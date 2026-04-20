INVITAȚIE: Ceremonia de arborare a Drapelului Republicii Moldova la Daley Plaza – 27 apr. 2026

Consulatul General al Republicii Moldova la Chicago are deosebita onoare de a invita comunitatea moldovenilor din zona metropolitană Chicago și din împrejurimi să participe la un eveniment cu adevărat istoric, dedicat Zilei Drapelului de Stat al Republicii Moldova.

Pentru prima dată, Drapelul Republicii Moldova va fi arborat oficial în inima orașului Chicago, în prestigioasa Daley Plaza — un gest simbolic de profundă însemnătate pentru toți cetățenii și originarii din Republica Moldova aflați departe de casă. Acest moment reprezintă nu doar o recunoaștere a prezenței și contribuției comunității noastre în Statele Unite, ci și o reafirmare puternică a identității noastre naționale, a demnității și a valorilor care ne unesc oriunde ne-am afla.

Evenimentul va avea loc pe 27 aprilie 2026, cu prilejul Zilei Drapelului Republicii Moldova — zi în care celebrăm unul dintre cele mai importante simboluri ale statalității, independenței și suveranității țării noastre. Drapelul tricolor al Republicii Moldova este expresia istoriei, a luptei pentru libertate și a speranței unui viitor comun, iar arborarea sa în centrul unuia dintre cele mai importante orașe americane are o semnificație aparte pentru diaspora noastră.

Această inițiativă specială este posibilă și datorită sprijinului oferit de doamna trezorier Maria Pappas, Treasurer al Cook County, căreia îi adresăm sincere mulțumiri pentru deschiderea, susținerea și respectul acordat comunității moldovenești din Illinois. Prin acest gest de colaborare instituțională și apreciere reciprocă, se consolidează legăturile dintre comunitatea noastră și autoritățile locale din Chicago.

Vă invităm să fim împreună martorii acestui moment de referință și să oferim, prin prezența noastră, forță și semnificație acestui simbol care ne reprezintă pe toți. Veniți îmbrăcați în ie sau port popular și aduceți cu mândrie Drapelul Republicii Moldova, pentru a transforma această zi într-o imagine vie a tradiției, unității și apartenenței noastre naționale.

Să arătăm că, deși istoria o scriem departe de casă, o scriem împreună — cu respect pentru rădăcini, cu dragoste pentru țară și cu încredere în viitor.

📍 Daley Plaza, Chicago

📅 27 aprilie 2026

🕛 12:00 – 13:00

Ceremonia oficială va fi urmată de o recepție specială la sediul Cook County Treasurer.

Vă așteptăm cu drag să celebrăm împreună Drapelul Republicii Moldova!

Anton Lungu

Consul General al Republicii Moldova la Chicago

Semnificație

Ziua Drapelului Republicii Moldova (numită oficial Ziua Drapelului de Stat) este sărbătorită anual pe 27 aprilie.

Această zi marchează momentul în care, la 27 aprilie 1990, primul Parlament al Republicii Moldova a adoptat oficial tricolorul albastru-galben-roșu ca Drapel de Stat al Republicii Moldova. În aceeași zi, drapelul a fost arborat pe clădirea Parlamentului.

Ziua oficială de sărbătoare a fost instituită mai târziu, la 23 aprilie 2010, când Parlamentul a decis ca 27 aprilie să fie celebrată anual drept Ziua Drapelului de Stat.

Drapelul Republicii Moldova seamănă cu cel al României prin culorile tricolorului, însă se diferențiază prin prezența stemei de stat în centru.

