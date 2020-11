Instanța Federală de Apel: Texas și Louisiana pot tăia fondurile Medicaid pentru clinicile de avort

Curtea Federală de Apel a decis luni că Texas și Louisiana pot tăia finanțarea Medicaid pentru clinicile de planificare familială – o mișcare susținută de cei care se opun finanțării avortului de către stat. Cu toate acestea, susținătorii finanțărilor Medicaid s-au opus, argumentând că decizia va afecta diverse servicii medicale non-avort pentru femeile cu venituri mici.

Hotărârea a fost emisă de a 5-a Curte de Apel SUA pentru Circuitul din New Orleans. A anulat în mod evident deciziile din Texas și Louisiana, dar are efect și în Mississippi, care se află sub jurisdicția Curții de Apel de District 5. Această problemă ar putea ajunge până la Curtea Supremă a SUA.

Oponenții avortului legal au încercat de multă vreme să refuze finanțarea Medicaid către clinicile de planificare familială precum Planned Parenthood.

Susținătorii dreptului la avort și activiștii sănătății femeilor susțin că această decizie va reduce accesul și opțiunile femeilor cu venituri mici care solicită analize de cancer mamar, contracepție și alte servicii medicale care nu sunt legate de avort.

Decizia instanței de apel invalidează o decizie anterioară a Comisiei de Apel de trei judecători care au împiedicat Texasul să forțeze interzicerea finanțării Medicaid a clinicilor de avort.

Anulează, de asemenea, în mod explicit hotărârea dintr-o altă procedură care a împiedicat Louisiana să interzică finanțarea acelorași clinici. În 2015, o comisie de trei judecători s-a pronunțat împotriva interdicției, când întreaga instanță s-a blocat la un vot de 7 la 7 în 2017, în instanță fiind activi doar 14 judecători.

De atunci, personalul instanței s-a schimbat. În prezent, șase judecători conservatori sunt numiți de președintele Trump. Patru dintre ei au participat la procedura de luni și toți s-au alăturat opiniei judecătoarei Priscilla Owen într-o majoritate de 11 judecători.

Decizia Texasului și a Louisianei a survenit după publicarea unui clip video, înregistrat în secret de organizațiile anti-avort în 2015, din care inspectorii de stat au constatat că imaginile par să indice că aceste clinici de avort și de alte servicii medicale au schimbat în mod necorespunzător modul în care era efectuat avortul, astfel încât specimenele mai bune rezultate în urma avorturilor să poată fi păstrate pentru cercetarea medicală. 13 investigații de stat asupra acestor clipuri s-au încheiat fără acuzații penale, iar oficialii Planned Parenthood au negat procedurile.

Procurorul General din Texas, Ken Paxton, a lăudat decizia de luni, spunând că instituțiile medicale de planificare familială au comis un „eșec moral prin activități ilegale”.

