Interviu cu Selina Soule: O tânără curajoasă care apără sportul feminin de extremismul transgender

Selina Soule, elevă de liceu, a fost eliminată de pe scena națională. De ce? Pentru că a îndrăznit să exprime adevărul. Un interviu realizat de Alliance Defending Freedom.

O regulă a Conferinței Atletice Interșcolare din Connecticut permite sportivilor de sex masculin, care se identifică a fi fete, să concureze în echipele sportive de fete și femei.

Pe parcursul celor patru ani de liceu ai Selinei, această regulă a dus la faptul că doi băieți biologici au câștigat 15 titluri de campionat de stat feminin la atletism – titluri care anterior erau deținute de 9 fete diferite. În doar trei ani, fetelor din întreb statul le-au fost anulate peste 85 de șanse să concureze în competiții atletice de elită.

Selina a fost una dintre acele fete.

În mod clar, această regulă nu este una echitabilă. Bărbații și femeile sunt diferiți, iar aceste diferențe contează, în special la sportivi. Majoritatea americanilor sunt de acord cu această realitate. Sondajele recente indică faptul că 74% dintre californieni și 77% dintre posibilii votanți din statele swing se opun ca sportivii de sex masculin să concureze în sporturile feminine.

Dar nimeni nu a luat atitudine pentru Selina și pentru celelalte sportive din Connecticut.

De aceea, cu ajutorul Alliance Defending Freedom, ea și alte trei tinere de liceu au intentat un proces împotriva statului pentru a susține păstrarea condițiilor de concurență echitabilă pentru sportivele de sex feminin. ADF a stat de vorbă cu Selina despre experiența ei.

Cum ai ajuns să practici atletismul?

Concurez în atletism încă de mică, de când mama mea m-a introdus în această disciplină. Pista înseamnă totul pentru mine. Mă trezeam în fiecare dimineață și mergeam la școală, așteptând cu nerăbdare să ajung pe pistă, să alerg, să sar.

Connecticut le permite băieților care se identifică drept fete să concureze în sporturile feminine. Cum a impactat asta experiența ta atletică în liceu?

În cei patru ani de liceu din Connecticut, am fost forțată să concurez împotriva a doi sportivi băieți care se credeau fete. Mă aliniam la linia de start și știam deja rezultatul înainte ca pistolul să dea startul. Acei doi băieți dominau pista, iar noi, fetele, rămâneam să concurăm pentru locul III. Indiferent de cât de mult ne antrenam și cât de mult efort depuneam, băieții ne-au învins de fiecare dată. A fost frustrant, dureros și demoralizator.

În ultimii ani am pierdut nenumărate oportunități – oportunități de a concura pe piste de clasă mondială, de a câștiga titluri și de a accede la un alt nivel de competiții. În primul an de liceu mi s-a refuzat șansa de a concura la Campionatul Regional din New England. Am ratat calificarea la cursa de sprint de 55 de metri cu doar două poziții – două poziții care au fost câștigate de doi băieți.

De ce este atât de important ca fetele și femeile să concureze în echipe sportive separate?

Băieții vor avea întotdeauna un avantaj fizic față de fete. Tocmai de aceea avem, în primul rând, sporturi pentru femei. Știința și bunul simț ne arată clar că băieții în medie, sunt mai puternici și mai rapizi decât fetele. Astfel că este fundamental nedrept să permiți sportivilor de sex masculin să intre și să domine sportul fetelor.

Sportivele de sex feminin merită aceleași oportunități ca și băieții să exceleze și să-și atingă visurile. Dar a le permite sportivilor de sex masculin să concureze în sportul fetelor distruge acele vise și le ia oportunitățile pentru care multe dintre noi am petrecut ani de zile muncind pentru a le obține.

Ce speri să realizezi prin acest proces?

Nu este vorba despre promovarea proprie, ci despre dreptul nostru – dreptul unei femei – de a câștiga.

Vreau să mă asigur că fetele tinere nu trebuie să întâmpine aceleași dureri pe care le-am simțit eu de-a lungul celor patru ani de liceu. Îmi fac griji de câți recrutori de colegii, care au un număr limitat de burse și sloturi sportive în colegii, vor ignora numele altor sportive și se vor orienta către numele din partea de sus a rezultatelor sportive – nume care aparțin unor sportivi de sex masculin.

Iar dacă nu se fac schimbări imediate, vom asista la eradicarea completă a sportului feminin.

