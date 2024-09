Israelul își dezlănțuie furia asupra Hezbollah în cadrul unei noi runde de lovituri | VIDEO

Israelul a lovit aproape 300 de ținte ale Hezbollah, inclusiv mii de lansatoare care urmau să lanseze rachete asupra Israelului

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au declanșat sâmbătă o nouă rundă de atacuri împotriva teroriștilor Hezbollah susținuți de Iran în sudul Libanului, efectuând lovituri aeriene care s-au soldat cu explozii puternice care au sfâșiat cerul nopții.

„IDF a finalizat o serie suplimentară de lovituri în sudul Libanului începând de după-amiază, cu coordonarea Direcției de Informații a IDF, IAF a lovit aproximativ 290 de ținte, inclusiv mii de lansatoare, alături de infrastructură teroristă suplimentară în mai multe zone din sudul Libanului”, a declarat IDF.

Footage has been released by the Israeli Air Force showing today’s Strikes against Hezbollah Sites in Southern Lebanon, targeting 290 Locations of Military Infrastructure, including Thousands of Launcher Barrels primed to fire on Northern and Central Israel. pic.twitter.com/RmE81MYuP0

