anul acesta înainte de a se califica pentru pensionare – chiar mai mult decât cifra record de anul trecut, 1.297 de pensionări anticipate.

Total surprinzător, 21 de polițiști au renunțat la locul de muncă în doar două zile – 20 și 21 februarie – pentru a se alătura MTA, au declarat surse din poliție.

Polițistul din Manhattan a declarat că Departamentul pur și simplu „nu știe să gestioneze resursele umane“.

„Sute de polițiști stau degeaba, sub pretextul unor misiuni false, sau sunt considerați ‘de neatins’ pentru misiuni de patrulare sau de aplicare a legii pentru că cineva sus pus îi protejează“, s-a revoltat el.

Polițiștii din New York se retrag și din cauza a ceea ce ei consideră a fi politici anti-poliție, a reformelor privind cauțiunea care anihilează justiția și a salariilor mici.

„Aproape zilnic pierdem ofițeri care se îndreaptă spre alte locuri de muncă, cu salarii și beneficii mai bune“, a declarat Lynch, care reprezintă 22.000 de oameni în uniformă.

Exodul a început după ce polițistul din Minnesota Derek Chauvin l-a ucis pe George Floyd pe 25 mai 2020, declanșând proteste la nivel național și apeluri la desființarea poliției.

„Atracția și strălucirea poliției din New York a dispărut deocamdată. Trebuie să-și recâștige această faimă“, a declarat Spero Georgedakis, în vârstă de 52 de ani, un fost ofițer SWAT din Miami care ajută la recrutarea și relocarea polițiștilor din New York City în departamentele din Florida.

Georgedakis, care a crescut în Queens dorindu-și să fie membru al Poliției din New York, publică anunțuri cu care să-i convingă pe polițiști să se mute în statul însorit.

„Patru sau cinci polițiști din New York City ne-au contactat săptămâna trecută“, a spus el. „Au văzut anunțurile și le-am făcut oferte de salarizare“.

Georgedakis a declarat că „povestea standard“ pe care o aude de la polițiștii din NYPD este că „nu ai cum să-ți faci treaba“.

Alexandre Tilan a fost polițist la secția 72 din Sunset Park, Brooklyn, înainte de a decide să se mute, în luna mai, la Departamentul de Poliție din St. Petersburg, Florida.

Tânărul în vârstă de 29 de ani avea doar șase ani în rândul forțelor de ordine, mult sub pragul de 22 de ani necesar pentru a beneficia de o pensie completă.

„Nu sunt deloc surprins“, a spus el despre actualul exod.

Ca polițist în Florida, a declarat Tilan, „nivelul de stres e mai redus, salariul mai mare și se bucură de o susținere mai consistentă.

Mai mulți prieteni din NYPD m-au contactat pentru a le explica cum să demareze procesul“, a spus el.

În 2022, 3701 polițiști s-au pensionat sau au demisionat din NYPD, cel mai mare număr după cei 3.846 de polițiști care s-au retras în urma atacurilor din 11 septembrie 2001.

Pe lângă mulțimea de polițiști care au demisionat deocamdată în acest an, NYPD a înregistrat deja 262 de pensionări în primele două luni ale anului 2023, o creștere cu 3% față de totalul de 255 înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut și o creștere de 7% față de ianuarie și februarie 2021 – 245 de pensionări.

Cei 33.822 de polițiști ai NYPD sunt deja cu 1.208 sub efectivul bugetat, potrivit documentelor, și cu 2.467 mai puțini decât cei 36.289 listați la începutul anului 2020.

Cifrele tulburătoare nu reprezintă o surpriză pentru o sursă din poliție care a dat exemplul unui polițist ce a demisionat brusc săptămâna trecută, fără a avea alt loc de muncă pregătit.

„Avem probleme în a păstra și a angaja polițiști“, a precizat sursa.

„Polițiștii din districtele Suffolk și Nassau nu sunt obligați să muncească în concediu, așa cum facem noi. Mai mulți bani, mai puțină bătaie de cap. Nu-i pot învinovăți că pleacă“.

Diane Spencer, un psihoterapeut din Brooklyn care locuiește în Hempstead, Long Island, a declarat că înțelege de ce polițiștii părăsesc orașul, pe măsură ce infracționalitatea se intensifică, iar salariile rămân tot mici.

„Slujba de polițist în New York implică mai multe dezavantaje decât avantaje“, a declarat specialista în vârstă de 55 de ani.

„Oamenii consideră că au mai multă siguranță în afara statului sau dacă se mută în Connecticut. Infracționalitatea este diferită acolo. Salariul este diferit. Aici trebuie să începi de la un nivel foarte jos“.

Drept urmare, aproape fiecare secție din New York are deficit de personal, au declarat surse din poliție, iar acest lucru se vede în datele privind timpul de intervenție.

În săptămâna 30 decembrie 2020, timpii de intervenție în situații urgente au fost de șapte minute și 14 secunde – comparativ cu opt minute și 17 secunde pentru săptămâna din 20 februarie 2023, potrivit datelor municipalității.

Datele NYPD arată că fiecare categorie de infracțiuni, cu excepția crimelor și atacurilor armate, a crescut în ultimii doi ani.

„În ritmul actual, menținerea siguranței publice va fi o sarcină herculeană“, a declarat Joseph Giacalone, un sergent NYPD pensionat și profesor la John Jay College of Criminal Justice din Manhattan.

„Singurele persoane bucuroase sunt cei ce-i urăsc pe polițiști, activiștii și cei ce promovează tăierea fondurilor Poliției“.

Maria Haberfeld, de asemenea profesor la John Jay, a declarat că un nivel ridicat de atribuții acordat polițiștilor îngreunează, de asemenea, adoptarea reformelor necesare.

„Atunci când ești în criză de personal, primele lucruri care dispar sunt toate aceste idei inovatoare de acțiuni corective și preventive“, a spus ea, care ar putea ajuta la reconstruirea încrederii între poliție și public.

Haberfeld a declarat că studenții ei, care sunt polițiști, se plâng adesea că sunt forțați să facă ore suplimentare, lucru pe care ea l-a numit o idee „oribilă“.

„Orele suplimentare forțate reprezintă o soluție doar pentru o perioadă limitată de timp, apoi oamenii încep să se prăbușească mental și fizic. Nu poți forța la nesfârșit oamenii să facă ore suplimentare“, a spus ea.

Șeful PBA, Lynch, a avertizat că „municipalitatea trebuie să se concentreze pe găsirea unor soluții, să asigure salarii competitive, beneficii mai bune și un nivel de trai mai bun pentru membrii forțelor de ordine“.

„Dacă acest lucru nu se va întâmpla în scurtă vreme, nu va mai exista un departament de poliție“, a avertizat el.

Reprezentantul Primăriei, Fabien Levy, a declarat:

„După cum a afirmat primarul încă din prima zi de mandat, siguranța publică este prioritatea principală a acestei administrații și, mulțumită oamenilor dedicați din cadrul NYPD și practicilor adoptate de poliție, infracționalitatea continuă să scadă, rata atacurilor armate, a infracțiunilor motivate de ură și a infracțiunilor majore fiind toate în scădere luna trecută.

Am reușit aceasta în ciuda unei crize de personal care a afectat aproape toate sectoarele la nivel național, inclusiv guvernul și forțele de ordine, în mod specific“.

„Locuitorii orașului pot sta liniștiți că, sub conducerea comisarului Sewell, poliția din New York rămâne perfect capabilă să asigure siguranța newyorkezilor și să intervină în toate situațiile de urgență. Departamentul continuă să recruteze cei mai buni oameni pentru a proteja cel mai grozav oraș al lumii“.

Potrivit unui purtător de cuvânt al NYPD:

„NYPD monitorizează constant situația și planifică în consecință pentru a face față pierderii ofițerilor care se pensionează sau părăsesc departamentul din diverse motive. Deși evenimente recente care nu sunt sub controlul Departamentului continuă să prezinte provocări pentru eforturile de recrutare, ne concentrăm pe rezultatele pozitive pe care le avem când cineva se alătură acestei organizații.

În ianuarie 2023 am angajat peste 500 de oameni care în prezent se pregătesc la Academia de Poliție, pe lângă cele aproximativ 2000 de persoane pe care le-am angajat în 2022“.

